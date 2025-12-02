Incident șocant FOTO. Un triplu campion olimpic și-a împins rivalul prin bariera de protecție +10 foto
Alexander Bolshunov. Foto: Captură, thesun.co.uk
Alte sporturi

Incident șocant FOTO. Un triplu campion olimpic și-a împins rivalul prin bariera de protecție

Ionuț Cojocaru
Publicat: 02.12.2025, ora 15:10
alt-text Actualizat: 02.12.2025, ora 15:10
  • Alexander Bolshunov (28 de ani), triplu campion olimpic, și-a pierdut cumpătul și l-a atacat pe rivalul său, Alexander Bakurov.
  • Incidentul violent a avut loc la Kirovsk, în cadrul Cupei Rusiei la schi fond.

Imediat după semifinala probei de sprint, pe care a încheiat-o pe locul șase, ratând astfel calificarea în finală, Bolshunov l-a împins pe rivalul său, care la rândul său fusese eliminat după ce s-a clasat pe locul patru.

Bolshunov și-a împins rivalul prin bariera de protecție

Bolshunov s-a apropiat de Bakurov, care stătea rezemat de o barieră și discuta cu o altă persoană. Fără avertisment, campionul olimpic l-a împins cu umărul prin bariera de protecție. Bakurov a căzut la pământ, vizibil șocat de gestul agresiv.

Alexander Bolshunov își împinge adversarul. Foto: Captură, thesun.co.uk
Alexander Bolshunov își împinge adversarul. Foto: Captură, thesun.co.uk

Un oficial al cursei a intervenit imediat între cei doi, împiedicând situația să escaladeze.

În urma impactului, Bakurov s-a ales cu o accidentare la cot și va lipsi de la antrenamente timp de aproximativ două săptămâni, conform thesun.co.uk.

„Nu mă aștept la scuze. Dacă vrea să-mi ceară scuze, bine. Dar nu schimbă nimic. Așa ceva trebuie să înceteze. Un astfel de comportament este inacceptabil”, a declarat Bakurov după incident.

În ciuda valului de critici, Bolshunov nu și-a exprimat niciun regret în legătură cu gestul său.

Probabil mă vor descalifica pentru cinci curse acum, pentru că sunt sportivul pe care toată lumea îl iubește. Voi accepta pedeapsa, oricât de dură ar fi. Alexander Bolshunov

Sportivul a primit o suspendare de o cursă.

INCIDENTE schi alpin alexander bolshunov alexander bakurov
