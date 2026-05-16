Sepsi este al doilea club care a promovat în Liga 1, după remiza cu Chindia, scor 1-1. Formația din Sfântu Gheorghe a revenit în primul eșalon după doar un sezon.

CS Dinamo și CSC Șelimbăr au remizat, scor 1-1, la barajul pentru menținerea în Liga 2. Returul va avea loc săptămâna viitoare, pe 23 mai.

Sepsi a revenit în Liga 1, după remiza cu Chindia. FC Voluntari s-a impus cu Steaua, scor 4-2, iar cele două echipe au terminat la egalitate de puncte în play-off.

Principalul criteriu de departajare a fost poziția ocupată la finalul sezonului regular, unde covăsnenii s-au aflat pe locul 2, în timp ce ilfovenii au terminat pe 5.

FOTO. Bucuria celor de la Sepsi după ce au promovat în Liga 1

La barajul pentru promovarea în Liga 1 vor merge FC Voluntari și Chindia, care vor da peste ocupantele locurile 7 și 8 din play-out-ul primei divizii. FC Bihor și Steaua nu au drept de promovare.

Play-out-ul din Liga a 2-a s-a încheiat săptămâna trecută, iar patru echipe au retrogradat în Liga 3: Ceahlăul Piatra Neamț, Muscelul Câmpulung, Olimpia Satu Mare și CS Tunari.

Ultimele trei meciuri din play-off-ul Ligii 2

Corvinul - FC Bihor 1-1

Au marcat: Ilie (73)/Chirițoiu (76)

Arbitru : Racoare Arthur, Asistenți : Cosmescu Cristian, Ionescu Mihai Marian

: Racoare Arthur, : Cosmescu Cristian, Ionescu Mihai Marian Stadion: Complex Sportiv „Corvinul 1921 Hunedoara" (Hunedoara - Hunedoara)

Sepsi - Chindia 1-1

Au marcat: Heras (56)/Doumtsios (77)

Arbitru : Barbu Marian, Asistenți : Dumitru Ionel Valentin, Şchiopeţ Claudiu

: Barbu Marian, : Dumitru Ionel Valentin, Şchiopeţ Claudiu Stadion: Sepsi Duna Arena (Sfântu Gheorghe - Covasna)

Steaua - FC Voluntari 2-4

Au marcat: Chipirliu (50, penalty)/Andrei (45, penalty), Adăscăliței (71, autogol), Gutea (74)

Arbitru : Kovacs Istvan, Asistenți : Badea Marius, Iftode Florin

: Kovacs Istvan, : Badea Marius, Iftode Florin Stadion: Steaua (Bucureşti - Bucureşti)

Clasamentul în play-off -ul Ligii 2

Loc/Echipa Meciuri Puncte 1. Corvinul 10 69 2. Sepsi 10 64 3. FC Voluntari 10 64 4. FC Bihor 10 50 5. Steaua 10 49 6. Chindia 10 43

Barajul de menținere în liga secundă

CS Dinamo - CSC Șelimbăr 1-1

Arbitru : Mihuleac Gabriel, Asistenți : Diaconu Andrei, Neagu Gabriel

: Mihuleac Gabriel, : Diaconu Andrei, Neagu Gabriel Stadion: CNAF Buftea iarbă (Buftea - Ilfov)

Returul va avea loc sâmbăta viitoare, pe 23 mai.

