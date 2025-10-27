„Duel între bărbați și copii”  Arsene Wenger a analizat duelul dintre  Real Madrid și Barcelona +15 foto
Foto: IMAGO. Montaj: GOLAZO.ro
„Duel între bărbați și copii” Arsene Wenger a analizat duelul dintre Real Madrid și Barcelona

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 27.10.2025, ora 16:50
alt-text Actualizat: 27.10.2025, ora 16:50

Golurile „galacticilor” au fost marcate de Kylian Mbappe (min. 22) și Jude Bellingham (min. 43), în timp ce pentru echipa antrenată de Hansi Flick a punctat Fermin Lopez (min. 38).

Real Madrid - Barcelona 2-1. Arsene Wenger: „Duel între bărbați și copii”

Fostul antrenor al lui Arsenal a vorbit despre partida de duminică dintre cele două mari rivale ale fotbalului spaniol.

El Clasico a fost un fel de duel între bărbați și copii. Apărarea echipei Real Madrid a fost mult mai puternică decât cea a Barcelonei.

În atac, Madridul părea mereu capabil să înscrie, în timp ce Barcelona părea ineficientă. Au avut mult posesia mingii, dar nu păreau niciodată cu adevărat capabili să înscrie”, a declarat francezul, potrivit as.com.

Arsene Wenger a ținut să precizeze că Xabi Alonso merită toate laudele pentru victoria din El Clasico.

Îi acord credit lui Xabi Alonso. El a echilibrat echipa, care a ajuns să fie superioară. Au apărat bine, au presat adversarii și au creat ocazii periculoase, marcând două goluri și ratând un penalty.

Au făcut clar un meci bun și, pentru mine, au meritat să câștige această partidă împotriva Barcelonei care a arătat foarte puțin în atac”, a adăugat fostul antrenor al lui Arsenal, conform uk.sports.yahoo.com.

Barcelona nu a avut astăzi (n.r. - duminică) un jucător care să facă diferența Arsene Wenger

În funcția de antrenor, Arsene Wenger este cunoscut pentru îndelungata perioadă petrecută la Arsenal. Francezul a petrecut 22 de ani pe banca „tunarilor”, antrenându-i în 1234 de meciuri.

Alături de formația londoneză, Arsene Wenger a cucerit de 3 ori Premier League, de 7 ori Cupa Angliei și de tot atâtea ori Supercupa.

Real Madrid, victorie în derby după 4 înfrângeri consecutive

Victoria de duminică a celor de la Real Madrid a însemnat ruperea „blestemului” de anul trecut, atunci când au pierdut toate partidele în fața echipei antrenate de Hansi Flick.

Pe lângă că au pierdut campionatul în fața marii rivale, Real Madrid a fost învinsă și în finala Cupei Regelui de către Barcelona, dar și în Supercupa Spaniei.

Ultimele 5 partide oficiale între Real Madrid și Barcelona:

  • Real Madrid - Barcelona 2-1 (campionat), pe 26 octombrie
  • Barcelona - Real Madrid 4-3 (campionat), pe 11 mai
  • Barcelona - Real Madrid 3-2 (Cupa Regelui), pe 26 aprilie
  • Real Madrid - Barcelona 2-5 (Supercupa Spaniei), pe 12 ianuarie
  • Real Madrid - Barcelona 0-4 (campionat), pe 26 octombrie 2024

În acest moment, echipa antrenată de Xabi Alonso este lider în La Liga, cu 27 de puncte obținute după 10 etape. „Galacticii” au pierdut un singur meci de campionat, 2-5 cu Atletico Madrid.

Chiar dacă a pierdut în etapa 10, Barcelona a rămas pe locul secund, având 22 de puncte.

FOTO. Real Madrid - Barcelona 2-1

Galerie foto (15 imagini)

Real madrid - Barcelona. FOTO Imago (1).jpg Real madrid - Barcelona. FOTO Imago (2).jpg Real madrid - Barcelona. FOTO Imago (3).jpg Real madrid - Barcelona. FOTO Imago (4).jpg Real madrid - Barcelona. FOTO Imago (5).jpg
+15 Foto
Zeci de drone ucrainene au luat la țintă Moscova. Anunțul făcut de Ministerul rus al Apărării
Zeci de drone ucrainene au luat la țintă Moscova. Anunțul făcut de Ministerul rus al Apărării
Zeci de drone ucrainene au luat la țintă Moscova. Anunțul făcut de Ministerul rus al Apărării
