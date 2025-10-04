Guardiola ia atitudine  Antrenorul îndeamnă cetățenii să iasă în stradă la protest: „Asistăm la un genocid”

Pep Guardiola (54 de ani), antrenorul lui Manchester City, îndeamnă locuitorii Barcelonei să iasă în stradă pentru a protesta împotriva Israelului.

Anunțul tehnicianului spaniol a fost transmis prin intermediul unui videoclip postat pe rețelele de socializare.

Pep Guardiola ia apărarea Palestinei

Antrenorul lui Manchester City cheamă oamenii din Barcelona la protest pentru a face presiuni asupra guvernelor. Se dorește ca acestea să ia, în cele din urmă, măsuri împotriva genocidului din Gaza, scrie marca.com.

Într-un videoclip postat pe internet, Guardiola a transmis:

„Asistăm la un genocid în direct, în care mii de copii mor, iar alții riscă să moară. Fâșia Gaza este devastată, iar mulțimi de oameni umblă fără țintă, fără hrană, apă potabilă sau medicamente.

Încă o dată, societatea s-a organizat pentru a salva vieți și a face presiuni asupra guvernelor să ia măsuri imediate.

Pe 4 octombrie, la ora 12, în Jardinets de Gràcia (Barcelona), vom umple străzile și vom cere încetarea genocidului”, a spus Pep Guardiola.

Manchester City manager and football legend Pep Guardiola has spoken out in solidarity with Palestine, calling on people to flood the streets of Barcelona tomorrow to protest against the genocide.@PepTeam @Palestina_cat pic.twitter.com/csIO6o3mnF — Leyla Hamed (@leylahamed) October 3, 2025

În ultimii doi ani, de când a izbucnit războiul din Gaza, au murit peste 66.000 de palestinieni.

Athletic Bilbao, manifestație pro-Palestina în meciul cu Mallorca

Apelul lui Pep Guardiola vine la puțin timp după ce Athletic Bilbao a anunțat că va organiza un eveniment în sprijinul refugiaților din Palestina.

Acel eveniment va avea loc înainte de începerea meciului cu Mallorca de sâmbătă, de la ora 19:30, din La Liga.

„După cum s-a anunțat pe 21 septembrie, Fundația Athletic Club a lansat un proiect în colaborare cu UNRWA Euskadi, care a început în octombrie, pentru a ajuta copiii refugiați palestinieni din Siria.

Prin această inițiativă internațională, aproximativ 8.000 de copii vulnerabili vor beneficia de ore de educație fizică în 16 școli gestionate de UNRWA.

Pentru a sublinia sprijinul acordat de Fundația comunității de refugiați palestinieni, clubul a organizat o mică ceremonie de recunoaștere care va avea loc înaintea meciului Athletic Club vs RCD Mallorca , sâmbătă seara, la San Mames”, este doar o parte a comunicatului transmis de Athletic Bilbao pe site-ul oficial.

