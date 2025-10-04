Tragedie în SUA Un câștigător al Super Bowl a murit la doar 39 de ani » Era fratele unui cunoscut luptător

Arthur Jones, fost jucător în NFL la Baltimore Ravens, a murit la vârsta de 39 de ani.

Americanul a câștigat Super Bowl XLVII în anul 2013.

În perioada petrecută la Baltimore Ravens, Jones a jucat în 20 de meciuri și a înregistrat 100 de placaje. S-a despărțit de echipă în anul 2013.

Încă nu se știe cauza decesului, dar primele rapoarte ar arăta că Arthur Jones ar fi avut probleme cardiace , scrie mundodeportivo.com.

„Suntem profund îndurerați de vestea morții subite a lui Arthur Jones. Prezența lui Arthur era un dar pentru toți cei din jurul lui”, a declarat directorul general al Ravens, Eric DeCosta, într-un comunicat.

Jones a fost un fundaș care și-a început cariera în 2010. Atunci a semnat cu Baltimore Ravens, echipă cu care a câștigat și Super Bowl în 2013. În acea finală, Baltimore a învins San Francisco 49ers cu scorul de 34 la 31.

După marele succes reușit de Jones, acesta a plecat la Indianapolis Colts, acolo unde a petrecut 2 sezoane.

În ultimul an al carierei, mai exact 2017, Arthur Jones a evoluat pentru Washington Commanders.

64 de meciuri a jucat Arthur Jones în toată cariera sa

Arthur a fost fratele lui Jon Jones, star în UFC

Jucătorul de fotbal american a fost fratele lui Jon Jones, celebrul luptător din categoria grea a UFC.

UFC, condusă de Dana White, și-a exprimat regretul pentru decesul lui Arthur Jones și a scris pe rețelele de socializare:

„UFC este îndurerată de vestea trecerii în neființă a lui Arthur Jones. Gândurile noastre se îndreaptă către familia, prietenii și cei dragi ai săi”.

UFC is saddened to hear about the passing of Arthur Jones.



Our thoughts go out to his family, friends, and loved ones. pic.twitter.com/fWJppu5oE9 — UFC (@ufc) October 3, 2025

