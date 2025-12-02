Arsenal semnează cu gemenii-minune Au fost formați la același club ca trei staruri din Premier League » Unul dintre ei e comparat cu Neymar

Arsenal a ajuns la un acord pentru a semna cu gemenii ecuadorieni Edwin și Holger Quintero.

Cei doi frați (16 ani) au călătorit recent la Londra pentru a parcurge formalitățile necesare înainte de a semna oficial în august 2027, când vor împlini 18 ani.

Cele două talente provin de la academia Independiente Del Valle, care a format jucători precum Moises Caicedo și Kendry Paez, care joacă la Chelsea, dar și pe Piero Hincapie, fotbalist la Arsenal.

Arsenal a ajuns la un acord pentru Edwin și Holger Quintero

Frații Quintero au parcurs toate nivelurile academiei Independiente Del Valle în aceeași grupă de vârstă și au atras atenția scouterilor lui Arsenal în ultimul an.

Edwin Quintero, care joacă pe postul de extremă dreapta, este rapid și tehnic. Edwin poate evolua și în centrul terenului și este comparat cu Neymar, conform dailymail.co.uk.

368 de goluri a marcat Neymar în cariera sa. În prezent, brazilianul joacă la Santos, clubul la care a debutat în fotbal, dar a bifat prezențe la echipe precum Barcelona, PSG și Al-Hilal. În cariera sa a câștigat, printre altele, Liga Campionilor, două titluri La Liga și trei titluri în Franța

Holger, care împarte adesea terenul cu fratele său, preferă un rol central și este la fel de talentat și rapid.

Amândoi au evoluat pentru echipele naționale de tineret ale Ecuadorului.

Independiente Del Valle, fabrică de talente pentru Europa

Academia celor de la Independiente Del Valle reunește tineri din mediile defavorizate, pe care îi pregătește pentru cariere profesioniste.

Analiști și scouteri din Premier League și Bundesliga urmăresc atent evoluțiile acestora. Clubul colaborează și cu echipe din Spania și Portugalia.

28,2 milioane de euro a plătit Brighton pentru Moises Caicedo, în sezonul 2020-2021, cel mai scump jucător vândut de echipa din Ecuador. Mijlocașul este cotat în prezent la 100 de milioane de euro și a adunat 130 de meciuri în Premier League

După Moises Caicedo, cel mai valoros transfer din istoria echipei ecuadoriene este cel al lui Kendry Paez, achiziționat în acest sezon de Chelsea pentru 10 milioane de euro.

Willian Pacho, fundașul celor de la PSG, a fost transferat de Royal Antwerp în sezonul 2021-2022 pentru 5,57 milioane de euro și este în prezent cotat la 65 de milioane de euro.

De asemenea, Piero Hincapie, jucătorul lui Arsenal evaluat la 50 de milioane de euro, a evoluat anterior și el la Independiente Del Valle.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport