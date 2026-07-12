Calificare controversată VIDEO. Primul gol al lui Bellingham cu Norvegia putea fi anulat! Un fost arbitru a analizat faza: „VAR trebuia să intervină!” + reacția FIFA

Norvegia - Anglia. Nordicii au contestat vehement golul egalizator al lui Jude Bellingham, însă arbitrul Clement Turpin n-a fost înduplecat.

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Norvegia a deschis scorul prin reușita superbă a lui Scchjelderup din minutul 36, însă s-a văzut egalată înainte de pauză.

Însă reluările par să arate că jocul trebuia oprit înainte ca Jude Bellingham să marcheze golul de 1-1. Înainte de gol, portarul Nyland a degajat balonul, iar din imagini pare că acesta a lovit sky cam-ul care filmează jocul de la înălțime.

FOTO. Primul gol al lui Bellingham cu Norvegia putea fi anulat! Un fost arbitru a analizat faza: „VAR trebuia să intervină!”

Mingea a sărit la Anderson, care a declanșat atacul care a adus Angliei golul egalizator. Deși momentul nu s-a observat în timp real la televizor, cei prezenți pe stadion au văzut.

Norvegienii au protestat, cei mai vehemenți fiind chiar portarul Nyland și Erling Haaland, dar și antrenorul Solbakken.

Mark Clattenburg, fost arbitru în Premier League, a comentat faza la Fox Sports și susține că golul putea fi anulat.

„VAR poate interveni dacă mingea lovește în timpul unei acțiuni care poate fi verificate. Iar un atac care duce la un gol face parte din acțiunile care pot fi verificate. Este un moment în care VAR ar fi trebuit să intervină”, a explicat Clattenburg, conform The Sun.

Scorul a rămas 1-1 până la finalul celor 90 de minute, iar Anglia a obținut calificarea în semifinale după golul marcat chiar în startul prelungirilor. Va înfrunta învingătoarea dintre Argentina și Elveția pentru un loc în finală.

FIFA susține că balonul nu a lovit camera

La finalul meiului, FIFA a emis un comunicat în care a arătat și informațiile de pe senzorul din balon, care nu a reacționat în momentul în care norvegienii susțineau că a lovit camera.

„Înainte de golul Angliei cu Norvegia din minutul 45+2, senzorul conectat la mingea nu a reacționat cât timp a fost în aer. Prin urmare, nu există dovezi că mingea a atins cablul camerei și că traiectoria balonului a fost schimbată”, se arată în comunicatul FIFA.

Before England’s goal in minute 45+2 against Norway, the sensor in the Connected Ball showed no peak in the 'heartbeat of the ball' when in the air, and therefore no evidence that the ball touched the overhead wire and changed the movement of the ball. pic.twitter.com/gYf9ukfveT — FIFA Media (@fifamedia) July 11, 2026

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