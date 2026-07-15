„Pirați uzurpatori!” Vicepreședinta Argentinei lansează un atac dur înainte de meciul cu Anglia de la CM 2026
Victoria Villarruel/ Foto: IMAGO
Campionatul Mondial

„Pirați uzurpatori!” Vicepreședinta Argentinei lansează un atac dur înainte de meciul cu Anglia de la CM 2026

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 15.07.2026, ora 16:58
alt-text Actualizat: 15.07.2026, ora 18:04
  • Victoria Villarruel (51 de ani), vicepreședinta Argentinei, a alimentat și mai tare confruntarea cu Anglia din semifinalele CM 2026.
  • Partida se joacă de la ora 22:00 și va fi în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1 și Antena PLAY.
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Relația dintre Anglia și Argentina este tensionată și astăzi, chiar în timpul Mondialului. Pe lângă rivalitatea sportivă, disputa are la bază războiul din Insulele Falkland din 1982.

În urma invaziei Argentinei, 907 persoane și-au pierdut viața într-un conflict în urma căruia Marea Britanie și-a reafirmat controlul asupra teritoriului aflat la aproximativ 500 de kilometri de țărmul Argentinei.

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Vicepreședinta Argentinei a atacat Anglia înaintea partidei de la CM: „Pirați uzurpatori”

Victoria Villarruel a postat pe contul său personal de X un mesaj care face referire la conflictul istoric dintre cele două țări și i-a atacant pe englezi.

„Mâine jucăm împotriva piraților uzurpatori. Nu este un meci oarecare. Împotriva englezilor este întotdeauna ceva mai mult.

Este vorba despre Malvine, despre Diego, despre ultimul Mondial al lui Leo și despre a-i opri pe invadatori.

Hai, Argentina! Pentru că până la ultima suflare vom revendica ceea ce este al nostru”, se arată în postarea de pe X a vicepreședinta Argentinei.

Tensiuni geopolitice și la CM 2026

Pablo Quirno, ministrul argentinian de Externe, a numit cei peste 3.000 de locuitori ai Insulelor Falkland o populație „implantată artificial” și a cerut ca sud-americanii să nu cadă în „capcana referendumului”, scrie La Nacion.

În 2013, pe arhipelagul din Oceanul Atlantic a avut loc un referendum în care populația a fost întrebată dacă își dorește să rămână în continuare un teritoriu al Regatului Unit. Rezultatul: 1.513 persoane, adică 99,8% din locuitorii cu drept de vot, au răspuns pozitiv. Doar 3 persoane s-au opus!

Prim-ministrul Keir Starmer i-a replicat politicianului argentinian: „Oamenii de acolo și-au manifestat în repetate rânduri dorința de a rămâne un teritoriu britanic”.

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