Gest remarcabil Un fan al lui Arsenal a vrut să afle în timpul zborului scorul de la Bournemouth - City » Ce a urmat a uimit pe toată lumea

alt-text Publicat: 20.05.2026, ora 22:40
alt-text Actualizat: 21.05.2026, ora 00:00
  • Un fan al lui Arsenal a avut parte de o surpriză plăcută în avion, în timp ce echipa sa de suflet devenea campioana Angliei după o așteptare de 22 de ani.

Arsenal a câștigat matematic titlul, după ce rivala Manchester City a remizat în deplasarea de la Bournemouth, scor 1-1, în penultima etapă din Premier League.

Un suporter a vrut să afle scorul în avion, iar ce a urmat a uimit pe toată lumea

Un suporter al „tunarilor” se afla în avion în timpul meciului dintre Bournemouth și Manchester City, partidă care avea să decidă campioana în Anglia.

Înainte de a zbura, acesta i-a întrebat pe angajații companiei easyJet dacă există vreo modalitate prin care ar putea afla scorul în avion. Iar echipajul nu l-a dezamăgit.

Imediat după meci, fanul a primit un bilețel în timpul zborului cu un mesaj de la sol:

„Salut, Chelsea o conduce în acest moment cu 2-1 pe Spurs. Mai sunt 15 minute rămase de jucat.

Meciul lui City s-a încheiat 1-1. Asta înseamnă că Arsenal e campioană...”.

După ce a aterizat, fanul a postat pe contul de X un mesaj prin care a mulțumit echipajului, iar întreaga poveste a devenit virală.

Acesta a păstrat biletul pe care l-a și înrămat după ce a ajuns acasă.

