Critici dure după „Bătălia sexelor” Meciul dintre Aryna Sabalenka și Nick Kyrgios a stârnit controverse în lumea tenisului: „Circ de neprivit!”

, meci disputat duminică la Dubai între Nick Kyrgios (30 de ani) și Aryna Sabalenka (27 de ani), a fost prezentat drept un eveniment-spectacol menit să aducă tenisul mai aproape de un public nou. Reacțiile față de partidă au fost mai degrabă negative.

Nick Kyrgios, fost finalist de Grand Slam, a învins-o pe Aryna Sabalenka, jucătoarea de pe primul loc mondial, scor 6-3, 6-3, în „Bătălia Sexelor”.

Presa britanică susține că „Bătălia Sexelor” a fost un „circ”

Presa britanică a fost printre cele mai dure în evaluarea evenimentului găzduit de Coca-Cola Arena din Dubai.

The Guardian a descris meciul drept un „circ” și a criticat atât conceptul, cât și organizarea tehnică și televizarea partidei.

„Nick Kyrgios a câștigat cea mai recentă «Bătălie a Sexelor» din tenis împotriva Arinei Sabalenka, într-un meci descurajant, care a oscilat inconfortabil între demonstrație, artificiu de marketing și circ în toată regula.

Deși regulile modificate ale confruntării prevedeau ca jumătatea de teren a Sabalenkăi să fie cu 9% mai mică, acest avantaj a fost anulat de faptul că ambii jucători au avut dreptul la un singur serviciu, o schimbare care l-a favorizat clar pe Kyrgios.

De aproape fiecare dată când australianul trimitea unul dintre serviciile sale devastatoare, Sabalenka era nevoită să se apere disperat de pe linia de fund”, au notat jurnaliștii britanici.

FOTO: Sabalenka dansează Macarena în timpul „Bătăliei Sexelor”

„În mare parte, însă, acesta a fost un meci de tenis destinat celor care au doar un interes superficial pentru sport.

Anterior, a existat și o întrerupere pentru a anunța intrarea în arenă a foștilor fotbaliști brazilieni Kaka și Ronaldo.

Pentru un eveniment conceput special să atragă publicul TikTok, alegerea a părut una cel puțin ciudată”, au mai notat jurnaliștii de la The Guardian.

The world's biggest tennis fan.



Ronaldo in the house for the Battle of the Sexes 🤩 pic.twitter.com/Z0wmO5OlDN — Tennis Channel (@TennisChannel) December 28, 2025

„Nu mai avem nevoie să vedem încă o dată acest circ”

The Independent a subliniat că această ediție a „Bătăliei Sexelor” a fost „complet de neprivit” și că nu ar trebui repetată.

„Un meci demonstrativ care îi va face pe mulți să se întrebe de ce campioana de patru ori de Grand Slam a acceptat o astfel de confruntare.

Să începem cu ceva pozitiv. Este, într-o anumită măsură, o dovadă a forței de caracter a Arynei Sabalenka, campioană de patru ori de Grand Slam și lider autoritar al tenisului feminin mondial, faptul că imediat după ce a pierdut cu 6-3, 6-3 în fața unui Nick Kyrgios care se deplasa greu și era vizibil nepregătit fizic, a cerut șansa unei revanșe.

Dar nu, vă rog, nu. Nu mai avem nevoie să vedem încă o reprezentație a acestui circ.

Dincolo de terenul inestetic și transmisiunea TV din Dubai, care s-a întrerupt și a oferit imagini distorsionate, spectacolul în sine a fost de nevizionat”, au notat jurnaliștii de la The Independent.

Sabalenka leaves Krygios SPEECHLESS 😱



Can't hit a better forehand on the run 👏 pic.twitter.com/Q852fzI4ek — Tennis Channel (@TennisChannel) December 28, 2025

„Evenimentul a contrastat puternic cu celebra victorie a lui Billie Jean King”

Daily Mail a descris evenimentul drept un eșec din punct de vedere sportiv și simbolic, considerând că meciul nu a reușit să se ridice la nivelul mizei istorice asociate acestui tip de confruntare.

„Meciul a fost prezentat drept o reinterpretare modernă a celebrei victorii din 1973 a lui Billie Jean King împotriva lui Bobby Riggs, disputată la Houston Astrodome.

Confruntarea nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor, liderul mondial al tenisului feminin fiind învins duminică de jucătorul clasat pe locul 671 în ierarhia masculină.

Evenimentul a contrastat puternic cu celebra victorie a lui Billie Jean King, care a schimbat cursul tenisului feminin.

În timp ce sportiva americană a insistat, în 1973, să joace după regulile normale ale tenisului pentru a demonstra că o jucătoare de top poate concura cu un bărbat în aceleași condiții, duminică au fost introduse mai multe modificări pentru meciul demonstrativ”, au scris jurnaliștii britanici.

6-4, 6-3, 6-3 a fost scorul cu care Billie Jean King l-a învins pe Bobby Riggs în 1973

Meciul dintre King și Riggs a fost urmărit de aproximativ 90 de milioane de persoane din întreaga lume și s-a desfășurat în același an în care King a fondat Asociația de Tenis Feminin (WTA), conform wtatennis.com.

Meciul lui King a avut loc câteva luni după ce Riggs o învinsese categoric Margaret Court cu 6-1, 6-2.

Kyrgios a fost contestat pentru un meci cu o astfel de încărcătură. Tenismenul a recunoscut în 2021 că și-a agresat o fostă iubită și a distribuit anul trecut o postare a controversatului influencer Andrew Tate, de care s-a distanțat ulterior, conform bbc.com.

Aryna Sabalenka a răspuns: „Nu înțeleg cum oamenii pot să găsească ceva negativ în acest eveniment”

Întrebată despre valul de critici apărute despre „Bătălia Sexelor” de la Dubai, Sabalenka a apărat ideea din spatele evenimentului:

„Sincer, nu înțeleg cum au reușit unii oameni să găsească ceva negativ în acest eveniment. Cred că, din punctul de vedere al WTA, am arătat că am jucat un tenis foarte bun, a fost un meci spectaculos și, da, el a câștigat această partidă, dar eu am arătat un tenis de calitate.

A fost o luptă frumoasă, a fost interesant de urmărit, a adus mai multă atenție asupra tenisului. Legende au urmărit acest meci, oameni foarte importanți mi-au scris să-mi ureze succes.

Așa că am simțit că am adus mai multă vizibilitate sportului nostru și nu văd cum acest lucru ar putea fi ceva rău sau de ce s-ar vorbi negativ despre asta”, a declarat sportiva, la conferința de presă.

Cred că ideea din spatele acestui eveniment este să ajute tenisul să crească și să îl arate dintr-o perspectivă diferită, să demonstreze că evenimentele de tenis pot fi mai distractive, mai atractive și că le putem face aproape la fel de mari ca meciurile de Grand Slam, pentru că, din punctul meu de vedere, atenția construită în jurul acestui eveniment nu a fost mai mică decât cea a unei finale de Grand Slam. Aryna Sabalenka

