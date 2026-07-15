Yamal, ținta unui jaf Locuința fotbalistului, atacată la scurt timp după  Franța - Spania. Ce s-a întâmplat
Lamine Yamal FOTO Imago
Campionate

Yamal, ținta unui jaf Locuința fotbalistului, atacată la scurt timp după Franța - Spania. Ce s-a întâmplat

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 15.07.2026, ora 15:48
alt-text Actualizat: 15.07.2026, ora 15:48
  • Casa din Barcelona a lui Lamine Yamal (19 ani) a fost ținta a doi hoți la câteva ore după semifinala Franța - Spania de la CM 2026, câștigată cu 2-0 de iberici.
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Naționala starului catalanilor s-a calificat în finala Campionatului Mondial, iar vestea proastă pentru tânărul fotbalist a venit la scurt timp după bucuria de pe teren.

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Casa din Barcelona a lui Lamine Yamal a fost ținta unui jaf

Acțiunea hoților a fost oprită de agenții de securitate angajați de Lamine Yamal, după ce unul dintre ei a observat, prin intermediul camerelor de supraveghere, două persoane urcate pe unul dintre zidurile proprietății fotbalistului. Cei doi hoți purtau cagule, unul era îmbrăcat complet în negru, iar celălalt în gri.

În momentul în care agenții de securitate au ajuns la fața locului, suspecții au coborât rapid de pe zid și au fugit, informează lavanguardia.com.

Tentativa de jaf a avut loc în jurul orei 4 dimineața. La scurt timp după, Poliția s-a deplasat la locuința lui Yamal și a demarat o anchetă.

Abdul, unchiul lui Lamine Yamal: „Nu suntem îngrijorați”

O rudă a fotbalistului a transmis că totul este în regulă, iar securitatea casei nu poate permite un furt.

„Am aflat de tentativa de jaf din ziar. Nu suntem îngrijorați, deoarece este o casă foarte sigură și este absolut imposibil să comiți un jaf”, a declarat Abdul, unchiul lui Lamine Yamal.

În aceeași dimineață, au avut loc cel puțin alte două spargeri în complexul rezidențial în care locuiește starul Barcelonei.

Casa lui Lamine Yamal este o proprietate foarte cunoscută în Spania, deoarece a aparținut, la un moment dat, fostului cuplu Gerard Pique - Shakira, pe vremea când aceștia locuiau în Barcelona.

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