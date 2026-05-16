Sepsi a promovat în Liga 1! Bucurie la Sfântu Gheorghe, după egalul cu Chindia. Rezultatul din barajul pentru menținere +16 foto
Liga 2
Liga 2

Sepsi a promovat în Liga 1! Bucurie la Sfântu Gheorghe, după egalul cu Chindia. Rezultatul din barajul pentru menținere

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 16.05.2026, ora 13:06
alt-text Actualizat: 16.05.2026, ora 14:34
  • Sepsi este al doilea club care a promovat în Liga 1, după remiza cu Chindia, scor 1-1. Formația din Sfântu Gheorghe a revenit în primul eșalon după doar un sezon.
  • CS Dinamo și CSC Șelimbăr au remizat, scor 1-1, la barajul pentru menținerea în Liga 2. Returul va avea loc săptămâna viitoare, pe 23 mai.

Sepsi a revenit în Liga 1, după remiza cu Chindia. FC Voluntari s-a impus cu Steaua, scor 4-2, iar cele două echipe au terminat la egalitate de puncte în play-off.

Principalul criteriu de departajare a fost poziția ocupată la finalul sezonului regular, unde covăsnenii s-au aflat pe locul 2, în timp ce ilfovenii au terminat pe 5.

FOTO. Bucuria celor de la Sepsi după ce au promovat în Liga 1

Bucuria celor de la Sepsi după ce au promovat în Liga 1. Foto: captură Prima Sport 1
Bucuria celor de la Sepsi după ce au promovat în Liga 1. Foto: captură Prima Sport 1

Galerie foto (16 imagini)

Bucuria celor de la Sepsi după ce au promovat în Liga 1. Foto: captură Prima Sport 1 Bucuria celor de la Sepsi după ce au promovat în Liga 1. Foto: captură Prima Sport 1 Bucuria celor de la Sepsi după ce au promovat în Liga 1. Foto: captură Prima Sport 1 Bucuria celor de la Sepsi după ce au promovat în Liga 1. Foto: captură Prima Sport 1 Bucuria celor de la Sepsi după ce au promovat în Liga 1. Foto: captură Prima Sport 1
+16 Foto
labels.photo-gallery

La barajul pentru promovarea în Liga 1 vor merge FC Voluntari și Chindia, care vor da peste ocupantele locurile 7 și 8 din play-out-ul primei divizii. FC Bihor și Steaua nu au drept de promovare.

Play-out-ul din Liga a 2-a s-a încheiat săptămâna trecută, iar patru echipe au retrogradat în Liga 3: Ceahlăul Piatra Neamț, Muscelul Câmpulung, Olimpia Satu Mare și CS Tunari.

„Orice s-ar întâmpla, eu sunt de vină” Andrei Nicolescu, dezamăgit de gestul fanilor lui Dinamo: „Măcar de ziua mea să nu facă asta”
Citește și
„Orice s-ar întâmpla, eu sunt de vină” Andrei Nicolescu, dezamăgit de gestul fanilor lui Dinamo: „Măcar de ziua mea să nu facă asta”
Citește mai mult
„Orice s-ar întâmpla, eu sunt de vină” Andrei Nicolescu, dezamăgit de gestul fanilor lui Dinamo: „Măcar de ziua mea să nu facă asta”

Ultimele trei meciuri din play-off-ul Ligii 2

Corvinul - FC Bihor 1-1

  • Au marcat: Ilie (73)/Chirițoiu (76)
  • Arbitru: Racoare Arthur, Asistenți: Cosmescu Cristian, Ionescu Mihai Marian
  • Stadion: Complex Sportiv „Corvinul 1921 Hunedoara" (Hunedoara - Hunedoara)

Sepsi - Chindia 1-1

  • Au marcat: Heras (56)/Doumtsios (77)
  • Arbitru: Barbu Marian, Asistenți: Dumitru Ionel Valentin, Şchiopeţ Claudiu
  • Stadion: Sepsi Duna Arena (Sfântu Gheorghe - Covasna)

