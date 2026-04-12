Remarcatul lui Becali  Jucătorul lăudat de finanțatorul FCSB după victoria cu Oțelul Galați: „El trebuie să joace!”

FCSB - Oțelul 4-0 . Gigi Becali (67 de ani) l-a lăudat pe Alexandru Stoian (18 ani) pentru evoluția sa din meciul de pe Arena Națională.

Gigi Becali (67 de ani) l-a lăudat pe Alexandru Stoian (18 ani) pentru evoluția sa din meciul de pe Arena Națională. Tânărul atacant a fost titular și a marcat cel de-al patrulea gol al partidei, în minutul 45.

Daniel Bîrligea s-a accidentat la finalul lunii martie și va fi indisponibil 6 săptămâni, iar Mirel Rădoi l-a trimis pe Stoian pe teren încă din primul minut al partidei de sâmbătă.

Atacantul a fost utilizat și pentru a acoperi regula U21, în contextul în care Matei Popa a fost lăsat pe banca rezerve, fiind înlocuit între buturi de Ștefan Târnovanu.

FCSB - Oțelul 4-0 . Gigi Becali, despre Stoian: „El trebuie să joace”

Evoluția lui Alexandru Stoian din meciul cu Oțelul l-a impresionat pe Gigi Becali, care a precizat că tânărul atacant reprezintă o variantă mai bună pentru primul „11” decât Mamadou Thiam.

„Stoian m-a convins ca execuţie, el trebuie să joace, cred că reprezintă o soluţie mai bună decât Thiam.

Chiar dacă n-ar fi U21, tot mi se pare o soluţie mai bună Stoian. Nu e el extraordinar, dar e o execuţie de mare fotbalist la golul dat în acest meci”, a declarat Gigi Becali, conform orangesport.ro.

Stoian a părăsit terenul în minutul 70, când a fost înlocuit cu Mihai Toma (19 ani).

650.000 de euro este cota de piață a lui Alexandru Stoian, conform Transfermarkt

În acest sezon, Alexandru Stoian are cifre asemănătoare cu cele ale lui Mamadou Thiam, deși senegalezul a adunat mult mai multe minute pe teren (a jucat și la U Cluj).

Stoian : 24 meciuri, 6 goluri, o pasă decisivă (828 minute jucate)

: 24 meciuri, 6 goluri, o pasă decisivă (828 minute jucate) Thiam: 43 de meciuri, 7 goluri, 2 pase decisive (1.930 minute jucate)

VIDEO. Golul marcat de Alexandru Stoian cu Oțelul

Alexandru Stoian a fost transferat de FCSB în ianuarie 2025 de la Farul Constanța, în schimbul sumei de 900.000 de euro.

Clasamentul în play-out

Loc Echipa Meciuri Puncte 7 UTA Arad 4 31 8 FCSB 4 30 9 Botoșani 4 27 10 Oțelul 4 24 11 Farul 4 23 12 Csikszereda 3 20 13 Unirea Slobozia 3 19 14 Petrolul Ploiești 3 19* 15 Hermannstadt 4 18* 16 Metaloglobus 3 10 *️ - beneficiază de rotunjire

