„Asta am învățat de la ucraineni" Arda Turan, marcat de ce trăiește la Shakhtar: „Nu trebuie să vă vorbesc limba ca să vă simt"
„Asta am învățat de la ucraineni" Arda Turan, marcat de ce trăiește la Shakhtar: „Nu trebuie să vă vorbesc limba ca să vă simt"

alt-text Publicat: 12.04.2026, ora 16:09
alt-text Actualizat: 12.04.2026, ora 16:09
  • Arda Turan (39 de ani), antrenorul echipei Shakhtar Donetsk, a vorbit despre războiul dintre Ucraina și Rusia.

Arda Turan a preluat banca tehnică a celor de la Shakhtar în vara anului trecut, într-o perioadă foarte dificilă pentru Ucraina.

Remarcatul lui Becali  Jucătorul lăudat de finanțatorul FCSB după victoria cu Oțelul Galați: „El trebuie să joace!”
Citește și
Remarcatul lui Becali Jucătorul lăudat de finanțatorul FCSB după victoria cu Oțelul Galați: „El trebuie să joace!”
Citește mai mult
Remarcatul lui Becali  Jucătorul lăudat de finanțatorul FCSB după victoria cu Oțelul Galați: „El trebuie să joace!”

Arda Turan, mesaj de susținere pentru ucraineni: „Am învățat multe de la ei”

Într-un interviu acordat pentru clubul pe care-l antrenează, Arda Turan a transmis un mesaj emoționant pentru locuitorii Ucrainei care sunt afectați de război.

Înainte să vorbească despre conflict, antrenorului turc i-a fost adusă aminte o declarație oferită chiar de el în urmă cu câteva luni.

„În țara noastră trebuie să le aducem oamenilor mai multă bucurie atunci când au cea mai mare nevoie. Trec prin momente dificile.

Iar eu, Arda Turan, vreau să le aduc bucurie și fericire, prin tot ceea ce pot face, atât în viața de zi cu zi, cât și pe teren. Indiferent de ceea ce facem, scopul nostru va fi să le oferim motive de fericire.

Nu este vorba doar despre fanii lui Shakhtar. Vreau să aduc bucurie fiecărei femei, fiecărui bărbat și fiecărui copil din Ucraina. Este datoria mea.

Vin în Ucraina cu dorința de a aduce bucurie acestei țări. Oriunde m-aș afla, voi fi acolo cu tot sufletul meu”, au fost cuvintele spuse atunci de Arda Turan.

Întrebat ce simte în prezent, antrenorul lui Shakhtar a precizat:

„În acest moment, situația este aceeași pentru poporul ucrainean. Am mai spus că am învățat multe de la ei: dorința de a merge mai departe după ce au fost bombardați în timpul nopții, devotamentul lor pentru viață, felul în care reușesc să zâmbească mereu, spiritul de unitate și dragostea pentru țară.

Toate acestea sunt lucruri pe care le-am învățat de la poporul ucrainean, iar dacă am făcut astfel de promisiuni, voi face tot ce îmi stă în putință să le respect. Spun asta din toată inima.

Nimic nu va fi mai important pentru mine decât să văd copiii zâmbind în timpul războiului. Dacă nu pot să-i fac fericiți, atunci mai bine nu aș câștiga nimic. Cel mai important lucru pentru mine este să le aduc un strop de fericire. Este dificil să vorbesc despre astfel de subiecte, de aceea nu vreau să intru prea mult în detalii”.

Arda Turan: „Voi face tot posibilul să mă comport exemplar”

„Voi face tot posibilul să mă comport exemplar cu oamenii în vârstă, cu toate femeile, cu copiii și cu toți oamenii din această țară, astfel încât să le aduc bucurie.

Și, desigur, uneori voi fi agresiv pe teren, voi face tot ce este necesar pentru a-mi apăra echipa dacă există vreo nedreptate. Vom fi împreună și la bine, și la greu, iar eu voi fi alături de ei, susținându-i din toată inima.

Vom rămâne mereu uniți și, oriunde vom merge în lume, voi încerca să fiu vocea lor, așa cum am făcut mereu”, a mai adăugat Arda Turan.

În continuare, fostul jucător al Barcelonei a explicat că nu e nevoie să vorbească limba țării în care antrenează pentru a empatiza cu poporul ucrainean. A dat exemplu o secvență dintr-un film turc.

