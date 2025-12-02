Scandal în Brazilia  Antrenorul unei echipe de tradiție, declarație homofobă la conferința de prezentare: „Ar arăta ca o gașcă de...” 
Abel Braga FOTO: IMAGO / Montaj GOLAZO.ro
Campionate

Scandal în Brazilia Antrenorul unei echipe de tradiție, declarație homofobă la conferința de prezentare: „Ar arăta ca o gașcă de...”

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 02.12.2025, ora 15:01
alt-text Actualizat: 02.12.2025, ora 15:01
  • Abel Braga (73 de ani), noul antrenor al celor de la Internacional, a avut o declarație homofobă, duminică, la conferința de prezentare la noua echipă.

Aflată într-o situație grea, fiind pe loc de retrogradare, formația din Porto Alegre l-a demis pe argentinianul Ramon Diaz, înlocuindu-l cu Abel Braga, unul dintre cei mai experimentați antrenori din Brazilia.

Vinicius ratează CM 2026?  Carlo Ancelotti, avertisment pentru starul lui Real Madrid: „Prefer să iau pe altcineva la Mondial”
Citește și
Vinicius ratează CM 2026? Carlo Ancelotti, avertisment pentru starul lui Real Madrid: „Prefer să iau pe altcineva la Mondial”
Citește mai mult
Vinicius ratează CM 2026?  Carlo Ancelotti, avertisment pentru starul lui Real Madrid: „Prefer să iau pe altcineva la Mondial”

Abel Braga, declarație homofobă la conferința de prezentare

La prima conferință în calitate de antrenor al celor de la Internacional, Abel Braga a vorbit despre jucătorii săi, dar și despre echipamentul special al clubului.

Internacional a lansat în luna octombrie un echipament special, de culoare roz, tricou despre care noul antrenor de la echipă nici nu a vrut să audă.

„Nu vreau ca echipa mea să joace în tricouri roz, ar arăta ca o gașcă de po****ri”, a declarat Abel Braga, conform as.com.

24 de echipe
a antrenat Abel Braga de-a lungul carierei, printre care și Olympique Marseille

La scurt timp, tehnicianul brazilian a și-a cerut scuze în mod public, motivând că și-a dorit doar să facă o glumă pentru a-și detensiona jucătorii.

„Aveam nevoie să relaxez grupul. Vreau ca băieții să fie puternici. Recunosc că nu am făcut o declarație în regulă despre culoarea roz în conferința mea de presă... Îmi cer scuze. Culorile nu definesc genurile”, a spus Abel Braga.

La cei 73 de ani ai săi, Abel Braga va antrena Internacional fără să fie plătit, condiție impusă chiar de el. Obiectivul său este salvarea echipei, una dintre formațiile de tradiție ale fotbalului brazilian.

Cu două etape înainte de finalul campionatului, „alb-roșii” ocupă locul 17, primul de sub linia retrogradării, la egalitate cu Santos, formația la care evoluează Neymar.

Citește și

Cupa României, etapa #2 FC Argeș, aproape de calificare după ce a învins pe Rapid +Toate rezultatele și clasamentele
Cupa Romaniei
21:32
Cupa României, etapa #2 FC Argeș, aproape de calificare după ce a învins pe Rapid +Toate rezultatele și clasamentele
Citește mai mult
Cupa României, etapa #2 FC Argeș, aproape de calificare după ce a învins pe Rapid +Toate rezultatele și clasamentele
Valetul miliardar al dictatorului Unde a ajuns românul Carlo Casap în Kosovo! GOLAZO.ro a aflat cine e în spatele clubului.  A renovat Kremlinul
Stranieri
14:17
Valetul miliardar al dictatorului Unde a ajuns românul Carlo Casap în Kosovo! GOLAZO.ro a aflat cine e în spatele clubului. A renovat Kremlinul
Citește mai mult
Valetul miliardar al dictatorului Unde a ajuns românul Carlo Casap în Kosovo! GOLAZO.ro a aflat cine e în spatele clubului.  A renovat Kremlinul

