Danny Armstrong a avut un impact imediat la Dinamo și are în continuare.

Un moment simpatic a avut loc între el și Kopic, la schimbarea de aseară. Scoțianul de 27 de ani s-a îndreptat spre bancă și a început imediat un dialog agitat cu tehnicianul.

Putea părea că numărul 77 de la Dinamo protestează la schimbare și că se ceartă cu Kopic chiar pe marginea terenului.

Însă el continua de fapt o conversație cu antrenorul său, încă de când încasase „galbenul”, cu 5 minute în urmă, și știa că va fi schimbat.

Kopic a dezvăluit că îi zisese dinainte de meci că arbitrii vor fi mai atenți la el, după toate discuțiile legate de eliminarea lui Bancu de la U Craiova - Dinamo.

Cei doi au vorbit câteva secunde, timp în care antrenorul de 48 de ani l-a ascultat ca un tată care încearcă să-și calmeze copilul supărat, apoi a urmat un sărut părintesc pe cap și o îmbrățișare, în timp ce Armstrong gesticula și explica.

O interacțiune care descrie perfect felul în care Kopic gestionează vestiarul și modul în care a dus Dinamo cel puțin până aici.

Schimbare la Dinamo: iese Selmani, intră Armstrong

Selmani a fost în majoritatea meciurilor din sezonul trecut exact genul acesta de fotbalist, de care o echipă are mare nevoie și al cărui comportament e de multe ori pe placul fanilor și pe „lista neagră” a rivalilor.

Acest stil inflamator, agresiv, aproape hărțuitor pe teren, ironic cu adversarii, puternic și inteligent la declarații prinde întotdeauna. Un tip de jucător care simte mereu momentul și acționează în consecință.

Astrit a plecat, însă nivelul de „nebunie” la Dinamo a rămas același. Poți „ucide” omul, nu și ideea. Armstrong e un demn urmaș al kosovarului și genul de fotbalist de care, gestionat corect, ai mare nevoie într-un vestiar.