Araujo cere ajutor Solicitarea făcută de jucător către conducerea Barcelonei
Ronald Araujo. Foto: Imago
Campionate

Araujo cere ajutor Solicitarea făcută de jucător către conducerea Barcelonei

Ionuț Cojocaru
Publicat: 02.12.2025, ora 14:38
Actualizat: 02.12.2025, ora 14:38
  • Ronald Araujo (26 de ani), fundașul de la Barcelona, a cerut clubului catalan o pauză pe termen nedeterminat, din cauza faptului că trece printr-o perioadă dificilă din punct de vedere psihologic.

Deși se află într-o formă bună, căpitanul catalanilor resimte de luni bune o presiune intensă, amplificată recent de eliminarea din partida din Liga Campuionilor cu Chelsea, scor 3-0 pentru englezi, conform mundodeportivo.com.

Potrivit presei din Spania, jucătorul care a bifat 15 partide în acest sezon i-a solicitat clubului o pauză pe termen nedeterminat pentru a se reface mental.

Barcelona nu doar că i-a aprobat solicitarea, dar i-a oferit și sprijin specializat, de la consiliere psihologică până la libertatea de a reveni doar când se va simți complet recuperat.

Vreau să-l încurajez și să-l apăr pe Araujo. A fost aspru criticat și nu cred că este corect. Dă totul pe teren, este căpitanul nostru și acum trebuie să depășească acest moment pentru că este o persoană foarte emotivă, cu sentimente puternice. A trecut printr-o perioadă dificilă și vreau să-i spun că suntem alături de el, că trebuie să meargă mai departe, pentru că nicio persoană nu este responsabilă de una singură pentru înfrângeri sau victorii Joan Laporta

Sursele din club confirmă că nu există probleme fizice, iar nevoile lui Araujo sunt exclusiv de ordin psihologic.

Hansi Flick a confirmat că Araujo nu va juca în partida cu Atletico Madrid din La Liga, care va avea loc astăzi, de la 22:00.

„Ronald nu este pregătit, este o chestiune privată și nu vreau să spun mai mult.

Vă rog să îi respectați intimitatea, asta este tot ce pot și tot ce voi spune”, a declarat Flick în conferința de presă dinaintea meciului, conform tribuna.com.

190 de meciuri
a adunat Araujo la Barcelona. A marcat 12 goluri și a oferit șapte pase decisive. Fotbalistul este cotat la 35 de milioane de euro, conform transfermarkt.com

Apărătorul a acceptat de-a lungul timpului atât statutul de rezervă, cât și poziționările în afara rolului său obișnuit de fundaș central.

În sezonul curent, Hansi Flick l-a folosit chiar și ca atacant, iar uruguayanul a venit cu un răspuns pe măsură: un gol decisiv cu Girona (2-1).

Ce urmează pentru echipa lui Hansi Flick

Barcelona se află pe primul loc în La Liga, cu 34 de puncte acumulate.

Formația lui Hansi Flick are în față două dueluri importante în La Liga înaintea confruntării cu Frankfurt din Liga Campionilor, programată pe 9 decembrie:

  • 2 decembrie: Barcelona - Atletico Madrid
  • 6 decembrie: Betis - Barcelona

