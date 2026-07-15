Franța, ținta glumelor! FOTO. Cele mai bune meme-uri după eliminarea naționalei lui Deschamps » Nici Mbappe nu a scăpat +19 foto
Kylian Mbappe și uniforma de „dictator”. Foto: marca.com
Campionatul Mondial

Franța, ținta glumelor! FOTO. Cele mai bune meme-uri după eliminarea naționalei lui Deschamps » Nici Mbappe nu a scăpat

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 15.07.2026, ora 14:18
alt-text Actualizat: 15.07.2026, ora 14:18
  • Franța - Spania 0-2. Eliminarea naționalei lui Didier Deschamps nu a fost „iertată” de fani, care au postat pe rețelele de socializare nenumărate glume la adresa „cocoșilor”.
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Ibericii s-au calificat în ultimul act al CM 2026 după o evoluție modestă a francezilor, pe care mulți specialiști îi considerau principalii favoriți la trofeu.

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Franța - Spania 0-2. Avalanșă de meme-uri după eliminarea naționalei lui Deschamps

Elevii lui Deschamps și-au încheiat parcursul după partida de la Dallas, în care „La Furia Roja” s-a impus prin golurile marcate de Mikel Oyarzabal în minutul 22, din lovitură de la 11 metri, respectiv Pedro Porro în minutul 58.

Jocul modest și eliminarea francezilor nu au fost însă trecute cu vederea de internauți, acestea generând o serie de meme-uri care au devenit rapid virale.

Publicația Marca a adunat cele mai bune glume, printre protagoniști numărându-se Kylian Mbappe, artistul Julio Iglesias și fostul premier al Spaniei, Mariano Rajoy.

Libertate, egalitate, eliminare.
Libertate, egalitate, eliminare.

Galerie foto (19 imagini)

Meme-uri virale după eliminarea Franței. Foto: marca.com Meme-uri virale după eliminarea Franței. Foto: marca.com Meme-uri virale după eliminarea Franței. Foto: marca.com Meme-uri virale după eliminarea Franței. Foto: marca.com Meme-uri virale după eliminarea Franței. Foto: marca.com
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Deși a impresionat pe parcursul turneului final, iar Kylian Mbappe încă este golgeterul competiției cu 8 reușite și 3 pase decisive, jocul Franței a fost mult sub așteptări.

„Les bleus” vor mai disputa o singură partidă la acest Mondial, finala mică, contra învinsei dintre Anglia sau Argentina, sâmbătă spre duminică, de la ora 00:00, liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1.

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