„Există un film celebru în Turcia, numit «Loverlorn» (n.r. - „Rană sufletească”). Meltem Cumbul, o artistă pe care o cunosc și care îmi este prietenă, este o vedetă acolo.

În film există un cântec kurd (n.r. - Kurdistanul este o regiune împărțită între Turcia, Iran, Irak și Siria). Când îl aude, începe să plângă. A fost întrebată dacă a înțeles sensul cântecului, iar ea a răspuns că nu trebuie să vorbești limba kurdă ca să plângi în timp ce îl asculți.

Așa simt și eu în legătură cu oamenii din Ucraina. Pentru a vă înțelege și a vă simți, nu trebuie să fiu cetățean ucrainean sau să vă vorbesc limba. Uneori observ că și voi vă emoționați când vorbesc.

Nu este nevoie să împărtășim aceeași limbă sau aceeași naționalitate, uneori sentimentele vorbesc de la sine. Exact așa simt față de voi și față de lume. Pentru a vă înțelege, nu trebuie să împărtășesc cetățenia voastră sau să vorbesc limba voastră”, a concluzionat Arda Turan.

Citește și

Remarcatul lui Becali  Jucătorul lăudat de finanțatorul FCSB după victoria cu Oțelul Galați: „El trebuie să joace!”
Superliga
14:44
Remarcatul lui Becali Jucătorul lăudat de finanțatorul FCSB după victoria cu Oțelul Galați: „El trebuie să joace!”
Citește mai mult
Remarcatul lui Becali  Jucătorul lăudat de finanțatorul FCSB după victoria cu Oțelul Galați: „El trebuie să joace!”
Istvan Kovacs va încasa o avere Câți bani va câștiga arbitrul român la Campionatul Mondial din vară
Campionatul Mondial
12:45
Istvan Kovacs va încasa o avere Câți bani va câștiga arbitrul român la Campionatul Mondial din vară
Citește mai mult
Istvan Kovacs va încasa o avere Câți bani va câștiga arbitrul român la Campionatul Mondial din vară

