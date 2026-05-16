Arsenal i-a înfuriat pe fani VIDEO. Noul sponsor, contestat vehement: „Clubul ar trebui să-și schimbe numele în FC Genocid” +11 foto
FOTO: Captură X/Arsenal. Montaj: GOLAZO.ro
Campionate

Arsenal i-a înfuriat pe fani VIDEO. Noul sponsor, contestat vehement: „Clubul ar trebui să-și schimbe numele în FC Genocid”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 16.05.2026, ora 15:25
alt-text Actualizat: 16.05.2026, ora 15:26
  • Arsenal a încheiat, joi, un parteneriat cu firma Deel. Noul sponsor va apărea pe tricourile „tunarilor” începând cu sezonul viitor din Premier League.
  • Parteneriatul a început în decembrie 2015, inițial doar în zona de HR, atunci când o parte a fanilor lui Arsenal au contestat decizia.

După 6 luni de la începerea colaborării, Arsenal și Deel au ajuns la un nou acord. Platforma de HR va fi noul sponsor al echipei, înlocuind compania Visit Rwanda.

Dioszegi, discurs înflăcărat VIDEO. Cum i-a motivat patronul lui Sepsi pe jucători, înaintea meciului decisiv: „Dacă va curge sânge, nu e problemă”
Citește și
Dioszegi, discurs înflăcărat VIDEO. Cum i-a motivat patronul lui Sepsi pe jucători, înaintea meciului decisiv: „Dacă va curge sânge, nu e problemă”
Citește mai mult
Dioszegi, discurs înflăcărat VIDEO. Cum i-a motivat patronul lui Sepsi pe jucători, înaintea meciului decisiv: „Dacă va curge sânge, nu e problemă”

Arsenal a încheiat un parteneriat cu Deel

Începând cu sezonul 2026/27 din Premier League, sigla firmei Deel va apărea pe mâneca stângă a tricourilor „tunarilor”.

Anunțul a fost făcut joi, atât pe site-ul oficial al clubului, cât și pe rețelele de socializare. În videoclipul de prezentare apar Viktor Gyokeres, atacantul lui Arsenal, dar și Patrick Vieira, fost mare mijlocaș al echipei.

În clip, francezul se află într-un atelier, unde face ultimele retușuri la mâneca tricoului celor de la Arsenal, după ce a fost imprimat numele noului sponsor.

Ulterior, Vieira se îndreaptă către Gyokeres, care se află într-o mașină, și îi înmânează tricoul.

Arsenal a încheiat un partenerat cu firma Deel. Foto: captură X/@Arsenal
Arsenal a încheiat un partenerat cu firma Deel. Foto: captură X/@Arsenal

Galerie foto (11 imagini)

Arsenal a încheiat un partenerat cu firma Deel. Foto: captură X/@Arsenal Arsenal a încheiat un partenerat cu firma Deel. Foto: captură X/@Arsenal Arsenal a încheiat un partenerat cu firma Deel. Foto: captură X/@Arsenal Arsenal a încheiat un partenerat cu firma Deel. Foto: captură X/@Arsenal Arsenal a încheiat un partenerat cu firma Deel. Foto: captură X/@Arsenal
+11 Foto
labels.photo-gallery

Alex Bouaziz, cofondator și CEO al firmei Deel, a declarat:

„Când am devenit parteneri cu Arsenal anul trecut, am spus că acesta este doar începutul. Arsenal și Deel lucrează deja îndeaproape împreună, iar clubul va implementa platforma Deel în întreaga sa forță de muncă și în operațiunile de HR în lunile următoare.

Faptul că numele nostru apare pe unul dintre cele mai iconice tricouri din fotbalul mondial este un moment de mândrie pentru toți cei de la Deel și o reflecție a unui parteneriat construit pe o ambiție globală comună. Așteptăm cu nerăbdare sezonul viitor și tot ce urmează”, a declarat Bouaziz, conform arsenal.com.

Parteneriatul dintre Arsenal și Deel, contestat

În decembrie 2025, după ce Arsenal a confirmat parteneriatul cu Deel doar în zona de HR, fanii au criticat decizia clubului.

Deel a fost fondată în 2019 de antreprenorul israelian Alex Bouaziz și de chinezoaica Shuo Wang. Firma este evaluată la aproximativ 17,3 miliarde de dolari.

Suporterii pro-Palestina al lui Arsenal au fost foarte deranjați de faptul că Bouaziz și-a exprimat sprijinul față de Israel și că a sărit în ajutorul soldaților israelieni, acesta achiziționând mai multe haine și echipamente pentru aceștia.

Fanii lui Arsenal au scris, la acel moment, pe rețelele de socializare, conform middleeasteye.net:

  • „Rușinos. Au renunțat la Visit Rwanda doar ca să aducă o companie israeliană”
  • „Lipsit de sensibilitate. Clubul ar trebui să-și schimbe numele în FC Genocid”

În prezent, Israelul şi Hamas se acuză reciproc de încălcarea încetării focului intrate în vigoare pe 10 octombrie 2025, după doi ani de război declanşat de atacul terorist de o amploare fără precedent comis de mişcarea islamistă palestiniană în sudul teritoriului israelian pe 7 octombrie 2023.

Arsenal, aproape de titlu în Premier League

În acest moment, echipa antrenată de Mikel Arteta se află pe primul loc în Premier League, cu 79 de puncte acumulate, la două lungimi distanță de Manchester City.

Programul celor două rivale în ultimele două etape:

  • Arsenal: Burnley (acasă), Crystal Palace (deplasare)
  • Manchester City: Bournemouth (deplasare), Aston Villa (acasă)

La egalitate de puncte, primul criteriu de departajare este golaverajul: Arsenal are +42 (68-26), iar Manchester City +43 (75-32).

Citește și

Dioszegi, discurs înflăcărat VIDEO. Cum i-a motivat patronul lui Sepsi pe jucători, înaintea meciului decisiv: „Dacă va curge sânge, nu e problemă”
Liga 2
13:33
Dioszegi, discurs înflăcărat VIDEO. Cum i-a motivat patronul lui Sepsi pe jucători, înaintea meciului decisiv: „Dacă va curge sânge, nu e problemă”
Citește mai mult
Dioszegi, discurs înflăcărat VIDEO. Cum i-a motivat patronul lui Sepsi pe jucători, înaintea meciului decisiv: „Dacă va curge sânge, nu e problemă”
Sepsi a promovat în Liga 1! Bucurie la Sfântu Gheorghe, după egalul cu Chindia. Rezultatul din barajul pentru menținere
Liga 2
13:06
Sepsi a promovat în Liga 1! Bucurie la Sfântu Gheorghe, după egalul cu Chindia. Rezultatul din barajul pentru menținere
Citește mai mult
Sepsi a promovat în Liga 1! Bucurie la Sfântu Gheorghe, după egalul cu Chindia. Rezultatul din barajul pentru menținere

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Controversă privind punctele acordate de Moldova României la Eurovision 2026. Prezentatoarea: „Voi glumiți? Asta trebuie eu să citesc?”
Controversă privind punctele acordate de Moldova României la Eurovision 2026. Prezentatoarea: „Voi glumiți? Asta trebuie eu să citesc?”
Controversă privind punctele acordate de Moldova României la Eurovision 2026. Prezentatoarea: „Voi glumiți? Asta trebuie eu să citesc?”
Premier League arsenal israel palestina sponsor deel
Știrile zilei din sport
„La 8 dimineața eram beat la antrenament” Mărturia tulburătoare a unui fost jucător la Real Madrid: „70 de beri și 15 caipirinha, plus două pachete de țigări pe zi”
Campionate
16.05
„La 8 dimineața eram beat la antrenament” Mărturia tulburătoare a unui fost jucător la Real Madrid: „70 de beri și 15 caipirinha, plus două pachete de țigări pe zi”
Citește mai mult
„La 8 dimineața eram beat la antrenament” Mărturia tulburătoare a unui fost jucător la Real Madrid: „70 de beri și 15 caipirinha, plus două pachete de țigări pe zi”
„Aș face orice” Declarație bizară despre Florentino Perez a fostei soții a lui Achraf Hakimi: „O aventură de-o noapte”
Campionate
16.05
„Aș face orice” Declarație bizară despre Florentino Perez a fostei soții a lui Achraf Hakimi: „O aventură de-o noapte”
Citește mai mult
„Aș face orice” Declarație bizară despre Florentino Perez a fostei soții a lui Achraf Hakimi: „O aventură de-o noapte”
„Aveam contract semnat cu el” Gigi Becali, despre antrenorul pe care l-a vrut la FCSB: „Credeam că se poate”
Superliga
16.05
„Aveam contract semnat cu el” Gigi Becali, despre antrenorul pe care l-a vrut la FCSB: „Credeam că se poate”
Citește mai mult
„Aveam contract semnat cu el” Gigi Becali, despre antrenorul pe care l-a vrut la FCSB: „Credeam că se poate”
Cîrjan, dezamăgit de Pancu Căpitanul lui Dinamo nu a înțeles atitudinea antrenorului:  „Mă așteptam să îmi spună în față”
Nationala
16.05
Cîrjan, dezamăgit de Pancu Căpitanul lui Dinamo nu a înțeles atitudinea antrenorului: „Mă așteptam să îmi spună în față”
Citește mai mult
Cîrjan, dezamăgit de Pancu Căpitanul lui Dinamo nu a înțeles atitudinea antrenorului:  „Mă așteptam să îmi spună în față”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
13:04
Contract de top pregătit în Bănie Poate deveni unul dintre cei mai bine plătiți jucători de la U Craiova
Contract de top pregătit în Bănie Poate deveni unul dintre cei mai bine plătiți jucători de la U Craiova
12:11
Viitorul lui Kopic Nicolescu nu exclude o plecare a antrenorului » Ce șanse are Dinamo în finala barajului pentru Conference League
Viitorul lui Kopic Nicolescu nu exclude o plecare a antrenorului » Ce șanse are Dinamo în finala barajului pentru Conference League
12:43
Echipa românilor a dispărut Anunțul făcut de clubul care evolua în Anglia: „Nu am reușit să găsim o soluție viabilă”
Echipa românilor a dispărut Anunțul făcut de clubul care evolua în Anglia: „Nu am reușit să găsim o soluție viabilă”
11:58
„Cerințele mele sunt mari, mari de tot!” Pancu nu îl înțelege pe Varga: „Azi te înjură, mâine te pupă”. În ce condiții continuă la CFR
„Cerințele mele sunt mari, mari de tot!” Pancu nu îl înțelege pe Varga: „Azi te înjură, mâine te pupă”. În ce condiții continuă la CFR
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
V-a plăcut finala Cupei?

Cristian Geambașu: V-a plăcut finala Cupei?

Cristian Geambașu: <span>V-a</span> plăcut finala Cupei?
Chivu: ce n-a mai văzut Italia!

Theodor Jumătate: Chivu: ce n-a mai văzut Italia!

Theodor Jumătate: Chivu: ce <span>n-a</span> mai văzut Italia!
Boom eee, Rapid ce mai e: non combat sau non valoare?

Dan Udrea: Boom eee, Rapid ce mai e: non combat sau non valoare?

Dan Udrea: Boom eee, Rapid ce mai e: non combat sau non valoare?
7 mai 1986 - Hai, Steaua!

Cătălin Tolontan: 7 mai 1986 - Hai, Steaua!

Cătălin Tolontan: 7 mai 1986 <span>-</span> Hai, Steaua!
Sus pe masă, fără bani

Cristian Geambașu: Sus pe masă, fără bani

Cristian Geambașu: Sus pe masă, fără bani
Arbitrajul e noul scop al fotbalului

Radu Naum: Arbitrajul e noul scop al fotbalului

Radu Naum: Arbitrajul e noul scop al fotbalului
Sigla

Cristian Geambașu: Sigla

Cristian Geambașu: Sigla
Exercițiu de ipocrizie

Cristian Geambașu: Exercițiu de ipocrizie

Cristian Geambașu: Exercițiu de ipocrizie
Când colonelul bagă capul în poza din care lipsește chiar generalul!

Dan Udrea: Când colonelul bagă capul în poza din care lipsește chiar generalul!

