Guardiola ia atitudine  Antrenorul îndeamnă cetățenii să iasă în stradă la protest: „Asistăm la un genocid”
Pep Guardiola. Foto: IMAGO
Diverse

Guardiola ia atitudine Antrenorul îndeamnă cetățenii să iasă în stradă la protest: „Asistăm la un genocid”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 04.10.2025, ora 14:05
alt-text Actualizat: 04.10.2025, ora 16:34
  • Pep Guardiola (54 de ani), antrenorul lui Manchester City, îndeamnă locuitorii Barcelonei să iasă în stradă pentru a protesta împotriva Israelului.

Anunțul tehnicianului spaniol a fost transmis prin intermediul unui videoclip postat pe rețelele de socializare.

Lucescu, în pericol! Antrenorul riscă să fie demis de la PAOK dacă pierde cu Olympiacos. Ce face patronul la prima criză
Citește și
Lucescu, în pericol! Antrenorul riscă să fie demis de la PAOK dacă pierde cu Olympiacos. Ce face patronul la prima criză
Citește mai mult
Lucescu, în pericol! Antrenorul riscă să fie demis de la PAOK dacă pierde cu Olympiacos. Ce face patronul la prima criză

Pep Guardiola ia apărarea Palestinei

Antrenorul lui Manchester City cheamă oamenii din Barcelona la protest pentru a face presiuni asupra guvernelor. Se dorește ca acestea să ia, în cele din urmă, măsuri împotriva genocidului din Gaza, scrie marca.com.

Într-un videoclip postat pe internet, Guardiola a transmis:

„Asistăm la un genocid în direct, în care mii de copii mor, iar alții riscă să moară. Fâșia Gaza este devastată, iar mulțimi de oameni umblă fără țintă, fără hrană, apă potabilă sau medicamente.

Încă o dată, societatea s-a organizat pentru a salva vieți și a face presiuni asupra guvernelor să ia măsuri imediate.

Pe 4 octombrie, la ora 12, în Jardinets de Gràcia (Barcelona), vom umple străzile și vom cere încetarea genocidului”, a spus Pep Guardiola.

În ultimii doi ani, de când a izbucnit războiul din Gaza, au murit peste 66.000 de palestinieni.

Athletic Bilbao, manifestație pro-Palestina în meciul cu Mallorca

Apelul lui Pep Guardiola vine la puțin timp după ce Athletic Bilbao a anunțat că va organiza un eveniment în sprijinul refugiaților din Palestina.

Acel eveniment va avea loc înainte de începerea meciului cu Mallorca de sâmbătă, de la ora 19:30, din La Liga.

„După cum s-a anunțat pe 21 septembrie, Fundația Athletic Club a lansat un proiect în colaborare cu UNRWA Euskadi, care a început în octombrie, pentru a ajuta copiii refugiați palestinieni din Siria.

Prin această inițiativă internațională, aproximativ 8.000 de copii vulnerabili vor beneficia de ore de educație fizică în 16 școli gestionate de UNRWA.

Pentru a sublinia sprijinul acordat de Fundația comunității de refugiați palestinieni, clubul a organizat o mică ceremonie de recunoaștere care va avea loc înaintea meciului Athletic Club vs RCD Mallorca, sâmbătă seara, la San Mames”, este doar o parte a comunicatului transmis de Athletic Bilbao pe site-ul oficial.

Citește și

„Hîldan nu ar fi acceptat asta!” Unirea Slobozia, reacție acidă după ce Dinamo s-a plâns că meciul  nu a fost amânat
Superliga
13:03
„Hîldan nu ar fi acceptat asta!” Unirea Slobozia, reacție acidă după ce Dinamo s-a plâns că meciul nu a fost amânat
Citește mai mult
„Hîldan nu ar fi acceptat asta!” Unirea Slobozia, reacție acidă după ce Dinamo s-a plâns că meciul  nu a fost amânat
„Ar trebui să arzi în iad!”  Mesaj grotesc primit de Eva Lys după înfrângerea suferită la China Open
Tenis
12:53
„Ar trebui să arzi în iad!” Mesaj grotesc primit de Eva Lys după înfrângerea suferită la China Open
Citește mai mult
„Ar trebui să arzi în iad!”  Mesaj grotesc primit de Eva Lys după înfrângerea suferită la China Open

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Alertă aeriană în toată Ucraina, rușii atacă. Avioane de luptă, ridicate de urgență de Polonia
Alertă aeriană în toată Ucraina, rușii atacă. Avioane de luptă, ridicate de urgență de Polonia
Alertă aeriană în toată Ucraina, rușii atacă. Avioane de luptă, ridicate de urgență de Polonia
israel barcelona pep guardiola palestina protest gaza
Știrile zilei din sport
L-a jignit pe Lucescu Marian Iancu, derapaj în direct la adresa selecționerului: „Băi, dobitocule!” » Moderatorul, șocat: „A fost ceva mizerabil”
Superliga
15:09
L-a jignit pe Lucescu Marian Iancu, derapaj în direct la adresa selecționerului: „Băi, dobitocule!” » Moderatorul, șocat: „A fost ceva mizerabil”
Citește mai mult
L-a jignit pe Lucescu Marian Iancu, derapaj în direct la adresa selecționerului: „Băi, dobitocule!” » Moderatorul, șocat: „A fost ceva mizerabil”
Consecințe după momentul șocant FOTO+VIDEO. FRH, prima decizie după ce selecționerul României și-a bruscat jucătorul » Reacția lui Buricea
Handbal
14:25
Consecințe după momentul șocant FOTO+VIDEO. FRH, prima decizie după ce selecționerul României și-a bruscat jucătorul » Reacția lui Buricea
Citește mai mult
Consecințe după momentul șocant FOTO+VIDEO. FRH, prima decizie după ce selecționerul României și-a bruscat jucătorul » Reacția lui Buricea
În depresie fiindcă l-a părăsit iubita Caz incredibil: în ce situație a ajuns unul dintre cei mai buni U21 din Liga 1
Superliga
14:05
În depresie fiindcă l-a părăsit iubita Caz incredibil: în ce situație a ajuns unul dintre cei mai buni U21 din Liga 1
Citește mai mult
În depresie fiindcă l-a părăsit iubita Caz incredibil: în ce situație a ajuns unul dintre cei mai buni U21 din Liga 1
„Meci vital pentru ei!” Ilie Dumitrescu analizează derby-ul FCSB - U Craiova: „E o diferență foarte mare” » Ce spune despre răbufnirea lui Alibec
Superliga
10:25
„Meci vital pentru ei!” Ilie Dumitrescu analizează derby-ul FCSB - U Craiova: „E o diferență foarte mare” » Ce spune despre răbufnirea lui Alibec
Citește mai mult
„Meci vital pentru ei!” Ilie Dumitrescu analizează derby-ul FCSB - U Craiova: „E o diferență foarte mare” » Ce spune despre răbufnirea lui Alibec
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
17:57
Hîldan, omagiat de „câini” VIDEO Mesajul transmis de Dinamo în memoria „Unicului căpitan” + Oficialii și fanii au mers la mormântul lui Cătălin
Hîldan, omagiat de „câini” VIDEO Mesajul transmis de Dinamo în memoria „Unicului căpitan” + Oficialii și fanii au mers la mormântul lui Cătălin
18:09
Imagini de senzație VIDEO: Arena cu acoperiș retractabil pe care se va juca luna aceasta: e ca o floare și se închide în 10 minute!
Imagini de senzație VIDEO: Arena cu acoperiș retractabil pe care se va juca luna aceasta: e ca o floare și se închide în 10 minute!
16:56
Stanciu, în Giulești? Rapid a decis Victor Angelescu a făcut anunțul despre revenirea căpitanului naționalei în Liga 1: „Ar fi culmea”
Stanciu, în Giulești? Rapid a decis Victor Angelescu a făcut anunțul despre revenirea căpitanului naționalei în Liga 1: „Ar fi culmea”
16:07
Explicația lui Drăgușin De ce nu a venit la echipa națională pentru meciul crucial cu Austria: „Nu cred că este cazul să punem la îndoială”
Explicația lui Drăgușin De ce nu a venit la echipa națională pentru meciul crucial cu Austria : „Nu cred că este cazul să punem la îndoială”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
La Dinamo poți „ucide” omul, nu și ideea

Ioana Mihalcea: La Dinamo poți „ucide” omul, nu și ideea

Ioana Mihalcea: La Dinamo poți „ucide” omul, nu și ideea
Unii visează cai verzi pe pereți, dar suntem unde merităm. Și chiar suntem bine!

Dan Udrea: Unii visează cai verzi pe pereți, dar suntem unde merităm. Și chiar suntem bine!

Dan Udrea: Unii visează cai verzi pe pereți, dar suntem unde merităm. Și chiar suntem bine!
Daună totală

Radu Naum: Daună totală

Radu Naum: Daună totală
Cine îl poate ajuta pe Valentin Ceaușescu?

Cristian Geambașu: Cine îl poate ajuta pe Valentin Ceaușescu?

Cristian Geambașu: Cine îl poate ajuta pe Valentin Ceaușescu?
Pentru corecta informare, nu vă mai faceți de râs!

Dan Udrea: Pentru corecta informare, nu vă mai faceți de râs!

Dan Udrea: Pentru corecta informare, nu vă mai faceți de râs!
Marquez, lecție despre autodepășire

Cristina Negrilă: Marquez, lecție despre autodepășire

Cristina Negrilă: Marquez, lecție despre autodepășire
Opriți vănătoarea din Liga 1!

Dan Udrea: Opriți vănătoarea din Liga 1!

Dan Udrea: Opriți vănătoarea din Liga 1!
Pe cine ați alege în echipa voastră de fotbal?

Cătălin Tolontan: Pe cine ați alege în echipa voastră de fotbal?

Cătălin Tolontan: Pe cine ați alege în echipa voastră de fotbal?
Hei, David! Cum facem cu tata?

Cristian Geambașu: Hei, David! Cum facem cu tata?

Cristian Geambașu: Hei, David! Cum facem cu tata?
FCSB are Europa în ADN

Dan Udrea: FCSB are Europa în ADN

Dan Udrea: FCSB are Europa în ADN
Alex Dobre, escrocul demn

Silviu Tudor Samuilă: Alex Dobre, escrocul demn

Silviu Tudor Samuilă: Alex Dobre, escrocul demn
Ne înjurăm? Asta e întrebarea

Cristina Negrilă: Ne înjurăm? Asta e întrebarea

Cristina Negrilă: Ne înjurăm? Asta e întrebarea
Cojocaru, coautor la egalare

Cristian Geambașu: Cojocaru, coautor la egalare

Cristian Geambașu: Cojocaru, coautor la egalare
Aerul binefăcător al Europei

Cristian Geambașu: Aerul binefăcător al Europei

Cristian Geambașu: Aerul binefăcător al Europei
Câștigă Simona?

Cristian Geambașu: Câștigă Simona?

Cristian Geambașu: Câștigă Simona?
Rădoi, ca Hansi Flick. Să-l apărăm!

Dan Udrea: Rădoi, ca Hansi Flick. Să-l apărăm!

Dan Udrea: Rădoi, ca Hansi Flick. <span>Să-l</span> apărăm!
Fotbalul românesc, dezbrăcat din priviri

Cristian Geambașu: Fotbalul românesc, dezbrăcat din priviri

Cristian Geambașu: Fotbalul românesc, dezbrăcat din priviri
Criteriul fair-play? O glumă!

Cristian Geambașu: Criteriul fair-play? O glumă!

Cristian Geambașu: Criteriul <span>fair-play?</span> O glumă!
FCSB, drumul de la criză la suspiciuni

Cristian Geambașu: FCSB, drumul de la criză la suspiciuni

Cristian Geambașu: FCSB, drumul de la criză la suspiciuni
De ce e bine ce se întâmplă acum la FCSB!

Dan Udrea: De ce e bine ce se întâmplă acum la FCSB!

Dan Udrea: De ce e bine ce se întâmplă acum la FCSB!
Top stiri din sport
Răspunsul lui Chivu a uimit Italia Ce a spus românul când a fost întrebat dacă va urmări derby-ul Juventus - AC Milan
Campionate
12:48
Răspunsul lui Chivu a uimit Italia Ce a spus românul când a fost întrebat dacă va urmări derby-ul Juventus - AC Milan
Citește mai mult
Răspunsul lui Chivu a uimit Italia Ce a spus românul când a fost întrebat dacă va urmări derby-ul Juventus - AC Milan
Zverev iese la atac Germanul acuză o conspirație în ATP: „Vor să-i avantajeze pe Alcaraz și Sinner” » Cum răspunde italianul + ce spun cifrele
Tenis
12:11
Zverev iese la atac Germanul acuză o conspirație în ATP: „Vor să-i avantajeze pe Alcaraz și Sinner” » Cum răspunde italianul + ce spun cifrele
Citește mai mult
Zverev iese la atac Germanul acuză o conspirație în ATP: „Vor să-i avantajeze pe Alcaraz și Sinner” » Cum răspunde italianul + ce spun cifrele
Cybertruck ucide? Scandal uriaș în SUA. „Tancul” lui Elon Musk, acuzat că a provocat moartea a trei tineri: „Ar fi în viață dacă puteau ieși!”
Auto
11:55
Cybertruck ucide? Scandal uriaș în SUA. „Tancul” lui Elon Musk, acuzat că a provocat moartea a trei tineri: „Ar fi în viață dacă puteau ieși!”
Citește mai mult
Cybertruck ucide? Scandal uriaș în SUA. „Tancul” lui Elon Musk, acuzat că a provocat moartea a trei tineri: „Ar fi în viață dacă puteau ieși!”
Dennis Man s-a dezlănțuit Românul a dezvăluit prin ce a trecut de când a ajuns la PSV » Presa din Olanda: „Jucătorul pe care îl așteptam!”
Stranieri
10:47
Dennis Man s-a dezlănțuit Românul a dezvăluit prin ce a trecut de când a ajuns la PSV » Presa din Olanda: „Jucătorul pe care îl așteptam!”
Citește mai mult
Dennis Man s-a dezlănțuit Românul a dezvăluit prin ce a trecut de când a ajuns la PSV » Presa din Olanda: „Jucătorul pe care îl așteptam!”

Echipe/Competiții

fcsb 69 CFR Cluj 22 dinamo bucuresti 22 rapid 17 Universitatea Craiova 22 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi uta arad farul constanta 6

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 romania europa league fcsb conference league preliminarii cm 2026
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
05.10

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share