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

LIVE Rezultatele la alegerile din Ungaria, în scurt timp, după ce urnele s-au închis. Două sondaje preelectorale sugerează o victorie a lui Péter Magyar, dar partidul lui Viktor Orbán spune ca va avea majoritatea
LIVE Rezultatele la alegerile din Ungaria, în scurt timp, după ce urnele s-au închis. Două sondaje preelectorale sugerează o victorie a lui Péter Magyar, dar partidul lui Viktor Orbán spune ca va avea majoritatea
LIVE Rezultatele la alegerile din Ungaria, în scurt timp, după ce urnele s-au închis. Două sondaje preelectorale sugerează o victorie a lui Péter Magyar, dar partidul lui Viktor Orbán spune ca va avea majoritatea
Știrile zilei din sport
Răzvan Lucescu, în lacrimi pe aeroport VIDEO. Copleșit din nou de emoții: „Aș avea un sfat pentru voi, dacă îmi pot permite asta”
Stranieri
12.04
Răzvan Lucescu, în lacrimi pe aeroport VIDEO. Copleșit din nou de emoții: „Aș avea un sfat pentru voi, dacă îmi pot permite asta”
Citește mai mult
Răzvan Lucescu, în lacrimi pe aeroport VIDEO. Copleșit din nou de emoții: „Aș avea un sfat pentru voi, dacă îmi pot permite asta”
Chivu, cu o mână pe Scudetto Inter, remontada de senzație cu revelația Como! Tot mai aproape de titlu
Stranieri
12.04
Chivu, cu o mână pe Scudetto Inter, remontada de senzație cu revelația Como! Tot mai aproape de titlu
Citește mai mult
Chivu, cu o mână pe Scudetto Inter, remontada de senzație cu revelația Como! Tot mai aproape de titlu
Moment sclipitor al lui Cîrjan VIDEO. Alex Pop a înscris în Gruia după o pasă senzațională a căpitanului dinamovist + Ratare uriașă în final
Superliga
12.04
Moment sclipitor al lui Cîrjan VIDEO. Alex Pop a înscris în Gruia după o pasă senzațională a căpitanului dinamovist + Ratare uriașă în final
Citește mai mult
Moment sclipitor al lui Cîrjan VIDEO. Alex Pop a înscris în Gruia după o pasă senzațională a căpitanului dinamovist + Ratare uriașă în final
Lucescu, lipit peste Hîldan Dinamoviștii au acoperit chipul „Unicului căpitan” cu poza lui Il Luce, pe tricourile de joc cu CFR. Unde a fost mutat portretul lui Cătălin
Superliga
12.04
Lucescu, lipit peste Hîldan Dinamoviștii au acoperit chipul „Unicului căpitan” cu poza lui Il Luce, pe tricourile de joc cu CFR. Unde a fost mutat portretul lui Cătălin
Citește mai mult
Lucescu, lipit peste Hîldan Dinamoviștii au acoperit chipul „Unicului căpitan” cu poza lui Il Luce, pe tricourile de joc cu CFR. Unde a fost mutat portretul lui Cătălin
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
13:17
„Se vede în joc!” Concluzia la care a ajuns fostul portar al lui Dinamo după încă un meci fără victorie pentru „câini”
„Se vede în joc!” Concluzia la care a ajuns fostul portar al lui Dinamo după încă un meci fără victorie pentru „câini”
11:32
Hagi vrea două nume surpriză Regele dorește crearea unui corp tehnic pentru naționale. Pe listă: un fost mare selecționer și un tricolor, locul 3 all-time în topul căpitanilor
Hagi vrea două nume surpriză Regele dorește crearea unui corp tehnic pentru naționale. Pe listă: un fost mare selecționer și un tricolor, locul 3 all-time în topul căpitanilor
13:04
N-a știut ce l-a lovit! VIDEO. A înscris într-un mod norocos, dar dureros: „Nu mai puteam să deschid ochii”. Tocmai ratase un penalty
N-a știut ce l-a lovit! VIDEO. A înscris într-un mod norocos, dar dureros: „Nu mai puteam să deschid ochii”. Tocmai ratase un penalty
12:01
„N-am cum să-l înțeleg pe Cîrjan!” Ionel Dănciulescu, lecții pentru căpitanul lui Dinamo. I-a spus ce trebuia să facă în Gruia
„N-am cum să-l înțeleg pe Cîrjan!”  Ionel Dănciulescu, lecții pentru căpitanul lui Dinamo. I-a spus ce trebuia să facă în Gruia
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Un om important în succesul lui LUCESCU

Cătălin Tolontan: Un om important în succesul lui LUCESCU

Cătălin Tolontan: Un om important în succesul lui LUCESCU
Jalnica Barcelona anti-Kovacs

Theodor Jumătate: Jalnica Barcelona anti-Kovacs

Theodor Jumătate: Jalnica Barcelona <span>anti-Kovacs</span>
O plecăciune în fața unui ucrainean și a unui ceh

Dan Udrea: O plecăciune în fața unui ucrainean și a unui ceh

Dan Udrea: O plecăciune în fața unui ucrainean și a unui ceh
Un bărbat în picioare

Cătălin Țepelin: Un bărbat în picioare

Cătălin Țepelin: Un bărbat în picioare
Războiul Lucescu-presă care n-a existat

Vlad Nedelea: Războiul Lucescu-presă care n-a existat

Vlad Nedelea: Războiul <span>Lucescu-presă</span> care <span>n-a</span> existat
Le grand Monsieur

Radu Naum: Le grand Monsieur

Radu Naum: Le grand Monsieur
Fotbalistul Mircea Lucescu. Încercare de restituire a unui personaj

Cristian Geambașu: Fotbalistul Mircea Lucescu. Încercare de restituire a unui personaj

Cristian Geambașu: Fotbalistul Mircea Lucescu. Încercare de restituire a unui personaj
Boala lui Mircea Lucescu și alegerea pe care am făcut-o

Cătălin Tolontan: Boala lui Mircea Lucescu și alegerea pe care am făcut-o

Cătălin Tolontan: Boala lui Mircea Lucescu și alegerea pe care am <span>făcut-o</span>
Mircea Lucescu - numărând timpul

Dan Udrea: Mircea Lucescu - numărând timpul

Dan Udrea: Mircea Lucescu <span>-</span> numărând timpul
Il Luce s-a stins pe teren

