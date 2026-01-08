„Sorana m-a pus la grea încercare” Sabalenka, în sferturi la Brisbane, după ce a trecut de Cîrstea » Românca a învins-o în 2023: „Nu-mi amintesc”

Aryna Sabalenka (27 de ani, #1 WTA) a învins-o pe Sorana Cîrstea (35 de ani, #41 WTA), scor 6-3, 6-3, și s-a calificat în sferturile turneului WTA 500 de la Brisbane.

În turul următor, liderul mondial va da peste Madison Keys (30 de ani, #9 WTA), care a trecut de Diana Shnaider (21 de ani, #22 WTA), scor 6-7, 7-6, 7-6.

Aryna Sabalenka a învins-o fără mari emoții pe Sorana Cîrstea, în două seturi, scor 6-3, 6-3, după o partidă care a durat o oră și 18 minute.

În urma victoriei împotriva Soranei Cîrstea, Aryna Sabalenka a obținut a 13-a calificare consecutivă în sferturile turneului de la Brisbane, Australia.

Sportiva română a învins-o pe Aryna Sabalenka în 2023, la turneul WTA de la Miami. Atunci, Cîrstea a trecut de actualul lider mondial în sferturi, scor 6-4, 6-4.

„ Nu-mi amintesc ultimul nostru meci pe suprafață dură. Probabil că există un motiv întemeiat pentru asta. Ea este o jucătoare incredibilă, care mă pune mereu la grea încercare. Mai ales în setul al doilea a jucat foarte bine.

Sunt foarte fericită că am reușit să închei acest meci în două seturi. Am încercat doar să mă concentrez pe jocul meu, pe acest meci și pe lucrurile pe care trebuie să le fac pentru a câștiga”, a declarat Aryna Sabalenka, conform wtatennis.com.

Sportiva din Belarus a deținut controlul întregii partide. De la scorul de 2-2, în primul set, Sabalenka s-a dezlănțuit și l-a câștigat rapid, după 41 de minute, scor 6-3.

Al doilea set a avut același deznodământ.

Cele două sportive s-au duelat de la egal la egal, până la scorul de 3-3. De atunci, Sorana a cedat complet, iar Sabalenka a câștigat trei game-uri consecutive, impunându-se după doar 39 de minute de joc, tot cu 6-3.

Aryna Sabalenka sails through to the quarterfinals 👏#BrisbaneTennis pic.twitter.com/Din13p9QQZ — wta (@WTA) January 8, 2026

Aryna Sabalenka: „Acea înfrângere m-a motivat foarte mult”

În sferturi, Aryna Sabalenka va da peste Madison Keys, cea care a învins-o în finala Australian Open 2025, cu scorul de 6-3, 2-6, 7-5.

Acum, liderul WTA își dorește revanșa în fața sportivei americane, în sferturile turneului de la Brisbane.

„Acum 12 luni, mintea mea nu era foarte limpede după acea înfrângere, dar, sincer, ea m-a depășit, a jucat mai bine.

A jucat un tenis incredibil și trebuie să spun că acea înfrângere m-a motivat foarte mult să continui să muncesc, pentru a mă asigura că nu se va mai repeta.

Dacă va fi ea (n.r. - cea cu care se va duela în sferturi), sunt foarte entuziasmată să o întâlnesc din nou în Australia”, a declarat Aryna Sabalenka, conform tennis.com.au.

În optimi, Madison Keys a învins-o pe Diana Shnaider, joi dimineața, scor 6-7, 7-6, 7-6.

Sabalenka conduce cu 5-2 în meciurile directe împotriva americancei Madison Keys. Ultima dată când liderul WTA a învins-o a fost anul trecut, la Indian Wells, scor 6-0, 6-1.

Până acum, în sferturile turneului de la Brisbane s-au mai calificat:

Liudmila Samsonova (6-4, 6-4 cu Aliaksandra Sasnovich)

Karolina Muchova (6-4, 7-5 cu Ekaterina Alexandrova)

Elena Rybakina (6-3, 6-2 cu Paula Badosa)

4 titluri de Grand Slam a câștigat Aryna Sabalenka: 2 la Australian Open (2023, 2024) și 2 la US Open (2024, 2025)

