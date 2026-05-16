Arsenal i-a înfuriat pe fani VIDEO. Noul sponsor, contestat vehement: „Clubul ar trebui să-și schimbe numele în FC Genocid”

Arsenal a încheiat, joi, un parteneriat cu firma Deel. Noul sponsor va apărea pe tricourile „tunarilor” începând cu sezonul viitor din Premier League.

Parteneriatul a început în decembrie 2015, inițial doar în zona de HR, atunci când o parte a fanilor lui Arsenal au contestat decizia.

După 6 luni de la începerea colaborării, Arsenal și Deel au ajuns la un nou acord. Platforma de HR va fi noul sponsor al echipei, înlocuind compania Visit Rwanda.

Arsenal a încheiat un parteneriat cu Deel

Începând cu sezonul 2026/27 din Premier League, sigla firmei Deel va apărea pe mâneca stângă a tricourilor „tunarilor”.

Anunțul a fost făcut joi, atât pe site-ul oficial al clubului, cât și pe rețelele de socializare. În videoclipul de prezentare apar Viktor Gyokeres, atacantul lui Arsenal, dar și Patrick Vieira, fost mare mijlocaș al echipei.

În clip, francezul se află într-un atelier, unde face ultimele retușuri la mâneca tricoului celor de la Arsenal, după ce a fost imprimat numele noului sponsor.

Ulterior, Vieira se îndreaptă către Gyokeres, care se află într-o mașină, și îi înmânează tricoul.

Alex Bouaziz, cofondator și CEO al firmei Deel, a declarat:

„Când am devenit parteneri cu Arsenal anul trecut, am spus că acesta este doar începutul. Arsenal și Deel lucrează deja îndeaproape împreună, iar clubul va implementa platforma Deel în întreaga sa forță de muncă și în operațiunile de HR în lunile următoare.

Faptul că numele nostru apare pe unul dintre cele mai iconice tricouri din fotbalul mondial este un moment de mândrie pentru toți cei de la Deel și o reflecție a unui parteneriat construit pe o ambiție globală comună. Așteptăm cu nerăbdare sezonul viitor și tot ce urmează”, a declarat Bouaziz, conform arsenal.com.

The smallest details make the biggest difference. On a sleeve. And in global work.



We’re delighted to announce that Deel will be our official sleeve partner from the 2026/27 season 🤝 — Arsenal (@Arsenal) May 14, 2026

Parteneriatul dintre Arsenal și Deel, contestat

În decembrie 2025, după ce Arsenal a confirmat parteneriatul cu Deel doar în zona de HR, fanii au criticat decizia clubului.

Deel a fost fondată în 2019 de antreprenorul israelian Alex Bouaziz și de chinezoaica Shuo Wang. Firma este evaluată la aproximativ 17,3 miliarde de dolari.

Suporterii pro-Palestina al lui Arsenal au fost foarte deranjați de faptul că Bouaziz și-a exprimat sprijinul față de Israel și că a sărit în ajutorul soldaților israelieni, acesta achiziționând mai multe haine și echipamente pentru aceștia.

Fanii lui Arsenal au scris, la acel moment, pe rețelele de socializare, conform middleeasteye.net:

„Rușinos. Au renunțat la Visit Rwanda doar ca să aducă o companie israeliană”

„Lipsit de sensibilitate. Clubul ar trebui să-și schimbe numele în FC Genocid”

În prezent, Israelul şi Hamas se acuză reciproc de încălcarea încetării focului intrate în vigoare pe 10 octombrie 2025, după doi ani de război declanşat de atacul terorist de o amploare fără precedent comis de mişcarea islamistă palestiniană în sudul teritoriului israelian pe 7 octombrie 2023.

Arsenal, aproape de titlu în Premier League

În acest moment, echipa antrenată de Mikel Arteta se află pe primul loc în Premier League, cu 79 de puncte acumulate, la două lungimi distanță de Manchester City.

Programul celor două rivale în ultimele două etape:

Arsenal: Burnley (acasă), Crystal Palace (deplasare)

Manchester City: Bournemouth (deplasare), Aston Villa (acasă)

La egalitate de puncte, primul criteriu de departajare este golaverajul: Arsenal are +42 (68-26), iar Manchester City +43 (75-32).

