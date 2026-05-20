Un fan al lui Arsenal a avut parte de o surpriză plăcută în avion, în timp ce echipa sa de suflet devenea campioana Angliei după o așteptare de 22 de ani.

Arsenal a câștigat matematic titlul, după ce rivala Manchester City a remizat în deplasarea de la Bournemouth, scor 1-1, în penultima etapă din Premier League.

Un suporter a vrut să afle scorul în avion, iar ce a urmat a uimit pe toată lumea

Un suporter al „tunarilor” se afla în avion în timpul meciului dintre Bournemouth și Manchester City, partidă care avea să decidă campioana în Anglia.

Înainte de a zbura, acesta i-a întrebat pe angajații companiei easyJet dacă există vreo modalitate prin care ar putea afla scorul în avion. Iar echipajul nu l-a dezamăgit.

Imediat după meci, fanul a primit un bilețel în timpul zborului cu un mesaj de la sol:

„Salut, Chelsea o conduce în acest moment cu 2-1 pe Spurs. Mai sunt 15 minute rămase de jucat.

Meciul lui City s-a încheiat 1-1. Asta înseamnă că Arsenal e campioană...”.

După ce a aterizat, fanul a postat pe contul de X un mesaj prin care a mulțumit echipajului, iar întreaga poveste a devenit virală.

Shoutout the staff on @easyJet flight 8746 into Gatwick last night. I asked if there was any way I could find out the City result during the flight and they came through. CHAMPIONS 🏆❤️ pic.twitter.com/q2SLVPVNsz — Aamir (@AamirAR_) May 20, 2026

Acesta a păstrat biletul pe care l-a și înrămat după ce a ajuns acasă.

