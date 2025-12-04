Postare inocentă sau provocatoare? FC Barcelona a publicat o fotografie care a stârnit furia fanilor
Lamine Yamal și Julian Alvarez FOTO: X - @fcbarcelona_es
Postare inocentă sau provocatoare? FC Barcelona a publicat o fotografie care a stârnit furia fanilor

alt-text Gabriel Neagu
alt-text Publicat: 04.12.2025, ora 17:01
alt-text Actualizat: 04.12.2025, ora 17:01
  • O postare făcută de FC Barcelona pe rețelele sociale a iscat un val uriaș de comentarii din partea fanilor clubului, dar și a celor rivali.

După derby-ul jucat în avans, pentru etapa #19 din La Liga, câștigat de FC Barcelona contra celor de la Atletico Madrid, 3-1, catalanii au publicat o postare care îi avea în prim plan pe Lamine Yamal și Julian Alvarez.

„Examenul final"  Când va fi decis viitorul lui Cosmin Olăroiu pe banca Emiratelor Arabe Unite: „Trebuie să fie evaluat corect"
„Examenul final" Când va fi decis viitorul lui Cosmin Olăroiu pe banca Emiratelor Arabe Unite: „Trebuie să fie evaluat corect"
„Examenul final"  Când va fi decis viitorul lui Cosmin Olăroiu pe banca Emiratelor Arabe Unite: „Trebuie să fie evaluat corect"

Postare inocentă sau provocatoare? Imaginea publicată de FC Barcelona a stârnit numeroase comentarii

Fotografia publicată îi înfățișează pe Lamine Yamal și Julian Alvarez, în timpul unui duel direct, sub lumina unui reflector.

Imaginea încărcată pe pagina oficială de X a celor de la FC Barcelona este acompaniată de textul: „Stele în lumina reflectoarelor”.

Fanii catalanilor au interpretat postarea ca fiind un semn voalat al unui transfer pe Camp Nou al atacantului celor de la Atletico, iar reacțiile au fost mixte.

Reacțiile microbiștilor:

  • „Barcelona oferă indicii pentru ca Julian Alvarez să se aboneze un an gratuit la Spotify”
  • „Ar putea fi atacantul de care avem nevoie; Julian este un jucător complet”
  • „Dați 180 de milioane (n.r. - de euro) în vară și e al vostru, dar voi nu vă permiteți nici să îi achitați clauza lui Rashford”
  • „Semnați până nu vine PSG sau Chelsea”
  • „Același lucru s-a întâmplat și cu Nico (n.r. - Williams; transferul bascului a picat)”
  • „Îmi fac speranțe”
  • „Datorați peste 100 de milioane (n.r. - de euro) altor cluburi. Pe cine încercați să păcăliți?”
  • „Stelele noastre”

FC Barcelona, criticată dur pentru datoriile uriașe

Uli Hoeness, președintele de imagine a celor de la Bayern Munchen, a criticat dur mangementul defectuos al conducerii de pe Camp Nou.

Este absurd că au o datorie de peste 1,3 miliarde de euro. Este absurd și intolerabil. În orice altă țară, cu această datorie, nu ar putea juca în prima divizie. Absolut… și aici nu se întâmplă nimic”, a spus oficialul bavarezilor, acum o săptămână, potrivit marca.com.

Reglementările stricte germane privind licențierea și presiunea auditurilor ar paraliza imediat un club cu o datorie de 1,3 miliarde de euro Uli Hoeness, președinte Bayern Munchen

Din cauza datoriilor, Barca a avut dificultăți în ultimele veri inclusiv în a înregistra jucători noi, făcând tot felul de trucuri financiare pentru ca antrenorul să aibă lotul dorit.

Problemele financiare și riscul de a nu putea înregistra contractele au ridicat semne de întrebare jucătorilor în momentul în care au fost ofertați de Barcelona.

Printre aceștia se numără și Nico Williams, care a optat să își prelungească contractul cu Athletic Bilbao, până în anul 2035.

Sindicatul pariurilor ilegale Scandal uriaș în Premier League: patronul unui club dirijează în secret pariuri de 700 de milioane. Mizează pe fotbal!
13:16
Sindicatul pariurilor ilegale Scandal uriaș în Premier League: patronul unui club dirijează în secret pariuri de 700 de milioane. Mizează pe fotbal!
Sindicatul pariurilor ilegale Scandal uriaș în Premier League: patronul unui club dirijează în secret pariuri de 700 de milioane. Mizează pe fotbal!
Motivate suplimentar la meciul cu România? O jucătoare din Ungaria a dat răspunsul: „Un meci puțin mai important. Am simțit asta"
12:56
Motivate suplimentar la meciul cu România? O jucătoare din Ungaria a dat răspunsul: „Un meci puțin mai important. Am simțit asta"
Motivate suplimentar la meciul cu România? O jucătoare din Ungaria a dat răspunsul: „Un meci puțin mai important. Am simțit asta"

Alegeri București: ultimul sondaj înaintea alegerilor de duminică. Cât de strânsă e lupta între Băluță și Ciucu / Ce șanse au Alexandrescu și Drulă
Alegeri București: ultimul sondaj înaintea alegerilor de duminică. Cât de strânsă e lupta între Băluță și Ciucu / Ce șanse au Alexandrescu și Drulă
Alegeri București: ultimul sondaj înaintea alegerilor de duminică. Cât de strânsă e lupta între Băluță și Ciucu / Ce șanse au Alexandrescu și Drulă
Înregistrări scandaloase cu Tadici  GOLAZO.ro publică mesaje pline de insulte ale lui Gheorghe Tadici către handbaliste: „Nesimțitelor, vânzătoarelor! Mizerabilo!"
07:30
Înregistrări scandaloase cu Tadici GOLAZO.ro publică mesaje pline de insulte ale lui Gheorghe Tadici către handbaliste: „Nesimțitelor, vânzătoarelor! Mizerabilo!"
Înregistrări scandaloase cu Tadici  GOLAZO.ro publică mesaje pline de insulte ale lui Gheorghe Tadici către handbaliste: „Nesimțitelor, vânzătoarelor! Mizerabilo!"
Furios după umilința cu U Craiova Eugen Neagoe, mesaj ferm pentru conducere: „Uitați-vă  ce investiții se fac în campionat!"
10:33
Furios după umilința cu U Craiova Eugen Neagoe, mesaj ferm pentru conducere: „Uitați-vă ce investiții se fac în campionat!"
Furios după umilința cu U Craiova Eugen Neagoe, mesaj ferm pentru conducere: „Uitați-vă  ce investiții se fac în campionat!"
„În locul lui aș tăcea din gură!" Varga a explodat după declarațiile lui Louis Munteanu: „Nu este ofițer de presă, să joace fotbal"
09:37
„În locul lui aș tăcea din gură!" Varga a explodat după declarațiile lui Louis Munteanu: „Nu este ofițer de presă, să joace fotbal"
„În locul lui aș tăcea din gură!" Varga a explodat după declarațiile lui Louis Munteanu: „Nu este ofițer de presă, să joace fotbal"
„Lucescu nu ar mai fi printre noi" Un fost jucător al antrenorului român prezintă un scenariu tragic. Și pronunță un cuvânt: „Manipulator"
09:13
„Lucescu nu ar mai fi printre noi" Un fost jucător al antrenorului român prezintă un scenariu tragic. Și pronunță un cuvânt: „Manipulator"
„Lucescu nu ar mai fi printre noi" Un fost jucător al antrenorului român prezintă un scenariu tragic. Și pronunță un cuvânt: „Manipulator"