Dan Udrea: Când colonelul bagă capul în poza din care lipsește chiar generalul!
România și București, 8 zile de invidie pe Ungaria și Budapesta!

Dan Udrea: România și București, 8 zile de invidie pe Ungaria și Budapesta!

Dan Udrea: România și București, 8 zile de invidie pe Ungaria și Budapesta!
Din ce lume venea Steaua?

Cristian Geambașu: Din ce lume venea Steaua?

Cristian Geambașu: Din ce lume venea Steaua?
Să plângă cât vor!

Cristian Geambașu: Să plângă cât vor!

Cristian Geambașu: Să plângă cât vor!
Cine e hoțul, cine e prostul?

Dan Udrea: Cine e hoțul, cine e prostul?

Dan Udrea: Cine e hoțul, cine e prostul?
Frumoasa lecție a campionului Chivu

Theodor Jumătate: Frumoasa lecție a campionului Chivu

Theodor Jumătate: Frumoasa lecție a campionului Chivu
Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?
Ce sens are să ne întrebăm despre CSM?

Radu Naum: Ce sens are să ne întrebăm despre CSM?

Radu Naum: Ce sens are să ne întrebăm despre CSM?
Populismul lui Ciucu în cazul CSM București

Dan Udrea: Populismul lui Ciucu în cazul CSM București

Dan Udrea: Populismul lui Ciucu în cazul CSM București
Mondialul din cabină și astronauții

Cristian Geambașu: Mondialul din cabină și astronauții

Cristian Geambașu: Mondialul din cabină și astronauții
Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!

Theodor Jumătate: Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!

Theodor Jumătate: Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!
Bărbosu nu e suspendată! Nu încă?

Cristian Geambașu: Bărbosu nu e suspendată! Nu încă?

Cristian Geambașu: Bărbosu nu e suspendată! Nu încă?
Top stiri
Final de sezon în Bundesliga Cine merge în Liga Campionilor și cine a retrogradat » Bayern, record de goluri
Campionate
16.05
Final de sezon în Bundesliga Cine merge în Liga Campionilor și cine a retrogradat » Bayern, record de goluri
Citește mai mult
Final de sezon în Bundesliga Cine merge în Liga Campionilor și cine a retrogradat » Bayern, record de goluri
City a luat Cupa Angliei! „Cetățenii” s-au impus în fața lui Chelsea grație unui gol superb, cu călcâiul, marcat de Antoine Semenyoa
Campionate
16.05
City a luat Cupa Angliei! „Cetățenii” s-au impus în fața lui Chelsea grație unui gol superb, cu călcâiul, marcat de Antoine Semenyoa
Citește mai mult
City a luat Cupa Angliei! „Cetățenii” s-au impus în fața lui Chelsea grație unui gol superb, cu călcâiul, marcat de Antoine Semenyoa
„Nu poți uita de unde vii și cine ești” Cristi Chivu a rostit numele Nadiei Comăneci, iar legendara gimnastă a reacționat: „Asta îți construiește caracterul”
Stranieri
16.05
„Nu poți uita de unde vii și cine ești” Cristi Chivu a rostit numele Nadiei Comăneci, iar legendara gimnastă a reacționat: „Asta îți construiește caracterul”
Citește mai mult
„Nu poți uita de unde vii și cine ești” Cristi Chivu a rostit numele Nadiei Comăneci, iar legendara gimnastă a reacționat: „Asta îți construiește caracterul”
ALERTĂ METEO | Avertizare de vreme severă în București, cod galben de ploi torențiale, grindină și vijelii, activat deja
B365
16.05
ALERTĂ METEO | Avertizare de vreme severă în București, cod galben de ploi torențiale, grindină și vijelii, activat deja
Citește mai mult
ALERTĂ METEO | Avertizare de vreme severă în București, cod galben de ploi torențiale, grindină și vijelii, activat deja

Echipe/Competiții

fcsb 37 CFR Cluj 27 dinamo bucuresti 34 rapid 17 Universitatea Craiova 25 petrolul ploiesti 3 Poli Iasi uta arad 2 farul constanta 1

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
17.05

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share