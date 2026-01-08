Ianis Hagi, în prim-plan Mijlocașul a marcat din lovitură liberă cu Metaloglobus, apoi a vorbit la telefon cu Mircea Lucescu +24 foto
Ianis Hagi, în prim-plan Mijlocașul a marcat din lovitură liberă cu Metaloglobus, apoi a vorbit la telefon cu Mircea Lucescu

Ionuț Cojocaru
Publicat: 08.01.2026, ora 10:01
  • Ianis Hagi (27 de ani) s-a numărat printre remarcații partidei amicale câștigate de Alanyaspor, scor 2-0, în fața formației Metaloglobus.
  • Internaționalul român a deschis scorul cu o execuție din lovitură liberă.
  • După ce a fost înlocuit, Ianis a purtat o scurtă conversație telefonică cu selecționerul României, Mircea Lucescu (80 de ani).

Ianis Hagi evoluează în Turcia, țară pe care echipa națională a României o va întâlni în semifinala barajului de calificare la Campionatul Mondial din 2026, pe 26 martie.

Ianis Hagi a vorbit cu Mircea Lucescu, după golul din lovitură liberă cu Metaloglobus

Fotbalistul a deschis scorul în minutul 56, după ce a transformat o lovitură liberă, iar câteva minute mai târziu a fost scos de pe teren.

În actualul sezon din campionatul Turciei, Ianis Hagi a reușit să marcheze de două ori în cele 13 partide oficiale disputate.

Ianis Hagi, gol cu Metaloglobus. Foto: Facebook, @Alanyaspor
Ianis Hagi, gol cu Metaloglobus. Foto: Facebook, @Alanyaspor

După schimbare, Ianis Hagi nu s-a îndreptat spre banca de rezerve, ci spre tribună, acolo unde se aflau oficiali ai Federației Române de Fotbal, prezenți în Antalya pentru a monitoriza jucătorii români.

Aflat lângă fotbalist, Ionel Gane, antrenor secund la echipa națională, l-a sunat pe selecționerul Mircea Lucescu, rămas în România, iar acesta a dorit să discute direct cu mijlocașul, conform digisport.ro.

Conversația dintre cei doi a durat câteva zeci de secunde și a fost surprinsă de reporteri.

Mircea Lucescu își dorea să plece în Turcia încă de pe 4 ianuarie, pentru a urmări echipele românești la lucru în cantonamentul din Antalya.

Așa cum GOLAZO.ro anunța luni, selecționerul a fost nevoit să-și anuleze deplasarea, după ce a intrat pe mâna cardiologilor la revenirea în țară. Lucescu se afla în Turcia, în momentul în care i s-a făcut rău.

Ianis Hagi, sfat pentru Umit Akdag: „I-am spus ce am avut de spus, decizia e a lui”

La finalul partidei, Ianis Hagi s-a declarat mulțumit de evoluția echipei și de forma sa.

„A fost un meci de pregătire. Un meci în care trebuia să alergăm, să intrăm în formă. Suntem fericiți că tot ce am lucrat săptămâna aceasta ne-a ieșit pe teren.

Sper să fie mai bine pentru noi în a doua parte a campionatului. Mă simt bine și sper să mai dau goluri din lovitură liberă și în meciurile oficiale.

Sunt bine. Am jucat meci de meci, sunt într-o formă bună. Trebuia să fim în primele 10 și ne-am îndeplinit obiectivul. Ne-am calificat și în Cupă. Eu sunt mulțumit. Îmi doresc să joc constant, să progresez zilnic și să am o parte a doua a sezonului și mai bună.

Clar sunt tachinări, dar ne concentrăm să ne facem treaba la club. Vrem să începem bine partea a doua a sezonului. Lumea are încredere în noi”, a spus Ianis Hagi, conform fanatik.ro.

4 victorii și 9 remize
a adunat Alanyaspor în cele 17 meciuri jucate. Formația din Turcia are 21 de puncte și a suferit doar patru înfrângeri

Internaționalul român a vorbit și despre barajul cu Turcia pentru calificarea la Campionatul Mondial.

„Încercăm să ne mobilizăm, să fim concentrați. Ne dorim să mergem în America. Nu e nimic de ascuns. Comunicăm cu selecționerul, vedem cum suntem. Vrem să fim în martie cu toate forțele și să ne calificăm.

Sper ca suporterii să creadă în noi. Să creadă în noi, pentru că vrem să ajungem la Mondiale. Cu asta ne culcăm și cu asta ne trezim. Cu siguranță vom avea momente de bucurie împreună.

Lui Dumnezeu nu îi cer performanțe pe teren, îi cer să aibă grijă de familia mea. Munca îți aparține. Dacă faci asta, succesul vine. Lui Dumnezeu îi mulțumesc că sunt sănătos și pot să fac ce iubesc. Sunt fericit”,

Fotbalistul a dezvăluit și ce sfat i-a oferit lui Umit Akdag, jucător care nu a luat încă o decizie finală în privința echipei naționale pe care o va reprezenta, România sau Turcia.

Umit e foarte bine. Joacă. E un fotbalist tânăr, bun. Are un viitor strălucit în față. Important e să muncească constant. Pas cu pas, totul va veni pentru el. E o întrebare delicată. Nu e așa de ușor. Nu vorbești doar despre tine când vine vorba de echipa națională. E o decizie grea pentru el. Eu i-am spus ce am avut de spus. Decizia e a lui. Noi îl primim cu brațele deschise. El trebuie să se simtă bine. Nu poți schimba decizia după ce o iei. Ianis Hagi

Meciul Turcia - România se va juca pe 26 martie , de la ora 19:00, și va fi transmis în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima TV.

La finalul meciului cu formația din România, Ianis Hagi i-a oferit tricoul său de joc lui Mihai Teja, antrenorul celor de la Metaloglobus, gest explicat prin relația apropiată dintre familiile celor doi.

Familiile noastre se cunosc. Îi doresc tot binele din lume în a doua parte a campionatului. Sper să îi iasă fix așa cum își dorește. Ianis Hagi

VIDEO: Golul marcat de Ianis Hagi cu Metaloglobus

