- Germania - Curacao. Formația din Caraibe a marcat la prima participare la un Campionat Mondial.
Nemții au controlat startul partidei și au deschis rapid scorul, însă micuța națională nu a cedat în fața unuia dintre cei mai puternici adversari și a restabilit egalitatea la Houston.
Germania - Curacao. Livano Comenencia a marcat pentru naționala lui Dick Advocaat
Nmecha a marcat pentru germani după doar 6 minute, cu un șut plasat perfect în plasa laterală, de la marginea careului, însă reușita sa nu i-a speriat pe cei din Curacao.
Naționala din Caraibe a continuat să speculeze fiecare spațiu, a atacat în continuare și a restabilit egalitatea în minutul 21, prin Livano Comenencia.
Acesta a șutut cu piciorul stâng de 16 metri, iar mingea puțin deviată a trecut pe deaspura brațului lui Manuel Neuer, care n-a avut nicio șansă să respingă balonul.
Comenencia a intrat astfel în istorie drept primul marcator al naționalei din Curacao la un Campionatul Mondial, chiar la meciul de debut.
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Livano Comenencia este legitimat la Zurich, în prima ligă a Elveției, unde a ajuns la începutul sezonului trecut de la echipa de tineret a celor de la Juventus.