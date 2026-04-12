„Asta am învățat de la ucraineni” Arda Turan, marcat de ce trăiește la Shakhtar: „Nu trebuie să vă vorbesc limba ca să vă simt”

Arda Turan (39 de ani), antrenorul echipei Shakhtar Donetsk, a vorbit despre războiul dintre Ucraina și Rusia.

Arda Turan a preluat banca tehnică a celor de la Shakhtar în vara anului trecut, într-o perioadă foarte dificilă pentru Ucraina.

Arda Turan, mesaj de susținere pentru ucraineni: „Am învățat multe de la ei”

Într-un interviu acordat pentru clubul pe care-l antrenează, Arda Turan a transmis un mesaj emoționant pentru locuitorii Ucrainei care sunt afectați de război.

Înainte să vorbească despre conflict, antrenorului turc i-a fost adusă aminte o declarație oferită chiar de el în urmă cu câteva luni.

„În țara noastră trebuie să le aducem oamenilor mai multă bucurie atunci când au cea mai mare nevoie. Trec prin momente dificile.

Iar eu, Arda Turan, vreau să le aduc bucurie și fericire, prin tot ceea ce pot face, atât în viața de zi cu zi, cât și pe teren. Indiferent de ceea ce facem, scopul nostru va fi să le oferim motive de fericire.

Nu este vorba doar despre fanii lui Shakhtar. Vreau să aduc bucurie fiecărei femei, fiecărui bărbat și fiecărui copil din Ucraina. Este datoria mea.

Vin în Ucraina cu dorința de a aduce bucurie acestei țări. Oriunde m-aș afla, voi fi acolo cu tot sufletul meu”, au fost cuvintele spuse atunci de Arda Turan.

Întrebat ce simte în prezent, antrenorul lui Shakhtar a precizat:

„În acest moment, situația este aceeași pentru poporul ucrainean. Am mai spus că am învățat multe de la ei: dorința de a merge mai departe după ce au fost bombardați în timpul nopții, devotamentul lor pentru viață, felul în care reușesc să zâmbească mereu, spiritul de unitate și dragostea pentru țară.

Toate acestea sunt lucruri pe care le-am învățat de la poporul ucrainean, iar dacă am făcut astfel de promisiuni, voi face tot ce îmi stă în putință să le respect. Spun asta din toată inima.

Nimic nu va fi mai important pentru mine decât să văd copiii zâmbind în timpul războiului. Dacă nu pot să-i fac fericiți, atunci mai bine nu aș câștiga nimic. Cel mai important lucru pentru mine este să le aduc un strop de fericire. Este dificil să vorbesc despre astfel de subiecte, de aceea nu vreau să intru prea mult în detalii”.

Arda Turan: „Voi face tot posibilul să mă comport exemplar”

„Voi face tot posibilul să mă comport exemplar cu oamenii în vârstă, cu toate femeile, cu copiii și cu toți oamenii din această țară, astfel încât să le aduc bucurie.

Și, desigur, uneori voi fi agresiv pe teren, voi face tot ce este necesar pentru a-mi apăra echipa dacă există vreo nedreptate. Vom fi împreună și la bine, și la greu, iar eu voi fi alături de ei, susținându-i din toată inima.

Vom rămâne mereu uniți și, oriunde vom merge în lume, voi încerca să fiu vocea lor, așa cum am făcut mereu”, a mai adăugat Arda Turan.

În continuare, fostul jucător al Barcelonei a explicat că nu e nevoie să vorbească limba țării în care antrenează pentru a empatiza cu poporul ucrainean. A dat exemplu o secvență dintr-un film turc.

„Există un film celebru în Turcia, numit «Loverlorn» (n.r. - „Rană sufletească”). Meltem Cumbul, o artistă pe care o cunosc și care îmi este prietenă, este o vedetă acolo.

În film există un cântec kurd (n.r. - Kurdistanul este o regiune împărțită între Turcia, Iran, Irak și Siria). Când îl aude, începe să plângă. A fost întrebată dacă a înțeles sensul cântecului, iar ea a răspuns că nu trebuie să vorbești limba kurdă ca să plângi în timp ce îl asculți.

Așa simt și eu în legătură cu oamenii din Ucraina. Pentru a vă înțelege și a vă simți, nu trebuie să fiu cetățean ucrainean sau să vă vorbesc limba. Uneori observ că și voi vă emoționați când vorbesc.

Nu este nevoie să împărtășim aceeași limbă sau aceeași naționalitate, uneori sentimentele vorbesc de la sine. Exact așa simt față de voi și față de lume. Pentru a vă înțelege, nu trebuie să împărtășesc cetățenia voastră sau să vorbesc limba voastră”, a concluzionat Arda Turan.

