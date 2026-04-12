Istvan Kovacs va încasa o avere Câți bani va câștiga arbitrul român la Campionatul Mondial din vară
George Neagu
alt-text Publicat: 12.04.2026, ora 12:45
alt-text Actualizat: 12.04.2026, ora 12:46
  • „Centralul” Istvan Kovacs (41 de ani) și asistenții Mihai Marica (38 de ani) și Ferencz Tunyogi (40 de ani) au fost numiți oficial pe lista arbitrilor de la Campionatul Mondial din această vară.
  • Câți bani vor încasa aceștia pentru participarea la turneul final găzduit de SUA, Mexic și Canada, mai jos.

Istvan Kovacs a mai fost o dată selectat, în 2022, atunci când a primit o mulțime de delegări, dar niciodată la centru. Pentru România, ar fi primul arbitru la Mondial după 40 de ani.

Câți bani va primi Istvan Kovacs pentru participarea la Mondial

Începând cu Campionatul Mondial din 2018, găzduit de Rusia, conducerea FIFA a stabilit ca fiecare arbitru principal să primească 70.000 de dolari pentru participarea la turneul final, scrie as.com.

Mihai Marica și Ferencz Tunyogi vor încasa și ei o sumă considerabilă pentru participarea la CM 2026. Fiecare arbitru asistent va primi câte 25.000 de dolari.

Kovacs va primi 3.000 de dolari pentru fiecare meci arbitrat în faza grupelor de la Campionatul Mondial, în timp ce o delegare la un duel din fazele eliminatorii sau finală îi va aduce alți 10.000 de dolari.

Arbitrii asistenți vor primi 2.500 de dolari pentru un meci din faza grupelor, respectiv 5.000 de dolari pentru fazele eliminatorii/finală. Aceleași sume le va primi și arbitrul de rezervă.

Arbitrii români care au fost prezenți la Campionatul Mondial, de-a lungul timpului:

  • Costel Rădulescu (Uruguay 1930). 
  • Andrei Rădulescu (Mexic 1970). 
  • Nicolae Rainea (RFG 1974, Argentina 1978, Spania 1982)
  • Ioan Igna (Mexic 1986).

Lista completă a arbitrilor de la Mondial:

„Centrali”:

  • Abdulrahman Al Jassim (QAT)
  • Khalid Al Turais (KSA)
  • Yusuke Araki (JPN)
  • Omar Abdulkadir Artan (SOM)
  • Pierre Atcho (GAB)
  • Ivan Barton (SLV)
  • Dahane Beida (MTN)
  • Juan Gabriel Benitez (PAR)
  • Juan Calderon (CRC)
  • Raphael Claus (BRA)
  • Ismail Elfath (USA)
  • Espen Eskas (NOR)
  • Alireza Faghani (AUS)
  • Yael Falcon Perez (ARG)
  • Drew Fischer (CAN)
  • Cristian Garay (CHI)
  • Katia Garcia (MEX)
  • Mustapha Ghorbal (ALG)
  • Alejandro Hernandez (ESP)
  • Dario Herrera (ARG)
  • Jalal Jayed (MAR)
  • Campbell-Kirk Kawana-Waugh (NZL)
  • Istvan Kovacs (ROU)
  • Francois Letexier (FRA)
  • Ma Ning (CHN)
  • Adham Makhadmeh (JOR)
  • Danny Makkelie (NED)
  • Szymon Marciniak (POL)
  • Maurizio Mariani (ITA)
  • Hector Said Martinez (HON)
  • Amin Mohamed (EGY)
  • Oshane Nation (JAM)
  • Glenn Nyberg (SWE)
  • Michael Oliver (ENG)
  • Omar Al Ali (UAE)
  • Kevin Ortega (PER)
  • Tori Penso (USA)
  • Joao Pinheiro (POR)
  • Ramon Abatti (BRA)
  • Cesar Ramos (MEX)
  • Andres Rojas (COL)
  • Sandro Schaerer (SUI)
  • Ilgiz Tantashev (UZB)
  • Anthony Taylor (ENG)
  • Gustavo Tejera (URU)
  • Facundo Tello (ARG)
  • Abongile Tom (RSA)
  • Clement Turpin (FRA)
  • Jesus Valenzuela (VEN)
  • Slavko Vincic (SVN)
  • Wilton Sampaio (BRA)
  • Felix Zwayer (GER)

Asistenți:

