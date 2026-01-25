Arsenal - Manchester United 2-3 Blestem rupt după 9 ani! După City, „diavolii” au bătut și liderul

- Arsenal – Manchester United 2–3. Elevii lui Michael Carrick (44 de ani) au întors rezultatul în fața „tunarilor” și se mențin pe loc de Champions League.
Este prima victorie a lui United pe terenul lui Arsenal din 2017 și a doua mare victorie la rând pentru echipa lui Michael Carrick, după succesul cu Manchester City (2-0).
Arsenal - Manchester United 2-3. Echipa lui Carrick a rupt un blestem din 2017
Arsenal a deschis scorul în minutul 29, după un autogol al lui Lisandro Martinez.
Bukayo Saka a făcut o preluare excelentă în careu, a pasat către Odegaard, care a încercat să îl găsească pe Timber.
Aflat în duel cu fundașul lateral al lui Arsenal, Lisandro Martinez a deviat nefericit mingea în propria poartă.
În minutul 37, Mbeumo a egalat după o gafă uriașă a lui Zubimendi. Mijlocașul spaniol a încercat să-i paseze portarului, însă a trimis prea slab, iar Mbeumo a interceptat mingea, l-a driblat pe Raya și a marcat.
Dorgu a făcut 2–1 pentru United, după o fază excelentă și o execuție de senzație.
Danezul, ajuns deja la 3 goluri pentru United, a combinat foarte bine cu Bruno Fernandes, apoi a șutat din afara careului și a marcat, lăsându-l fără șanse pe Raya.
Galerie foto (21 imagini)
Mikel Merino a restabilit egalitatea pentru „tunari”. După o fază încâlcită în careul lui United la un corner, mingea a ajuns la spaniol, care a trimis-o în plasă.
Totuși, elevii lui Michael Carrick au dat lovitura în minutul 87 prin Cunha, cu un șut imparabil din afara careului, care a stabilit scorul final.