FRF a cedat! Cluburile au câștigat: s-a schimbat data la care începe noul sezon de Liga 1 » Ce se întâmplă cu Supercupa României

Federația Română de Fotbal a venit cu noi actualizări privind startul viitorului sezon competițional.

FRF anunțase, la jumătate lunii aprilie, că prima etapă a noii stagiuni se va disputa între 10 și 13 iulie, însă cluburile din Liga 1 au avut o întâlnire la finalul lunii, unde au fost de acord să semneze o propunere prin care au cerut amânarea startului de sezon cu o săptămână.

FRF a aprobat solicitarea cluburilor pentru amânarea startului noului sezon

Deși forul condus de Răzvan Burleanu a transmis, joia trecută, că startul Ligii 1 va avea loc conform calendarului aprobat la ședința inițială a Comitetului, FRF a anunțat astăzi decalarea începutului de sezon.

Așadar, sezonul 2026-207 va începe cu săptămână mai târziu.

„În urma hotărârii Comitetului de Urgență al FRF din 8 mai 2026, la solicitarea LPF, a fost modificată data de începere a sezonului 2026/2027 al Superligii, în weekend-ul 18-19 iulie 2026, în loc de 11-12 iulie 2026 cum fusese inițial stabilit”, se arată în comunicatul de pe frf.ro.

Astfel, data Supercupei României va fi și decalată cu o săptămână. Partida va avea loc pe 11 iulie, în loc de 4 iulie, așa cum era programată inițial.

Prima etapă din viitorul sezon al Ligii 1 este programată în weekend-ul 18-19 iulie, iar echipele vor intra în pauza de iarnă după ultimul meci din etapa 21, programată în 19-20 decembrie 2026.

Liga 1 se va relua în 16-17 ianuarie 2027, iar play-off-ul și play-out-ul vor începe în 20-21 martie 2027. Etapa 10 din play-off se va juca în weekendul 29-30 mai 2027.