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

EXCLUSIV. Sondaj AtlasIntel. Capitolul la care Anca Alexandrescu stă cel mai rău. Cum stau Daniel Băluță, Cătălin Drulă și Ciprian Ciucu
EXCLUSIV. Sondaj AtlasIntel. Capitolul la care Anca Alexandrescu stă cel mai rău. Cum stau Daniel Băluță, Cătălin Drulă și Ciprian Ciucu
EXCLUSIV. Sondaj AtlasIntel. Capitolul la care Anca Alexandrescu stă cel mai rău. Cum stau Daniel Băluță, Cătălin Drulă și Ciprian Ciucu
brazilia Internacional Porto Alegre homofobie abel braga
Știrile zilei din sport
O infografie de Mondiale Proiect spectaculos marca GOLAZO.ro dedicat primului turneu cu 48 de echipe: CM 2026
Special
19.11
O infografie de Mondiale Proiect spectaculos marca GOLAZO.ro dedicat primului turneu cu 48 de echipe: CM 2026
Citește mai mult
O infografie de Mondiale Proiect spectaculos marca GOLAZO.ro dedicat primului turneu cu 48 de echipe: CM 2026
Schimbare esențială la Mondial Ce vrea să modifice FIFA la CM 2026 și cum ar afecta jocul
Campionatul Mondial
02.12
Schimbare esențială la Mondial Ce vrea să modifice FIFA la CM 2026 și cum ar afecta jocul
Citește mai mult
Schimbare esențială la Mondial Ce vrea să modifice FIFA la CM 2026 și cum ar afecta jocul
Barcelona - Atletico 3-1 Catalanii câștigă primul derby de la revenirea pe Camp Nou și rămân lideri în La Liga
Campionate
02.12
Barcelona - Atletico 3-1 Catalanii câștigă primul derby de la revenirea pe Camp Nou și rămân lideri în La Liga
Citește mai mult
Barcelona - Atletico 3-1 Catalanii câștigă primul derby de la revenirea pe Camp Nou și rămân lideri în La Liga
Titularii rămân la București Ce echipă improvizată va trimite FCSB în Cupă cu UTA
Cupa Romaniei
02.12
Titularii rămân la București Ce echipă improvizată va trimite FCSB în Cupă cu UTA
Citește mai mult
Titularii rămân la București Ce echipă improvizată va trimite FCSB în Cupă cu UTA
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
15:38
Ederson, gest superb FOTO: Cum a reacționat portarul lui Fenerbahce când s-a întâlnit cu o fetiță cu deficiențe de auz în derby-ul cu Galatasaray
Ederson, gest superb FOTO: Cum a reacționat portarul lui Fenerbahce când s-a întâlnit cu o fetiță cu deficiențe de auz în derby-ul cu Galatasaray
15:55
Echipa lui Drăgușin e și mai slabă Tottenham l-a demis pe Postecoglou, dar actualul antrenor e sub cel mai rău sezon din istorie
Echipa lui Drăgușin e și mai slabă Tottenham l-a demis pe Postecoglou, dar actualul antrenor e sub cel mai rău sezon din istorie
14:33
Le-au ascuns totul! Ce au făcut UEFA și FIFA a scandalizat un continent întreg înaintea turneului final
Le-au ascuns totul! Ce au făcut UEFA și FIFA a scandalizat un continent întreg înaintea turneului final
15:50
„Un impact psihologic” Serena Williams, afectată de comentariile negative: „Oamenii spuneau că suntem bărbați”
„Un impact psihologic” Serena Williams, afectată de comentariile negative: „Oamenii spuneau că suntem bărbați”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Sifonul?

Cristian Geambașu: Sifonul?

Cristian Geambașu: Sifonul?
Cum să strici o jucărie

Radu Naum: Cum să strici o jucărie

Radu Naum: Cum să strici o jucărie
Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!

Dan Udrea: Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!

Dan Udrea: Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!
Lecția de viață

Silviu Tudor Samuilă: Lecția de viață

Silviu Tudor Samuilă: Lecția de viață
Despre o mistificare

Cristian Geambașu: Despre o mistificare

Cristian Geambașu: Despre o mistificare
De ce ne mirăm?!

Radu Naum: De ce ne mirăm?!

Radu Naum: De ce ne mirăm?!
Tăcerea campioanelor

Cristian Geambașu: Tăcerea campioanelor

Cristian Geambașu: Tăcerea campioanelor
De ce tace Nadia?

Dan Udrea: De ce tace Nadia?

Dan Udrea: De ce tace Nadia?
De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan

Cătălin Tolontan: De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan

Cătălin Tolontan: De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan
O zi din viața lui Stipe Perica

Cristian Geambașu: O zi din viața lui Stipe Perica

Cristian Geambașu: O zi din viața lui Stipe Perica
Corecți cu David, dar și cu adevărul

Dan Udrea: Corecți cu David, dar și cu adevărul

Dan Udrea: Corecți cu David, dar și cu adevărul
Vă place Eissat?

Cristian Geambașu: Vă place Eissat?

Cristian Geambașu: Vă place Eissat?
Fără „licențe” la microfoane!

Silviu Tudor Samuilă: Fără „licențe” la microfoane!

Silviu Tudor Samuilă: Fără „licențe” la microfoane!
Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă cum e corupția. Iată dovada!

Dan Udrea: Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă cum e corupția. Iată dovada!

Dan Udrea: Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă cum e corupția. Iată dovada!
O „tâmpenie” necesară?!

Cristian Geambașu: O „tâmpenie” necesară?!

Cristian Geambașu: O „tâmpenie” necesară?!
Țară, importăm coloane. Vertebrale!

Cristian Munteanu: Țară, importăm coloane. Vertebrale!

Cristian Munteanu: Țară, importăm coloane. Vertebrale!
Un comunicat dezgustător

Cătălin Țepelin: Un comunicat dezgustător

Cătălin Țepelin: Un comunicat dezgustător
CR7 peste Elon și Tim

Cristian Geambașu: CR7 peste Elon și Tim

Cristian Geambașu: CR7 peste Elon și Tim
Nu vom fi la Cupa Mondială

Radu Naum: Nu vom fi la Cupa Mondială

Radu Naum: Nu vom fi la Cupa Mondială
Momentul memorabil al serii a durat 1 minut și 23 de secunde: absolut impresionant!

Dan Udrea: Momentul memorabil al serii a durat 1 minut și 23 de secunde: absolut impresionant!

Dan Udrea: Momentul memorabil al serii a durat 1 minut și 23 de secunde: absolut impresionant!
Top stiri din sport
UEFA tot vrea să excludă Israelul Ce plănuiește forul european. Profită de două acțiuni în justiție paralele
Diverse
02.12
UEFA tot vrea să excludă Israelul Ce plănuiește forul european. Profită de două acțiuni în justiție paralele
Citește mai mult
UEFA tot vrea să excludă Israelul Ce plănuiește forul european. Profită de două acțiuni în justiție paralele
Mihăilă s-a descătușat VIDEO. Gol și pasă de gol pentru Rizespor în Cupa Turciei
Stranieri
02.12
Mihăilă s-a descătușat VIDEO. Gol și pasă de gol pentru Rizespor în Cupa Turciei
Citește mai mult
Mihăilă s-a descătușat VIDEO. Gol și pasă de gol pentru Rizespor în Cupa Turciei
FRF, negocieri intense România se luptă cu o națională importantă pentru un jucător: „Suntem obligați să-l așteptăm!”
Superliga
02.12
FRF, negocieri intense România se luptă cu o națională importantă pentru un jucător: „Suntem obligați să-l așteptăm!”
Citește mai mult
FRF, negocieri intense România se luptă cu o națională importantă pentru un jucător: „Suntem obligați să-l așteptăm!”
Casa îl dă favorit pe Ciucu Cum arată șansele, în funcție de cotele agenției de pariuri care a nimerit alegerile anterioare
Diverse
02.12
Casa îl dă favorit pe Ciucu Cum arată șansele, în funcție de cotele agenției de pariuri care a nimerit alegerile anterioare
Citește mai mult
Casa îl dă favorit pe Ciucu Cum arată șansele, în funcție de cotele agenției de pariuri care a nimerit alegerile anterioare

Echipe/Competiții

fcsb 86 CFR Cluj 14 dinamo bucuresti 29 rapid 12 Universitatea Craiova 21 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi uta arad 6 farul constanta 15

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova Cupa Romaniei liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
03.12

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share