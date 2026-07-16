Argentina, de 7 ori în finala CM  Încă o mare performanță reușită de sud-americani. Când au mai câștigat titlul mondial » Urmează al patrulea?

Argentina s-a calificat în a șaptea finală de Campionat Mondial din istorie, după ce a învins-o, miercuri, pe Anglia cu scorul de 2-1.

Naționala lui Leo Messi (39 de ani) se va lupta pentru al patrulea titlu mondial din istoria naționalei, cu Spania, care a trecut în semifinale de Franța, scor 2-0.

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Argentina a strălucit în semifinala cu Anglia disputată la Atlanta, reușind încă o calificare istorică, grație golurilor marcate de Enzo Fernandez (85) și Lautaro Martinez (90+2), din pasele lui Messi.

Sud-americanii se vor lupta pentru a-și apăra trofeul cucerit în 2022, împotriva Franței.

Argentina, pentru a șaptea oară în finala Campionatului Mondial

La cea de-a 19-a participarea la un turneu final, Argentina va încerca să cucerească al patrulea titlu mondial, după marile succese din anii 1978, 1986 și 2022. A mai disputat alte trei finale, pe care le-a pierdut, în anii 1930, 1990 și 2014.

Naționala pregătită de Lionel Scaloni se află la a 14-a participare consecutivă la un Mondial și a ajuns în marea finală fără să piardă un meci.

Meciurile jucate de Argentina la CM 2026:

3-0 cu Algeria (grupa J)

2-0 cu Austria (grupa J)

3-1 cu Iordania (grupa J)

3-2 d. prel. cu Capul Verde (șaisprezecimi)

3-2 cu Egipt (optimi)

3-1 d. prel. cu Elveția (sferturi)

2-1 cu Anglia (semifinale)

Primul titlu mondial cucerit de Argentina

Prima Cupa Mondială cucerită de naționala „Albiceleste” a venit în 1978, atunci când a învins Olanda în finală cu scorul de 3-1, după prelungiri. Primul titlu a fost câștigat pe teren propriu, în singurul an când Argentina a găzduit turneul final.

Atunci, naționala pregătită de Cesar Luis Menotti a impresionat prin organizare și calitatea jocului, iar fostul mare atacant Mario Kempes (72 de ani) a fost liderul unei echipe care a rămas în istorie, reușind să înscrie o „dublă”, în minutele 38 și 105.

Parcursul Argentinei la CM 1978:

2-1 cu Ungaria

2-1 cu Franța

0-1 cu Italia

2-0 cu Polonia

0-0 cu Brazilia

6-0 cu Peru

3-1 d. prel. cu Olanda

Al doilea titlu mondial al Argentinei a venit 8 ani mai târziu

Sud-americanii au cucerit al doilea titlu mondial din istorie în 1986, pe legendarul stadion Azteca din Ciudad de Mexico, în fața a 114.600 de spectatori. A fost prima finală de Campionat Mondial disputată de legendarul Diego Maradona.

Argentina a învins atunci Germania cu scorul de 3-2. La fel ca la CM 2022, sud-americanii au condus cu 2-0, grație golurilor marcate de Jose Brown (minutul 23) și Jorge Valdano (minutul 56), dar s-au văzut egalați pe final, după reușitele lui Karl-Heinz Rummenigge (74) și Rudolf Völler (81).

Bucuria germanilor a durat puțin, deoarece doar trei minute mai târziu Jorge Burruchaga a înscris golul victoriei, iar echipa antrenată atunci de Carlos Bilardo s-a impus cu 3-2 și a dus la Buenos Aires al doilea trofeu din istorie la un Mondial.

Parcursul Argentinei la CM 1986:

3-1 cu Coreea de Sud (grupe)

1-1 cu Italia (grupe)

2-0 cu Bulgaria (grupe)

1-0 cu Uruguay (optimi)

2-1 cu Anglia (sferturi)

2-0 cu Belgia (semifinale)

3-2 cu Germania (finală)

În 2022, Lionel Messi i-a călcat pe urme lui Maradona și și-a condus echipa spre al treilea titlu mondial după 36 de ani de așteptare, după ce Argentina a învins-o în finală pe Franța, scor 3-3 după prelungiri, 4-2 la penalty-uri.

Prima participare a Argentinei la Cupa Mondială

Argentina a fost una dintre cele 13 participante la prima ediție a Cupei Mondiale, disputată în 1930, în Uruguay.

Sud-americanii au avut un parcurs excelent și au ajuns până în finală, unde au întâlnit chiar țara gazdă.

După ce au fost conduși în primul sfert de oră, argentinienii au întors scorul și au intrat la pauză în avantaj, 2-1. Totuși, Uruguay a revenit în repriza secundă și s-a impus cu 4-2.

Urmează finala Argentina – Spania

Cele două naționale, Lionel Messi vs. Lamine Yamal, se vor duela duminică, de la ora 22:00, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1 și Antena Play.

Argentina luptă pentru al patrulea mondial, în timp ce Spania va încerca să câștige pentru a doua oară Campionatul Mondial, după triumful din 2010.

Argentina și Spania s-au întâlnit ultima dată pe 27 martie 2018, într-un meci amical disputat pe stadionul Wanda Metropolitano din Madrid, încheiat cu victoria categorică a ibericilor, scor 6-1.

Ierarhia câștigătoarelor Cupei Mondiale:

Brazilia – 5 (1958, 1962, 1970, 1994, 2002)

Germania – 4 (1954, 1974, 1990, 2014)

Italia – 4 (1934, 1938, 1982, 2006)

Argentina – 3 (1978, 1986, 2022)

Franța – 2 (1998, 2018)

Uruguay – 2 (1930, 1950)

Spania – 1 (2010)

Anglia – 1 (1966)

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