Steaua - FC Voluntari 2-4

  • Au marcat: Chipirliu (50, penalty)/Andrei (45, penalty), Adăscăliței (71, autogol), Gutea (74)
  • Arbitru: Kovacs Istvan, Asistenți: Badea Marius, Iftode Florin
  • Stadion: Steaua (Bucureşti - Bucureşti)

Clasamentul în play-off-ul Ligii 2

Loc/EchipaMeciuriPuncte
1. Corvinul1069
2. Sepsi1064
3. FC Voluntari1064
4. FC Bihor1050
5. Steaua1049
6. Chindia1043

Barajul de menținere în liga secundă

CS Dinamo - CSC Șelimbăr 1-1

  • Arbitru: Mihuleac Gabriel, Asistenți: Diaconu Andrei, Neagu Gabriel
  • Stadion: CNAF Buftea iarbă (Buftea - Ilfov)

Returul va avea loc sâmbăta viitoare, pe 23 mai.

Citește și

Marea problemă de la Rapid Ilie Dumitrescu a explicat de ce s-au împotmolit giuleștenii în play-off: „Contează enorm să ai asta”
Superliga
09:52
Marea problemă de la Rapid Ilie Dumitrescu a explicat de ce s-au împotmolit giuleștenii în play-off: „Contează enorm să ai asta”
Citește mai mult
Marea problemă de la Rapid Ilie Dumitrescu a explicat de ce s-au împotmolit giuleștenii în play-off: „Contează enorm să ai asta”
„Orice s-ar întâmpla, eu sunt de vină” Andrei Nicolescu, dezamăgit de gestul fanilor lui Dinamo: „Măcar de ziua mea să nu facă asta”
Superliga
09:39
„Orice s-ar întâmpla, eu sunt de vină” Andrei Nicolescu, dezamăgit de gestul fanilor lui Dinamo: „Măcar de ziua mea să nu facă asta”
Citește mai mult
„Orice s-ar întâmpla, eu sunt de vină” Andrei Nicolescu, dezamăgit de gestul fanilor lui Dinamo: „Măcar de ziua mea să nu facă asta”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Controversă privind punctele acordate de Moldova României la Eurovision 2026. Prezentatoarea: „Voi glumiți? Asta trebuie eu să citesc?”
Controversă privind punctele acordate de Moldova României la Eurovision 2026. Prezentatoarea: „Voi glumiți? Asta trebuie eu să citesc?”
Controversă privind punctele acordate de Moldova României la Eurovision 2026. Prezentatoarea: „Voi glumiți? Asta trebuie eu să citesc?”
liga 2 steaua bucuresti Corvinul Hunedoara fc voluntari sepsi sfantu gheorghe play-off
Știrile zilei din sport
„La 8 dimineața eram beat la antrenament” Mărturia tulburătoare a unui fost jucător la Real Madrid: „70 de beri și 15 caipirinha, plus două pachete de țigări pe zi”
Campionate
16.05
„La 8 dimineața eram beat la antrenament” Mărturia tulburătoare a unui fost jucător la Real Madrid: „70 de beri și 15 caipirinha, plus două pachete de țigări pe zi”
Citește mai mult
„La 8 dimineața eram beat la antrenament” Mărturia tulburătoare a unui fost jucător la Real Madrid: „70 de beri și 15 caipirinha, plus două pachete de țigări pe zi”
„Aș face orice” Declarație bizară despre Florentino Perez a fostei soții a lui Achraf Hakimi: „O aventură de-o noapte”
Campionate
16.05
„Aș face orice” Declarație bizară despre Florentino Perez a fostei soții a lui Achraf Hakimi: „O aventură de-o noapte”
Citește mai mult
„Aș face orice” Declarație bizară despre Florentino Perez a fostei soții a lui Achraf Hakimi: „O aventură de-o noapte”
„Aveam contract semnat cu el” Gigi Becali, despre antrenorul pe care l-a vrut la FCSB: „Credeam că se poate”
Superliga
16.05
„Aveam contract semnat cu el” Gigi Becali, despre antrenorul pe care l-a vrut la FCSB: „Credeam că se poate”
Citește mai mult
„Aveam contract semnat cu el” Gigi Becali, despre antrenorul pe care l-a vrut la FCSB: „Credeam că se poate”
Cîrjan, dezamăgit de Pancu Căpitanul lui Dinamo nu a înțeles atitudinea antrenorului:  „Mă așteptam să îmi spună în față”
Nationala
16.05
Cîrjan, dezamăgit de Pancu Căpitanul lui Dinamo nu a înțeles atitudinea antrenorului: „Mă așteptam să îmi spună în față”
Citește mai mult
Cîrjan, dezamăgit de Pancu Căpitanul lui Dinamo nu a înțeles atitudinea antrenorului:  „Mă așteptam să îmi spună în față”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
13:04
Contract de top pregătit în Bănie Poate deveni unul dintre cei mai bine plătiți jucători de la U Craiova
Contract de top pregătit în Bănie Poate deveni unul dintre cei mai bine plătiți jucători de la U Craiova
12:11
Viitorul lui Kopic Nicolescu nu exclude o plecare a antrenorului » Ce șanse are Dinamo în finala barajului pentru Conference League
Viitorul lui Kopic Nicolescu nu exclude o plecare a antrenorului » Ce șanse are Dinamo în finala barajului pentru Conference League
12:43
Echipa românilor a dispărut Anunțul făcut de clubul care evolua în Anglia: „Nu am reușit să găsim o soluție viabilă”
Echipa românilor a dispărut Anunțul făcut de clubul care evolua în Anglia: „Nu am reușit să găsim o soluție viabilă”
11:58
„Cerințele mele sunt mari, mari de tot!” Pancu nu îl înțelege pe Varga: „Azi te înjură, mâine te pupă”. În ce condiții continuă la CFR
„Cerințele mele sunt mari, mari de tot!” Pancu nu îl înțelege pe Varga: „Azi te înjură, mâine te pupă”. În ce condiții continuă la CFR
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
V-a plăcut finala Cupei?

