Argentina, zero în atac: 0-12 în finală! Nu s-a mai văzut un astfel de ultim act în istoria CM. Echipa lui Messi, niciun șut pe poartă 120 de minute. Spania a copleșit-o!

SPANIA - ARGENTINA 1-0 după prelungiri. Finala Mondialului s-a jucat într-o singură direcție. Spania a atacat, Argentina s-a apărat.

La Roja a avut 20 șuturi, 12 pe poartă în ultimul act de la New York. Naționala albiceleste, zero total în atac până spre sfârșitul prelungirilor!

Leo Messi, căpitanul în jurul căruia s-a creat jocul Argentinei la CM, nu a mai avut niciun pic de influență împotriva Spaniei.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Nu s-a văzut niciodată un astfel de meci într-o finală de Campionat Mondial.

Nu doar că una dintre echipe a dominat, și-a creat ocazii, a șutat la poartă. Cealaltă nu a existat în atac.

Messi nu a mai putut ajuta Argentina. Fără inspirație

Și, șocant, aceasta a fost Argentina, campioana lumii în 2022.

Până în finală, la această ediție, jocul naționalei albiceleste s-a conturat în jurul lui Leo Messi. Iar starul în vârstă de 39 de ani a propulsat formația în finală.

Duminică însă, Messi a fost inexistent, nu și-a mai putut ajuta coechipierii în niciun fel.

8 goluri și 4 pase decisive a reușit Messi la CM 2026

Argentina lui Messi nu a existat în atac până spre finalul prelungirilor

Fără el, și ceilalți argentinieni au dispărut. În atac, au fost zero!

Niciun șut pe poartă. Nici în timpul regulamentar, cu atât mai puțin în prelungiri, după ce Enzo Fernandez a fost eliminat (90+3).

Singurele două ocazii, singurele două șuturi la poartă, după minutul 120. În prelungirile prelungirilor.

20-2 a fost raportul șuturilor la poartă în favoarea Spaniei. Pe poartă, 12-0!

În acest timp, Spania a fost copleșitoare. Nu a marcat în 90 de minute, dar a deschis scorul în prelungiri.

Golul lui Ferran Torres, golul victoriei Spaniei pentru titlul mondial. Foto: Imago

Pasa lui Nico Williams, înapoi, în centrul careului, a fost transformată de Ferran Torres. Șutul său a fost decisiv. Era minutul 106. 1-0, Spania!

Argentina a atacat doar în extra time. 10 contra 11, Messi a încercat de unul singur, a creat două ocazii la sfârșitul prelungirilor. Fără succes.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport