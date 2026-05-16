Dioszegi, discurs înflăcărat VIDEO. Cum i-a motivat patronul lui Sepsi pe jucători, înaintea meciului decisiv: „Dacă va curge sânge, nu e problemă”

Laszlo Dioszegi (54 de ani), patronul celor de la Sepsi, a ținut un discurs mobilizator în fața jucătorilor, cu o zi înaintea meciului decisiv pentru promovare, cu Chindia Târgoviște.

Sepsi a obținut o remiză în ultima etapă a play-off-ului (1-1 cu Chindia) și, deși a terminat la egalitate de puncte cu FC Voluntari, și-a asigurat promovarea directă în Superligă, conform cu așteptările finanțatorului.

Principalul criteriu de departajare a fost poziția ocupată la finalul sezonului regular, unde covăsnenii s-au aflat pe locul 2, în timp ce s-au clasat pe 5.

Laszlo Dioszegi: „Dacă va curge sânge pe teren, nu e problemă!”

Dioszegi a subliniat importanța promovării pentru viitorul clubului, dar mai ales pentru suporterii prezenți la stadion.

„Măi, copii! Ne aflăm în fața cred că celui mai important moment din istoria clubului nostru! Sunt foarte mulți oameni suferinzi, bolnavi, pe care voi, mâine (n.r. – sâmbătă, 16 mai), cu dăruire, puteți să-i însănătoșiți, prin simplu fapt, că timp de 95 de minute jucați ceea ce știți voi! Noi știm că voi știți să jucați fotbal, numai să vreți!

Să vă dăruiți 100%! Dacă va curge sânge pe teren, nu e problemă! Orice se întâmplă nu e problemă, doar să-i faceți fericiți pe cei 6.000 de oameni care vor fi pe stadion și care, deja de astăzi, suspină după fotbal, iar voi sunteți idolii oamenilor, și nu doar din Sfântu Gheorghe, ci din întreaga țară!

Noi suntem un club aparte, noi suntem împreună indiferent de limbă, indiferent de culoare, indiferent de orice. Nu prea există club în Europa care să fie așa cum suntem noi. Dar cum nu contează nimic, nu contează banii, nu contează nimic. Contează doar că soarta clubului este în mâinile voastre”, le-a transmis Laszlo Dioszegi jucătorilor.

În plus, finanțatorul i-a asigurat pe jucători că vor pleca cu toate primele în cont, dacă vor obține promovarea:

„Sunteți cu salariile la zi, cu primele la zi, iar eu vreau ca luni să plecați acasă fericiți, împreună cu primele de promovare, cu tot.

Vă promit că dacă mâine faceți fericiți pe toată lumea, poimâine, sau luni, când vreți voi să plecați acasă, o să plecați mai mult decât fericiți. Împreună vom învinge!”, a mai spus Laszlo Dioszegi.

Finanțatorul a intrat pe teren pentru a se bucura alături de jucători, după remiza cu Chindia:

Sezonul precedent a avut o desfășurare dramatică pentru Sepsi. După ce a terminat sezonul regular pe locul 7, primul sub cele de play-off, gruparea covăsneană a retrogradat direct, de pe locul 15.

