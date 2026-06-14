FIFA răspunde  Noi controverse la Mondial, după ce jurnaliștilor le-a fost interzis să pună întrebări în spaniolă la conferință

FIFA a oferit clarificări după ce nu i-a lăsat pe jurnaliști să pună întrebări în limba spaniolă înainte de Brazilia - Maroc, scor 1-1.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

La conferința de presă premergătoare partidei, jurnaliștii care au dorit să pună întrebări în limba spaniolă au fost opriți.

Noi controverse la Mondial, după ce jurnaliștilor le-a fost interzis să pună întrebări în spaniolă la conferință

La conferința de dinaintea partidei au fost prezenți cei doi selecționeri, Carlo Ancelotti și Mohamed Ouahbi, dar și cele două vedete, Vinicius Junior și Achraf Hakimi.

Conferința a fost una cu momente derutante, deoarece de mai multe ori, când jurnaliștii au adresat întrebări în limba spaniolă, au fost opriți imediat de un oficial aflat în sală.

Asta deși Vincius și Hakimi au insistat că pot răspunde fără probleme.

FIFA a venit ulterior cu clarificări și a explicat motivele pentru care întrebările în spaniolă au fost refuzate, deși în două dintre țările organizatoare, Mexic și Statele Unite, se vorbește limba iberică.

Organizația condusă de Gianni Infantino a transmis că limbile disponibile în conferințele de presă vor fi cele vorbite de antrenori și jucători, dar și engleza, ca limbă comună a turneului.

Jurnaliștii au putut adresa întrebări în portugheză, limba vorbită de Vinicius, italiană în cazul lui Carlo Ancelotti, franceză pentru selecționerul Marocului și arabă pentru Achraf Hakimi. În plus, ziariștii au mai putut adresa și întrebări în engleză.

Care este procedura la conferințele de presă de la Mondial

La conferințele de presă de la acest Mondial, pentru a putea pune întrebări, jurnaliștii trebuie să descarce și să se înregistreze într-o aplicație folosind un cod QR afișat pe ecranele din sala de conferințe.

Odată conectați la sistem și la căști, aceștia pot alege în timp real limba de traducere disponibilă în funcție de jucătorii și antrenorii prezenți în fața presei, potrivit marca.com.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport