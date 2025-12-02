Scandal în Brazilia  Antrenorul unei echipe de tradiție, declarație homofobă la conferința de prezentare: „Ar arăta ca o gașcă de...” 

Abel Braga (73 de ani), noul antrenor al celor de la Internacional, a avut o declarație homofobă, duminică, la conferința de prezentare la noua echipă.

Aflată într-o situație grea, fiind pe loc de retrogradare, formația din Porto Alegre l-a demis pe argentinianul Ramon Diaz, înlocuindu-l cu Abel Braga, unul dintre cei mai experimentați antrenori din Brazilia.

Abel Braga, declarație homofobă la conferința de prezentare

La prima conferință în calitate de antrenor al celor de la Internacional, Abel Braga a vorbit despre jucătorii săi, dar și despre echipamentul special al clubului.

Internacional a lansat în luna octombrie un echipament special, de culoare roz, tricou despre care noul antrenor de la echipă nici nu a vrut să audă.

„Nu vreau ca echipa mea să joace în tricouri roz, ar arăta ca o gașcă de po****ri”, a declarat Abel Braga, conform as.com.

24 de echipe a antrenat Abel Braga de-a lungul carierei, printre care și Olympique Marseille

La scurt timp, tehnicianul brazilian a și-a cerut scuze în mod public, motivând că și-a dorit doar să facă o glumă pentru a-și detensiona jucătorii.

„Aveam nevoie să relaxez grupul. Vreau ca băieții să fie puternici. Recunosc că nu am făcut o declarație în regulă despre culoarea roz în conferința mea de presă... Îmi cer scuze. Culorile nu definesc genurile”, a spus Abel Braga.

La cei 73 de ani ai săi, Abel Braga va antrena Internacional fără să fie plătit, condiție impusă chiar de el. Obiectivul său este salvarea echipei, una dintre formațiile de tradiție ale fotbalului brazilian.

Cu două etape înainte de finalul campionatului, „alb-roșii” ocupă locul 17, primul de sub linia retrogradării, la egalitate cu Santos, formația la care evoluează Neymar.

