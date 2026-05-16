- Sepsi este al doilea club care a promovat în Liga 1, după remiza cu Chindia, scor 1-1. Formația din Sfântu Gheorghe a revenit în primul eșalon după doar un sezon.
- CS Dinamo și CSC Șelimbăr au remizat, scor 1-1, la barajul pentru menținerea în Liga 2. Returul va avea loc săptămâna viitoare, pe 23 mai.
Sepsi a revenit în Liga 1, după remiza cu Chindia. FC Voluntari s-a impus cu Steaua, scor 4-2, iar cele două echipe au terminat la egalitate de puncte în play-off.
Principalul criteriu de departajare a fost poziția ocupată la finalul sezonului regular, unde covăsnenii s-au aflat pe locul 2, în timp ce ilfovenii au terminat pe 5.
La barajul pentru promovarea în Liga 1 vor merge FC Voluntari și Chindia, care vor da peste ocupantele locurile 7 și 8 din play-out-ul primei divizii. FC Bihor și Steaua nu au drept de promovare.
Play-out-ul din Liga a 2-a s-a încheiat săptămâna trecută, iar patru echipe au retrogradat în Liga 3: Ceahlăul Piatra Neamț, Muscelul Câmpulung, Olimpia Satu Mare și CS Tunari.
Ultimele trei meciuri din play-off-ul Ligii 2
Corvinul - FC Bihor 1-1
- Au marcat: Ilie (73)/Chirițoiu (76)
- Arbitru: Racoare Arthur, Asistenți: Cosmescu Cristian, Ionescu Mihai Marian
- Stadion: Complex Sportiv „Corvinul 1921 Hunedoara" (Hunedoara - Hunedoara)
Sepsi - Chindia 1-1
- Au marcat: Heras (56)/Doumtsios (77)
- Arbitru: Barbu Marian, Asistenți: Dumitru Ionel Valentin, Şchiopeţ Claudiu
- Stadion: Sepsi Duna Arena (Sfântu Gheorghe - Covasna)
Steaua - FC Voluntari 2-4
- Au marcat: Chipirliu (50, penalty)/Andrei (45, penalty), Adăscăliței (71, autogol), Gutea (74)
- Arbitru: Kovacs Istvan, Asistenți: Badea Marius, Iftode Florin
- Stadion: Steaua (Bucureşti - Bucureşti)
Clasamentul în play-off-ul Ligii 2
|Loc/Echipa
|Meciuri
|Puncte
|1. Corvinul
|10
|69
|2. Sepsi
|10
|64
|3. FC Voluntari
|10
|64
|4. FC Bihor
|10
|50
|5. Steaua
|10
|49
|6. Chindia
|10
|43
Barajul de menținere în liga secundă
CS Dinamo - CSC Șelimbăr 1-1
- Arbitru: Mihuleac Gabriel, Asistenți: Diaconu Andrei, Neagu Gabriel
- Stadion: CNAF Buftea iarbă (Buftea - Ilfov)
Returul va avea loc sâmbăta viitoare, pe 23 mai.