Theodor Jumătate: Il Luce s-a stins pe teren

Theodor Jumătate: Il Luce <span>s-a</span> stins pe teren
A murit Mircea Lucescu, copilul care n-a vrut să mai sufere de foame

Cătălin Tolontan: A murit Mircea Lucescu, copilul care n-a vrut să mai sufere de foame

Cătălin Tolontan: A murit Mircea Lucescu, copilul care <span>n-a</span> vrut să mai sufere de foame
Latin Mannschaft

Radu Naum: Latin Mannschaft

Radu Naum: Latin Mannschaft
Metoda Spalletti

Cristian Geambașu: Metoda Spalletti

Cristian Geambașu: Metoda Spalletti
Când victima devine complicele huliganilor

Dan Udrea: Când victima devine complicele huliganilor

Dan Udrea: Când victima devine complicele huliganilor
Cine vrea să vadă imaginile cu Răzvan Lucescu?

Ioana Mihalcea: Cine vrea să vadă imaginile cu Răzvan Lucescu?

Ioana Mihalcea: Cine vrea să vadă imaginile cu Răzvan Lucescu?
Șumi la tenis. Spectacol!

Cristian Geambașu: Șumi la tenis. Spectacol!

Cristian Geambașu: Șumi la tenis. Spectacol!
Să vină Hagi, să vină Hagi la băieți!

Radu Naum: Să vină Hagi, să vină Hagi la băieți!

Radu Naum: Să vină Hagi, să vină Hagi la băieți!
Naționala „vegetală”

Cătălin Tolontan: Naționala „vegetală”

Cătălin Tolontan: Naționala „vegetală”
Mircea Lucescu: iubirea de fotbal și dincolo de viață

Theodor Jumătate: Mircea Lucescu: iubirea de fotbal și dincolo de viață

Theodor Jumătate: Mircea Lucescu: iubirea de fotbal și dincolo de viață
Cei care ne refuză

Cristian Geambașu: Cei care ne refuză

Cristian Geambașu: Cei care ne refuză
Top stiri
România, victorie fără emoții  „Tricolorele” au câștigat în Polonia și s-au calificat în Final Four-ul EHF Euro Cup
Handbal
12.04
România, victorie fără emoții „Tricolorele” au câștigat în Polonia și s-au calificat în Final Four-ul EHF Euro Cup
Citește mai mult
România, victorie fără emoții  „Tricolorele” au câștigat în Polonia și s-au calificat în Final Four-ul EHF Euro Cup
Becali a rămas fără permis Patronul FCSB a depășit din nou limita de viteză: „De ce să merg cu 40 km/h? M-am luat și de polițiști!”
Diverse
12.04
Becali a rămas fără permis Patronul FCSB a depășit din nou limita de viteză: „De ce să merg cu 40 km/h? M-am luat și de polițiști!”
Citește mai mult
Becali a rămas fără permis Patronul FCSB a depășit din nou limita de viteză: „De ce să merg cu 40 km/h? M-am luat și de polițiști!”
Adrian Ilie, probleme cu legea  Fostul internațional a condus din nou sub influența alcoolului » Ce pedeapsă a primit
Diverse
12.04
Adrian Ilie, probleme cu legea Fostul internațional a condus din nou sub influența alcoolului » Ce pedeapsă a primit
Citește mai mult
Adrian Ilie, probleme cu legea  Fostul internațional a condus din nou sub influența alcoolului » Ce pedeapsă a primit
Misterul Bisericii cu Sfinți sau cu Sibile. Monument unic în București, e împodobit cu portrete ale unor preotese păgâne și filozofi antici. Aici a cântat Anton Pann
B365
12.04
Misterul Bisericii cu Sfinți sau cu Sibile. Monument unic în București, e împodobit cu portrete ale unor preotese păgâne și filozofi antici. Aici a cântat Anton Pann
Citește mai mult
Misterul Bisericii cu Sfinți sau cu Sibile. Monument unic în București, e împodobit cu portrete ale unor preotese păgâne și filozofi antici. Aici a cântat Anton Pann

Echipe/Competiții

fcsb 27 CFR Cluj 22 dinamo bucuresti 17 rapid 16 Universitatea Craiova 12 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi 1 uta arad farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
