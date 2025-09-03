Protestatarii au oprit La Vuelta!  Mii de susținători pro-Palestina i-au obligat pe organizatori să anuleze finalul etapei de la Bilbao

Turul Spaniei, scena protestului contra Israelului și a războiului din Gaza.

Marți, în etapa a 10-a, din regiunea Navarra, mai multe persoane au simulat uciderea copiilor în Fâșia Gaza.

Miercuri, în Țara Bascilor, organizatorii au decis să oprească etapa a 11-a, care nu va avea un câștigător.

Din motive de securitate, organizatorii La Vuelta au decis să oprească miercuri etapa de la Bilbao, a 11-a, cu 3 kilometri înainte de final, pentru a evita incidentele.

Bilbo Palestinarekin!

Contra la complicidad de las instituciones y la vuelta ciclista España.

No seamos cómplices.

No más blanqueamiento del estado terrorista de Israel.

Gora Palestina aske! pic.twitter.com/CL8ip1KATI — Alberto Villarreal (@yugovaz) September 3, 2025

La linia de finiș se strânseseră mii de protestatari pro palestinieni. Anunțul i-a luat prin surprindere pe cicliști, vizibil confuzi după anunțul organizatorilor. Ei n-au mai ajuns la sosire, ci au fost deviați de pe traseu.

Protest extrem de dur anti-Israel în Turul Spaniei

Etapa a 10-a din Turul Spaniei, în regiunea Navarra, între Arguedas și Ferial Larra Belagua, a avut marți o imagine cutremurătoare.

La un moment dat, pe sectorul ce leagă Romanzado de Arbonies, mai multe persoane au găsit o cale extremă de a protesta față de Israel și de prim-ministrul său, Benjamin Netanyahu, pentru asedierea Fâșiei Gaza, lăsând în urmă zeci de mii de morți, marea majoritate civili, mulți copii și multe femei.

Au simulat uciderea copiilor din zona palestiniană, potrivit site-ului iberic Noticias de Navarra. Stăteau la marginea drumului și țineau în brațe „bebeluși” acoperiți în cearșafuri albe.

La Vuelta 2025. Protest dureros marți, în nordul Spaniei Foto: Captură TV

Un protest legat de participarea echipei Israel Premier Tech în La Vuelta 2025 (23 august-14 septembrie), al treilea mare tur al anului în ciclismul mondial.

Mesaje pe traseu: „Netanyahu, criminalul!” și „La dracu' cu Israelul!”

Nu a fost singura manifestație anti-Israel în La Vuelta. De-a lungul celei de-a 10-a zile de Tur, au apărut scrise pe asfalt mai multe mesaje.

Două dintre ele: „Netanyahu, criminalul!” și „La dracu' cu Israelul!”.

Protest anti-Netanyahu duminică, în Barcelona. Cu premierul israelian având mâinile acoperite de sânge Foto: Imago

Plus o mulțime de steaguri palestiniene pe întregul traseu.

În special în ultimii zece kilometri, de cățărare, cea mai urmărită parte a etapei.

S-au scandat multe mesaje, inclusiv „Palestina liberă!”, conform cotidianului La Razon.

Două platforme, Yala Nafarroa și BDZ Nafarroa, s-au alăturat protestului: „Cu steagul israelian pe tricou, Israel Premier Tech reprezintă un stat care încalcă dreptul internațional de zeci de ani. Un stat care, potrivit experților, comite un genocid”.

Și fotbalul protestează față de Israel: „Opriți uciderea copiilor!”

Ciclismul nu este singurul sport în care se protestează față de Israel și de războiul din Gaza.

Recent, mai multe cluburi de fotbal europene s-au interesat la UEFA dacă pot refuza tragerea la sorți cu adversare din Israel. Nu mai voiau să joace contra lor în competițiile continentale.

Răspunsul UEFA a fost însă negativ. Forul de la Nyon a afișat însă un banner pe teren: „Opriți uciderea copiilor! Opriți uciderea civililor!”.

VIDEO. Marius Avram, „Lumini și Umbre”, ep. 13. Presiuni, corupție și sacrificii ascunse în arbitraj

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport