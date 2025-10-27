Rapid caută mijlocaș Victor Angelescu recunoaște că soluția poate fi un fotbalist din Superliga

Victor Angelescu (41 de ani), președintele Rapidului, a declarat că echipa din Giulești este în căutarea unui mijlocaș ofensiv.

Printre jucătorii urmăriți se află și un mijlocaș din Superliga care a fost aproape să fie transferat de Rapid în vară, dar mutarea a picat pe finalul perioadei de mercato.

Victor Angelescu: „Căutăm un mijlocaș ofensiv. Poate să fie Fică”

Oficialul celor de la Rapid a precizat că Alin Fică, jucătorul CFR-ului, s-ar afla pe lista giuleștenilor pentru perioada de transferuri din iarnă.

„Avem jucători pe care îi urmărim. Cum am zis, căutăm un mijlocaș ofensiv. Avem listele făcute. Mauro (n.r. - Pederzoli, directorul sportiv al echipei) se ocupă împreună cu Costel (n.r. - Gâlcă), cu toată lumea din club, știm ce ne dorim în iarnă

Sperăm să reușim să aducem mijlocașul pe care îl dorim. Poate să fie Fică sau altcineva ”, a declarat Victor Angelescu, potrivit gsp.ro.

În vară, Rapid a vrut să-i transfere pe Alin Fică și Leo Bolgado de la CFR Cluj.

Mutarea lui Fică a picat chiar în finalul perioadei de mercato și, în cele din urmă, Rapid a reușit să-l transfere doar pe fundașul brazilian.

Cu toate acestea, Alin Fică chiar și-a prelungit contractul cu CFR Cluj în urmă cu aproximativ 2 săptămâni. Contractul tânărului mijlocaș urma să expire în vara anului viitor, dar echipa din Gruia a decis să extindă înțelegerea cu acesta până în 2028.

1,4 milioane de euro valorează Alin Fică, conform Transfermarkt

Angelescu, înainte de meciul cu Unirea Slobozia: „E foarte important”

Acționarul minoritar de la Rapid ia foarte în serios partida cu Unirea Slobozia de astăzi, din cadrul etapei 14 din Liga 1.

„Meciul cu Slobozia este foarte important, mai ales că vine după victoria cu Dinamo. Dacă batem astăzi, chiar dăm importanță punctelor luate cu Dinamo, care este o contracandidată. E un meci foarte important.

Nu știu dacă e vorba că ne distanțăm foarte mult, oricum se vor înjumătăți punctele. Practic, arătăm că ne batem acolo, sus. Mă aștept să fie în jur de 9.000-10.000 de suporteri”, a mai declarat Victor Angelescu, conform sursei citate.

Rapid - Unirea Slobozia este ultimul meci al etapei 14 din Liga 1 și se joacă astăzi de la ora 20:30. Partida va fi transmisă în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1