Cristian Geambașu: V-a plăcut finala Cupei?

Cristian Geambașu: <span>V-a</span> plăcut finala Cupei?
Chivu: ce n-a mai văzut Italia!

Theodor Jumătate: Chivu: ce n-a mai văzut Italia!

Theodor Jumătate: Chivu: ce <span>n-a</span> mai văzut Italia!
Boom eee, Rapid ce mai e: non combat sau non valoare?

Dan Udrea: Boom eee, Rapid ce mai e: non combat sau non valoare?

Dan Udrea: Boom eee, Rapid ce mai e: non combat sau non valoare?
7 mai 1986 - Hai, Steaua!

Cătălin Tolontan: 7 mai 1986 - Hai, Steaua!

Cătălin Tolontan: 7 mai 1986 <span>-</span> Hai, Steaua!
Sus pe masă, fără bani

Cristian Geambașu: Sus pe masă, fără bani

Cristian Geambașu: Sus pe masă, fără bani
Arbitrajul e noul scop al fotbalului

Radu Naum: Arbitrajul e noul scop al fotbalului

Radu Naum: Arbitrajul e noul scop al fotbalului
Sigla

Cristian Geambașu: Sigla

Cristian Geambașu: Sigla
Exercițiu de ipocrizie

Cristian Geambașu: Exercițiu de ipocrizie

Cristian Geambașu: Exercițiu de ipocrizie
Când colonelul bagă capul în poza din care lipsește chiar generalul!

Dan Udrea: Când colonelul bagă capul în poza din care lipsește chiar generalul!

Dan Udrea: Când colonelul bagă capul în poza din care lipsește chiar generalul!
România și București, 8 zile de invidie pe Ungaria și Budapesta!

