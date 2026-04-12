Remarcatul lui Becali  Jucătorul lăudat de finanțatorul FCSB după victoria cu Oțelul Galați: „El trebuie să joace!”

- FCSB - Oțelul 4-0. Gigi Becali (67 de ani) l-a lăudat pe Alexandru Stoian (18 ani) pentru evoluția sa din meciul de pe Arena Națională.
- Tânărul atacant a fost titular și a marcat cel de-al patrulea gol al partidei, în minutul 45.
Daniel Bîrligea s-a accidentat la finalul lunii martie și va fi indisponibil 6 săptămâni, iar Mirel Rădoi l-a trimis pe Stoian pe teren încă din primul minut al partidei de sâmbătă.
Atacantul a fost utilizat și pentru a acoperi regula U21, în contextul în care Matei Popa a fost lăsat pe banca rezerve, fiind înlocuit între buturi de Ștefan Târnovanu.
FCSB - Oțelul 4-0. Gigi Becali, despre Stoian: „El trebuie să joace”
Evoluția lui Alexandru Stoian din meciul cu Oțelul l-a impresionat pe Gigi Becali, care a precizat că tânărul atacant reprezintă o variantă mai bună pentru primul „11” decât Mamadou Thiam.
„Stoian m-a convins ca execuţie, el trebuie să joace, cred că reprezintă o soluţie mai bună decât Thiam.
Chiar dacă n-ar fi U21, tot mi se pare o soluţie mai bună Stoian. Nu e el extraordinar, dar e o execuţie de mare fotbalist la golul dat în acest meci”, a declarat Gigi Becali, conform orangesport.ro.
Stoian a părăsit terenul în minutul 70, când a fost înlocuit cu Mihai Toma (19 ani).
În acest sezon, Alexandru Stoian are cifre asemănătoare cu cele ale lui Mamadou Thiam, deși senegalezul a adunat mult mai multe minute pe teren (a jucat și la U Cluj).
- Stoian: 24 meciuri, 6 goluri, o pasă decisivă (828 minute jucate)
- Thiam: 43 de meciuri, 7 goluri, 2 pase decisive (1.930 minute jucate)
VIDEO. Golul marcat de Alexandru Stoian cu Oțelul
Alexandru Stoian a fost transferat de FCSB în ianuarie 2025 de la Farul Constanța, în schimbul sumei de 900.000 de euro.
Clasamentul în play-out
|Loc
|Echipa
|Meciuri
|Puncte
|7
|UTA Arad
|4
|31
|8
|FCSB
|4
|30
|9
|Botoșani
|4
|27
|10
|Oțelul
|4
|24
|11
|Farul
|4
|23
|12
|Csikszereda
|3
|20
|13
|Unirea Slobozia
|3
|19
|14
|Petrolul Ploiești
|3
|19*
|15
|Hermannstadt
|4
|18*
|16
|Metaloglobus
|3
|10