Leo Messi, truc murdar FOTO. Cum a vrut să provoace eliminarea lui Cucurella în finala CM 2026

Lionel Messi (39 de ani) a cerut eliminarea lui Marc Cucurella (27 de ani) în finala Cupei Mondiale dintre Argentina și Spania.

Motivul? Fundașul spaniol și-a acoperit pentru o clipă gura în timp ce îi vorbea căpitanului sud-americanilor.

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Jocul era oprit pentru ca Pau Cubarsi să primească îngrijiri medicale. În acel moment, Cucurella s-a apropiat de Messi și i-a spus ceva, acoperindu-și pentru o clipă gura cu mâna, dar a lăsat-o rapid jos.

Cum a vrut Lionel Messi să provoace eliminarea lui Cucurella în finala CM 2026

Messi a reacționat imediat. A ridicat brațul și i-a făcut semn arbitrului că gestul adversarului ar trebui sancționat.

Enzo Fernandez s-a alăturat protestelor și a cerut, la rândul său, eliminarea fundașului spaniol.

Cucurella a fost surprins de reacția argentinienilor. A încercat să-i explice lui Messi ce s-a întâmplat, apoi s-a întors către arbitru. După verificările din camera VAR, „centralul” a considerat că nu s-au schimbat cuvinte jignitoare și, prin urmare, nu a fost necesară acordarea unui cartonaș roșu.

La Campionatul Mondial din 2026 a fost introdusă posibilitatea eliminării unui jucător care își acoperă gura în timpul unei confruntări cu un adversar.

Măsura a fost adoptată pentru combaterea comportamentelor discriminatorii sau nepotrivite care ar putea fi ascunse prin acest gest.

Regula nu interzice însă acoperirea gurii în timpul unei discuții. În plus, sancțiunea poate fi aplicată la aprecierea arbitrului și vizează situațiile de confruntare directă cu un adversar.

Regula a produs momente controversate la CM 2026. Miguel Almiron, mijlocașul Paraguayului, a fost primul jucător eliminat pentru că și-a acoperit gura în timpul unei confruntări cu un adversar, în meciul cu Turcia.

Ulterior, Piero Hincapie, fundașul Ecuadorului, a fost eliminat în duelul cu Mexic, după un schimb de replici cu Santi Gimenez.

Regula a fost supranumită „Legea Prestianni”, după episodul în care Gianluca Prestianni, jucătorul celor de la Benfica, a fost acuzat că ar fi ascuns o insultă adresată lui Vinicius Junior, în timpul unui meci din Champions League.

Totuși, regula a fost criticată pentru că diferența dintre o conversație normală, în care un fotbalist vrea să transmită un mesaj discret, și un moment tensionat poate fi greu de stabilit în timp real.

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