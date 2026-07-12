Anglia a marcat 13 goluri în șase meciuri la Campionatul Mondial.

Aproape toate, 12, reușite de Jude Bellingham (6) și Harry Kane (6).

Bellingham a întors „sfertul” cu Norvegia, „dublă” Jude, după ce Schjelderup a deschis scorul: 2-1.

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De când a început Campionatul Mondial, Anglia a însemnat numai doi jucători în ofensivă.

Cuplul golgheterilor: Kane - Bellingham. Numai ei

Vârful Harry Kane, căpitanul său, și cel mai valoros mijlocaș, Jude Bellingham.

Naționala lui Thomas Tuchel a înscris 13 goluri în șase partide, 2,2 în medie pe meci, iar cei doi le-au marcat aproape pe toate.

Kane - 6 reușite, 3 în faza grupelor, 3 în eliminatorii.

Bellingham - 6 reușite, două în grupe, 4 în eliminatorii.

Rashford - singurul care a mai punctat pentru insulari la CM 2026.

92,31% este procentul golurilor marcate de Kane și Bellingham din totalul Angliei la acest turneu final

Dincolo de serii, numai ei au existat în atacul Albionului.

Kane - „dublă” la 2-1 cu RD Congo, gol la 3-2 cu Mexic.

Bellingham - „dublă” la 3-2 cu Mexic, „dublă” la 2-1 cu Norvegia.

În „sfertul” împotriva nordicilor, la Miami, Bellingham a readus Anglia în joc punctând la sfârșitul primei reprize, într-un moment important.

La 1-0 pentru Norvegia, după golul lui Schjelderup (36), Jude a egalat cu altă acțiune personală de efect.

Golul lui Bellingham contra Norvegiei, în „sferturile” Mondialului. Foto: Imago

În minutul 45+2, pasa lui Gordon l-a găsit la marginea careului.

L-a fentat abil pe Heggem, a pătruns în forță în suprafața de pedeapsă și, chiar dacă era în unghi, a tras foarte bine la colțul lung, pe lângă Nyland.

Unicul balon pe poartă al Angliei în 90 de minute! De 1-1.

La startul prelungirilor, Bellingham a mai înscris o dată, profitând de mingea scăpată de Nyland la șutul lui Rogers.

2-1, în minutul 93. Golul calificării în semifinale.

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