Dan Udrea: România și București, 8 zile de invidie pe Ungaria și Budapesta!

Dan Udrea: România și București, 8 zile de invidie pe Ungaria și Budapesta!
Din ce lume venea Steaua?

Cristian Geambașu: Din ce lume venea Steaua?

Cristian Geambașu: Din ce lume venea Steaua?
Să plângă cât vor!

Cristian Geambașu: Să plângă cât vor!

Cristian Geambașu: Să plângă cât vor!
Cine e hoțul, cine e prostul?

Dan Udrea: Cine e hoțul, cine e prostul?

Dan Udrea: Cine e hoțul, cine e prostul?
Frumoasa lecție a campionului Chivu

Theodor Jumătate: Frumoasa lecție a campionului Chivu

Theodor Jumătate: Frumoasa lecție a campionului Chivu
Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?
Ce sens are să ne întrebăm despre CSM?

Radu Naum: Ce sens are să ne întrebăm despre CSM?

Radu Naum: Ce sens are să ne întrebăm despre CSM?
Populismul lui Ciucu în cazul CSM București

Dan Udrea: Populismul lui Ciucu în cazul CSM București

Dan Udrea: Populismul lui Ciucu în cazul CSM București
Mondialul din cabină și astronauții

Cristian Geambașu: Mondialul din cabină și astronauții

Cristian Geambașu: Mondialul din cabină și astronauții
Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!

Theodor Jumătate: Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!

Theodor Jumătate: Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!
Bărbosu nu e suspendată! Nu încă?

Cristian Geambașu: Bărbosu nu e suspendată! Nu încă?

Cristian Geambașu: Bărbosu nu e suspendată! Nu încă?
Top stiri
Final de sezon în Bundesliga Cine merge în Liga Campionilor și cine a retrogradat » Bayern, record de goluri
Campionate
16.05
Final de sezon în Bundesliga Cine merge în Liga Campionilor și cine a retrogradat » Bayern, record de goluri
Citește mai mult
Final de sezon în Bundesliga Cine merge în Liga Campionilor și cine a retrogradat » Bayern, record de goluri
City a luat Cupa Angliei! „Cetățenii” s-au impus în fața lui Chelsea grație unui gol superb, cu călcâiul, marcat de Antoine Semenyoa
Campionate
16.05
City a luat Cupa Angliei! „Cetățenii” s-au impus în fața lui Chelsea grație unui gol superb, cu călcâiul, marcat de Antoine Semenyoa
Citește mai mult
City a luat Cupa Angliei! „Cetățenii” s-au impus în fața lui Chelsea grație unui gol superb, cu călcâiul, marcat de Antoine Semenyoa
„Nu poți uita de unde vii și cine ești” Cristi Chivu a rostit numele Nadiei Comăneci, iar legendara gimnastă a reacționat: „Asta îți construiește caracterul”
Stranieri
16.05
„Nu poți uita de unde vii și cine ești” Cristi Chivu a rostit numele Nadiei Comăneci, iar legendara gimnastă a reacționat: „Asta îți construiește caracterul”
Citește mai mult
„Nu poți uita de unde vii și cine ești” Cristi Chivu a rostit numele Nadiei Comăneci, iar legendara gimnastă a reacționat: „Asta îți construiește caracterul”
ALERTĂ METEO | Avertizare de vreme severă în București, cod galben de ploi torențiale, grindină și vijelii, activat deja
B365
16.05
ALERTĂ METEO | Avertizare de vreme severă în București, cod galben de ploi torențiale, grindină și vijelii, activat deja
Citește mai mult
ALERTĂ METEO | Avertizare de vreme severă în București, cod galben de ploi torențiale, grindină și vijelii, activat deja

Echipe/Competiții

fcsb 37 CFR Cluj 27 dinamo bucuresti 34 rapid 17 Universitatea Craiova 25 petrolul ploiesti 3 Poli Iasi uta arad 2 farul constanta 1

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
17.05

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share