Tragedie în SUA Un câștigător al Super Bowl a murit la doar 39 de ani » Era fratele unui cunoscut luptător

- Arthur Jones, fost jucător în NFL la Baltimore Ravens, a murit la vârsta de 39 de ani.
- Americanul a câștigat Super Bowl XLVII în anul 2013.
În perioada petrecută la Baltimore Ravens, Jones a jucat în 20 de meciuri și a înregistrat 100 de placaje. S-a despărțit de echipă în anul 2013.
Arthur Jones, fost jucător la Baltimore Ravens, a decedat
Încă nu se știe cauza decesului, dar primele rapoarte ar arăta că Arthur Jones ar fi avut probleme cardiace, scrie mundodeportivo.com.
„Suntem profund îndurerați de vestea morții subite a lui Arthur Jones. Prezența lui Arthur era un dar pentru toți cei din jurul lui”, a declarat directorul general al Ravens, Eric DeCosta, într-un comunicat.
Jones a fost un fundaș care și-a început cariera în 2010. Atunci a semnat cu Baltimore Ravens, echipă cu care a câștigat și Super Bowl în 2013. În acea finală, Baltimore a învins San Francisco 49ers cu scorul de 34 la 31.
După marele succes reușit de Jones, acesta a plecat la Indianapolis Colts, acolo unde a petrecut 2 sezoane.
În ultimul an al carierei, mai exact 2017, Arthur Jones a evoluat pentru Washington Commanders.
Arthur a fost fratele lui Jon Jones, star în UFC
Jucătorul de fotbal american a fost fratele lui Jon Jones, celebrul luptător din categoria grea a UFC.
UFC, condusă de Dana White, și-a exprimat regretul pentru decesul lui Arthur Jones și a scris pe rețelele de socializare:
„UFC este îndurerată de vestea trecerii în neființă a lui Arthur Jones. Gândurile noastre se îndreaptă către familia, prietenii și cei dragi ai săi”.