  • Amos Abeigne (GAB)
  • Mahmoud Abouelregal (EGY)
  • Mostafa Akarkad (MAR)
  • Mohammed Al Abakry (KSA)
  • Mohamed Al Hammadi (UAE)
  • Mohammad Al Kalaf (JOR)
  • Saoud Al Maqaleh (QAT)
  • Taleb Al Marri (QAT)
  • Ahmad Al Roalle (JOR)
  • Lyes Arfa (CAN)
  • Kyle Atkins (USA)
  • Carlos Barreiro (URU)
  • Micheal Barwegen (CAN)
  • Isaak Bashevkin (NOR)
  • Mahbod Beigi (SWE)
  • Juan Pablo Belatti (ARG)
  • Gary Beswick (ENG)
  • Daniele Bindoni (ITA)
  • Marco Bisguerra (MEX)
  • Zakaria Brinsi (MAR)
  • Bruno Boschilia (BRA)
  • Bruno Pires (BRA)
  • Stuart Burt (ENG)
  • Eduardo Cardozo (PAR)
  • Gabriel Chade (ARG)
  • Nicolas Danos (FRA)
  • Danilo Manis (BRA)
  • Stephane De Almeida (SUI)
  • Jan De Vries (NED)
  • Maximiliano Del Yesso (ARG)
  • Christian Dietz (GER)
  • Boris Ditsoga (GAB)
  • Jan Erik Engan (NOR)
  • Rodrigo Figueiredo (BRA)
  • Timur Gaynullin (UZB)
  • Mokrane Gourari (ALG)
  • Alexander Guzman (COL)
  • Ahmed Hossam Taha (EGY)
  • Jerson Santos (ANG)
  • Bruno Jesus (POR)
  • Robert Kempter (GER)
  • Tomaz Klancnik (SVN)
  • Andraz Kovacic (SVN)
  • Adam Kupsiak (POL)
  • George Lakrindis (AUS)
  • James Lindsay (AUS)
  • Tomasz Listkiewicz (POL)
  • Walter Lopez (HON)
  • Luciano Maia (POR)
  • James Mainwaring (ENG)
  • Mihai Marica (ROU)
  • Brooke Mayo (USA)
  • Jun Mihara (JPN)
  • Juan Carlos Mora (CRC)
  • David Moran (SLV)
  • Tulio Moreno (VEN)
  • Alberto Morin (MEX)
  • Cyril Mugnier (FRA)
  • Jose Enrique Naranjo Perez (ESP)
  • Cristian Navarro (ARG)
  • Kathryn Nesbitt (USA)
  • Elvis Noupue (CMR)
  • Adam Nunn (ENG)
  • Michael Orue (PER)
  • Benjamin Pages (FRA)
  • Corey Parker (USA)
  • Antonio Pupiro (NCA)
  • Rafael Alves (BRA)
  • Mehdi Rahmouni (FRA)
  • Christian Ramirez (HON)
  • Sandra Ramirez (MEX)
  • Jose Retamal (CHI)
  • Miguel Rocha (CHI)
  • Facundo Rodriguez (ARG)
  • Milciades Saldivar (PAR)
  • Diego Sanchez (ESP)
  • Zakhele Siwela (RSA)
  • Andreas Soderkvist (SWE)
  • Hessel Steegstra (NED)
  • Nicolas Taran (URU)
  • Alberto Tegoni (ITA)
  • Isaac Trevis (NZL)
  • Andrey Tsapenko (UZB)
  • Ferencz Tunyogi (ROU)
  • Jorge Urrego (VEN)
  • Caleb Wales (TRI)
  • Abbes Akram Zerhouni (ALG)
  • Fei Zhou (CHN)

Arbitri VAR:

  • Khamis Al-Marri (QAT)
  • Abdullah Alshehri (KSA)
  • Mahmoud Ashour (EGY)
  • Ivan Bebek (CRO)
  • Jerome Brisard (FRA)
  • Bastian Dankert (GER)
  • Carlos Del Cerro Grande (ESP)
  • Marco Di Bello (ITA)
  • Joe Dickerson (USA)
  • Rob Dieperink (NED)
  • Hamza El Fariq (MAR)
  • Shaun Evans (AUS)
  • Ming Fu (CHN)
  • Nicolas Gallo (COL)
  • Antonio Garcia (URU)
  • Jarred Gillett (ENG)
  • Leodan Gonzalez (URU)
  • Tatiana Guzman (NCA)
  • Dennis Higler (NED)
  • Tomasz Kwiatkowski (POL)
  • Juan Lara (CHI)
  • Hernan Mastrangelo (ARG)
  • Erick Miranda (MEX)
  • Mohammed Obaid Khadim (UAE)
  • Guillermo Pacheco (MEX)
  • Fedayi San (SUI)
  • Juan Soto (VEN)
  • Rodolpho Toski (BRA)
  • Bram Van Driessche (BEL)
  • Armando Villarreal (USA)

Grupele Mondialului 2026

Grupa AGrupa BGrupa CGrupa D
MexicCanadaBraziliaSUA
Africa de SudBosniaMarocParaguay
Coreea de SudQatarHaitiAustralia
CehiaElvețiaScoțiaTurcia
Grupa EGrupa FGrupa GGrupa H
GermaniaOlandaBelgiaSpania
CuracaoJaponiaEgiptCapul Verde
Coasta de FildeșSuediaIranArabia Saudită
EcuadorTunisiaNoua ZeelandăUruguay
Grupa IGrupa JGrupa KGrupa L
FranțaArgentinaPortugaliaAnglia
SenegalAlgeriaCongoCroația
IrakAustriaUzbekistanGhana
NorvegiaIordaniaColumbiaPanama

Adrian Ilie, probleme cu legea  Fostul internațional a condus din nou sub influența alcoolului » Ce pedeapsă a primit
Diverse
10:12
Adrian Ilie, probleme cu legea Fostul internațional a condus din nou sub influența alcoolului » Ce pedeapsă a primit
Citește mai mult
Adrian Ilie, probleme cu legea  Fostul internațional a condus din nou sub influența alcoolului » Ce pedeapsă a primit

