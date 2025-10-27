Reacția ANS Bogdan Matei, după dezvăluirile Denisei Golgotă: „Vom declanșa un control la Federația Română de Gimnastică”

Bogdan Matei (45 de ani), președintele Agenției Naționale pentru Sport (ANS), a reacționat după ce gimnasta Denisa Golgotă (23 de ani) a dezvăluit că a depus o plângere oficială pentru hărțuire fizică și psihică.

Scandal uriaș după întoarcerea lotului feminin de gimnastică din Indonezia, acolo unde, la Jakarta, s-au defășurat Campionatele Mondiale.

Gimnasta a dezvăluit că a depus, înainte de competiție, o plângere pentru hărțuire fizică împotriva unei persoane, dar aceasta a fost ignorată de Federație.

Președintele ANS, după dezvăluirile Denisei Golgotă: „Vom declanșa un control la Federația Română de Gimnastică”

„Da, declaraţiile sunt extrem de grave şi nu vom tolera astfel de lucruri. Noi, până în acest moment, la nivelul Agenţiei Naţionale pentru Sport nu am primit nicio sesizare în acest sens pentru că, dacă am fi primit, cu siguranţă am fi reacţionat , aşa cum, de altfel, facem şi în alte cazuri.

Din punctul meu de vedere, declaraţiile sunt extrem de grave şi cu siguranţă că şi noi ne vom sesiza în urma acestor declaraţii şi vom declanşa o procedură de control astfel încât să vedem ce se întâmplă în sală.

Cu siguranţă, în cursul zilei de astăzi o să am o întrevedere cu preşedintele Federaţiei Române de Gimnastică şi vom declanşa un control pentru a vedea exact ce se întâmplă acolo”, a declarat Bogdan Matei, conform orangesport.ro.

Pot spune că s-a întâmplat de foarte multe ori să vină fete la mine şi să-mi spună ce au auzit că a spus acea persoană, că mi-ar da pumni în gură până mă desfigurează şi am nevoie de operaţii estetice Denisa Golgotă

GOLAZO.ro a aflat numele sportivei care a amenințat-o pe Denisa Golgotă. Aceasta e Sabrina Voinea, care a amenințat-o inclusiv pe Anamaria Mihăescu.

„ Sabrina a spus, în repetate rânduri, de față cu mai multă lume, că «o să-i tragă 100 de pumni în cap», că o «să-i dea pumni în gură până o desfigurează». Nu e un secret pentru cei din Federație . Denisa are personalitate, iar asta o deranjează pe Sabrina, așa cum o deranja și la Ana Maria Barbosu.

Nu cred că se mai pot antrena împreună, pentru că atmosfera e toxică. Una are voie să mănânce ceva, alta nu, mănâncă altceva.

Alta are voie la un anumit tip de medicamentație, cealaltă nu. Sabrina e un bully! Asta și pentru că mama ei (n.r. Camelia Voinea) o încurajează ”, au declarat sursele GOLAZO.ro.

