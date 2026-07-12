Anglia joacă în 2! Bellingham și Kane au înscris 92% din goluri la Mondial! Jude a lovit și Norvegia
Bellingham-Kane, cuplul de foc al Angliei la CM 2026. Foto: Imago
Campionatul Mondial

Anglia joacă în 2! Bellingham și Kane au înscris 92% din goluri la Mondial! Jude a lovit și Norvegia

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 12.07.2026, ora 01:45
alt-text Actualizat: 12.07.2026, ora 02:52
  • Anglia a marcat 13 goluri în șase meciuri la Campionatul Mondial.
  • Aproape toate, 12, reușite de Jude Bellingham (6) și Harry Kane (6).
  • Bellingham a întors „sfertul” cu Norvegia, „dublă” Jude, după ce Schjelderup a deschis scorul: 2-1.
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De când a început Campionatul Mondial, Anglia a însemnat numai doi jucători în ofensivă.

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Cuplul golgheterilor: Kane - Bellingham. Numai ei

Vârful Harry Kane, căpitanul său, și cel mai valoros mijlocaș, Jude Bellingham.

Naționala lui Thomas Tuchel a înscris 13 goluri în șase partide, 2,2 în medie pe meci, iar cei doi le-au marcat aproape pe toate.

  • Kane - 6 reușite, 3 în faza grupelor, 3 în eliminatorii.
  • Bellingham - 6 reușite, două în grupe, 4 în eliminatorii.
  • Rashford - singurul care a mai punctat pentru insulari la CM 2026.
92,31% este procentul
golurilor marcate de Kane și Bellingham din totalul Angliei la acest turneu final

Dincolo de serii, numai ei au existat în atacul Albionului.

  • Kane - „dublă” la 2-1 cu RD Congo, gol la 3-2 cu Mexic.
  • Bellingham - „dublă” la 3-2 cu Mexic, „dublă” la 2-1 cu Norvegia.

În „sfertul” împotriva nordicilor, la Miami, Bellingham a readus Anglia în joc punctând la sfârșitul primei reprize, într-un moment important.

La 1-0 pentru Norvegia, după golul lui Schjelderup (36), Jude a egalat cu altă acțiune personală de efect.

Golul lui Bellingham contra Norvegiei, în „sferturile” Mondialului. Foto: Imago Golul lui Bellingham contra Norvegiei, în „sferturile” Mondialului. Foto: Imago
Golul lui Bellingham contra Norvegiei, în „sferturile” Mondialului. Foto: Imago

În minutul 45+2, pasa lui Gordon l-a găsit la marginea careului.

L-a fentat abil pe Heggem, a pătruns în forță în suprafața de pedeapsă și, chiar dacă era în unghi, a tras foarte bine la colțul lung, pe lângă Nyland.

Unicul balon pe poartă al Angliei în 90 de minute! De 1-1.

La startul prelungirilor, Bellingham a mai înscris o dată, profitând de mingea scăpată de Nyland la șutul lui Rogers.

2-1, în minutul 93. Golul calificării în semifinale.

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