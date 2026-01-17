City, subordonată de United Start perfect pentru Carrick » Discuții aprinse despre VAR: „E cartonaș roșu, sută la sută” +17 foto
Matheus Cunha și Michael Carrick. Foto: Imago
City, subordonată de United Start perfect pentru Carrick » Discuții aprinse despre VAR: „E cartonaș roșu, sută la sută”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 17.01.2026, ora 18:42
  • Manchester United a câștigat cu 2-0 derby-ul cu Manchester City, pe Old Trafford, în etapa #22 din Premier League.
  • A fost primul meci al lui Michael Carrick (44 de ani) pe banca „diavolilor roșii”, în noul său mandat de antrenor interimar.

Victoria o urcă provizoriu pe United pe locul patru, în timp ce City mai cedează încă un pas în cursa pentru titlu cu Arsenal.

United - City 2-0. Discuții aprinse despre VAR, la intrarea lui Dalot: „E cartonaș roșu, sută la sută”

Elevii lui Carrick au început în forță. Harry Maguire a nimerit bara transversală încă din primele minute.

United a reușit de două ori să trimită mingea în poartă în prima repriză, prin Amad Diallo (minutul 34) și Bruno Fernandes (minutul 41), însă ambele reușite au fost anulate pentru offside, după intervenția VAR-ului.

Derby-ul a avut și un moment controversat. În minutul 11, Diogo Dalot a intrat dur la Jeremy Doku.

Anthony Taylor i-a arătat fundașului lui United doar cartonaș galben, iar faza a fost revizuită de VAR pentru un posibil roșu.

După analizarea reluărilor, arbitrii video au confirmat decizia inițială, considerând că a fost o atingere ușoară, fără forță excesivă.

Diogo Dalot a intrat dur la Jeremy Doku. Foto: captură „X”
Diogo Dalot a intrat dur la Jeremy Doku. Foto: captură „X”

Diogo Dalot a intrat dur la Jeremy Doku. Foto: captură „X” Diogo Dalot a intrat dur la Jeremy Doku. Foto: captură „X” Diogo Dalot a intrat dur la Jeremy Doku. Foto: captură „X” Diogo Dalot a intrat dur la Jeremy Doku. Foto: captură „X” Diogo Dalot a intrat dur la Jeremy Doku. Foto: captură „X”
După meci, fostul arbitru de Premier League Mike Dean a insistat că intrarea lui Dalot a fost „sută la sută cartonaș roșu”, conform dailymail.co.uk.

Fostul jucător al lui Manchester City, Micah Richards, a completat: „E direct pe genunchiul lui! E unul dintre cele mai clare cartonașe roșii pe care le vei vedea. Ce îți mai trebuie? Are crampoanele pe genunchi”.

„Asta nu e o atingere ușoară. E ca și cum ai încasa un genunchi într-un meci de box. E roșu clar. Dacă eram Doku, rămâneam jos”, a intervenit și Daniel Sturridge, fostul atacant de la City și Liverpool.

„Sunt de acord cu tine”, a încheiat Roy Keane, fost fotbalist la United.

Manchester United, două goluri în repriza secundă

United a lovit decisiv în a doua repriză. Revenit recent de la Cupa Africii pe Națiuni, Bryan Mbeumo a deschis scorul în minutul 65, la capătul unui contraatac model.

Mbeumo a declanșat acțiunea, a urmărit mingea, a primit o pasă încareu și a finalizat cu calm în fața lui Gianluigi Donnarumma.

Zece minute mai târziu, în minutul 76, Patrick Dorgu a dublat avantajul. Danezul a primit o centrare joasă, venită de la Matheus Cunha, și a finalizat din prima.

Tabela a rămas neschimbată până la fluierul final, iar United s-a impus cu 2-0.

Elevii lui Carrick ocupă locul 4 în clasament, cu 35 de puncte, în timp ce City se află pe poziția a doua, cu 43 de puncte, la șase puncte în spatele liderului Arsenal.

anglia Manchester United Manchester City Premier League Michael Carrick
20:30
20:55
20:19
19:30
