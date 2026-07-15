Cine comentează Anglia - Argentina Gabi Tamaș și Ionuț Lupescu, invitați în studio pentru semifinala CM 2026

Antena 1 pregătește o transmisiune specială pentru semifinala Campionatului Mondial 2026 dintre Anglia și Argentina.

Semifinala Anglia - Argentina e programată diseară, de la ora 22:00, pe stadionul din Atlanta, e liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct la Antena 1 și AntenaPlay.

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Emisiunea de dinaintea partidei va dura o oră, iar după fluierul final telespectatorii vor putea urmări încă 30 de minute de analize și reacții.

Cine comentează Anglia - Argentina

În studio, moderatorii Dan Pavel și Olivia Păunescu îi vor avea ca invitați pe foștii internaționali Gabi Tamaș și Ionuț Lupescu, plus fostul mare boxer Leonard Doroftei.

Comentariul meciului va fi asigurat de Felix Drăghici, om cu o experiență de 25 de ani la Pro TV și cinci ani la Antena 1, și de Bogdan Pasăre, jurnalist la Radio România Actualități și colaborator Prima Sport.

Cei doi vor comenta partida în direct de pe stadionul din Atlanta.

Din Statele Unite vor transmite și Silviu Corneanu, în calitate de reporter, alături de cameramanul Cristi Vidu, care vor aduce informații și reacții de la fața locului.

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