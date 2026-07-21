Revoluție în tenisul feminin WTA introduce testarea genetică obligatorie pentru jucătoarele din circuitul feminin
WTA intră într-o nouă eră / IMAGO
Tenis

Revoluție în tenisul feminin WTA introduce testarea genetică obligatorie pentru jucătoarele din circuitul feminin

alt-text Bogdan Stamatoiu
alt-text Publicat: 21.07.2026, ora 16:31
alt-text Actualizat: 21.07.2026, ora 16:31
  • Forul conducător al tenisului feminin își aliniază regulamentul la noile criterii adoptate în tot mai multe sporturi internaționale.
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Asociația Tenisului Feminin (WTA) a anunțat o modificare majoră a politicii sale de eligibilitate.

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Începând din această săptămână, jucătoarele care evoluează în circuitul profesionist vor fi obligate să treacă printr-un test genetic efectuat o singură dată pentru a-și confirma eligibilitatea în categoria feminină.

Cum funcționează screeningul pentru gena SRY

Măsura anunțată la începutul săptămânii prevede ca toate sportivele care vor să participe în circuitul feminin să se supună unei testări punctuale pentru prezența genei SRY, genă localizată pe cromozomul Y care joacă un rol esențial în determinarea sexului biologic.

Testul genetic este o procedură care se efectuează o singură dată în carieră și se poate face simplu și rapid, fie printr-un exudat bucal, fie printr-o prelevare clasică de sânge. Odată efectuat, rezultatul rămâne valabil pe întreaga durată a carierei sportive.

De ce a schimbat WTA regulamentul

În ultimii ani, sportul mondial s-a confruntat cu tot mai multe controverse privind participarea sportivilor transgender și a celor cu diferențe de dezvoltare sexuală în competițiile feminine.

Până în prezent, regulamentul WTA permitea participarea femeilor transgender în circuit, cu condiția menținerii unui nivel scăzut al testosteronului, sub un anumit prag pe o perioadă de cel puțin doi ani anteriori înscrierii în competiții.

Deși în prezent nu există nicio jucătoare transgender activă în circuitul profesionist de tenis de înaltă performanță, noua politică înlocuiește vechile criterii biochimice cu un indicator biologic fix.

În pas cu celelalte federații

Această decizie aliniază tenisul în rândul marilor federații internaționale care au adoptat deja măsuri similare. În ultimele luni, mai multe federații internaționale și-au modificat regulamentele, iar dezbaterea a fost relansată și în perspectiva Jocurilor Olimpice din 2028.

Federațiile internaționale din atletism, natație, box și ciclism au modificat deja regulamentele, argumentând că dezvoltarea biologică din perioada pubertății poate conferi avantaje fizice care nu sunt eliminate complet prin tratamente hormonale.

WTA afirmă că noul regulament urmărește să ofere criterii clare și uniforme pentru toate competitoarele, punând accent pe protejarea echității sportive.

Reacții împărțite în lumea sportului. Între protecția echității și acuzații de discriminare

Schimbarea de regulament aprinde din nou dezbaterea din sportul mondial. Pe de o parte, mai multe glorii ale tenisului și lideri din circuit susțin că testarea biologică este absolut necesară pentru a garanta o competiție dreaptă.

Printre vocile care au pledat constant pentru protejarea categoriei feminine se numără legendara campioană Martina Navratilova, dar și liderul mondial actual, Aryna Sabalenka.

De cealaltă parte, grupurile pentru drepturile omului și militanții transgender consideră că noile bariere biologice și genetice reprezintă o formă de excludere și discriminare.

Billie Jean King s-a pronunțat în repetate rânduri în favoarea unei abordări care să țină cont și de drepturile sportivilor afectați de astfel de reglementări.

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