Sabalenka și-a păstrat coroana Aryna, campioană la US Open pentru al doilea an consecutiv » Evantai de 5 milioane de euro și lacrimile adversarei

Aryna Sabalenka (27 de ani, #1 WTA) a învins-o pe Amanda Anisimova (24 de ani, #9 WTA), scor 6-3, 7-6(3), în finala US Open 2025.

Este al patrulea titlu de Grand Slam din cariera jucătoarei din Belarus. Și a doua finală consecutivă pierdută de americancă.

3.292 de puncte. Aceasta este diferența dintre primele jucătoare din clasamentul WTA după ultimul act de la Flushing Meadows. Sabalenka o lasă din nou în urmă pe Iga Swiatek.

Aryna Sabalenka - Amanda Anisimova 6-3 , 7-6 (3) în finala US Open 2025

Anisimova a avut nevoie de 15 încercări pentru a câștiga primul său game într-o finală de Grand Slam. După 0-6, 0-6 cu Swiatek la Wimbledon, americanca a avut probleme și în startul partidei cu Sabalenka: 0-2.

Amanda a reușit să-și revină și să treacă în avantaj (3-2), însă la fel de rapidă a fost și căderea sa, nereușind să îi mai pună probleme adversarei până la finalul setului: 3-6.

Deși a fost prima care și-a cedat serviciul în setul secund, Anisimova nu a renunțat la luptă și a reușit să egaleze la 3.

Sabalenka a mai forțat o dată la retur, a mai făcut un break și s-a desprins la 5-3, însă a avut nevoie de tiebreak pentru a obține victoria: 7-6(3).

29 de erori neforțate a comis Amanda Anisimova în finala US Open 2025, aproape de două ori mai multe decât adversara (29-15). A stat mai bine la lovituri câștigătoare: 22-13

Aryna Sabalenka, din nou campioană la US Open: „Am plâns puțin de dimineață”

La festivitatea de premiere, Aryna a dezvăluit ce a motivat-o în finala de pe „Arthur Ashe”.

„În această dimineață am primit un video de la școala de tenis unde am început să joc. Ei mă încurajau, așa că am plâns puțin. Acela a fost momentul în care mi-am dat seama că nu-i pot dezamăgi. Trebuie să le transmit niște energie pozitivă”, a spus Sabalenka.

Aryna a folosit cecul de 5 milioane de dolari , cel mai mare premiu din istora tenisului (în competiițiile oficiale), pe post de evantai.

Aryna Sabalenka: „Am primit lecții foarte dure”

Sabalenka a ajuns în trei finale de Grand Slam în 2025, însă aceasta a fost prima câștigată de jucătoarea din Belarus.

„Am primit lecții foarte dure la începutul sezonului. Am pierdut câteva finale de Grand Slam, iar câștigarea acesteia înseamnă foarte mult, am reușit să-mi apăr titlul.

După înfrângerea de la Australian Open, am crezut că lucrul corect de făcut este să uit și să trec mai departe, dar apoi același lucru mi s-a întâmplat și la Roland Garros.

După Roland Garros, m-am gândit că poate e timpul să reflectez la acele finale și să învăț ceva, pentru că nu voiam să se repete la nesfârșit.

Eram în Mykonos, îmi citeam cartea, mă bucuram de priveliște și mă întrebam: «De ce m-am lăsat dominată de emoții în cele două finale?». Am crezut că, dacă ajung în finală, înseamnă că o voi câștiga, și nu mă așteptam ca adversarele să iasă la luptă. Am crezut că totul va fi în favoarea mea, ceea ce a fost o mentalitate complet greșită.

Când am ajuns în această finală, am decis să-mi controlez emoțiile. Nu aveam de gând să le las să mă domine, indiferent de ce s-ar fi întâmplat în meci. Fie că aș fi pierdut un game de serviciu sau aș fi jucat un tenis incredibil”, a spus Sabalenka, potrivit puntodebreak.com.

Mentalitatea mea era pur și simplu să intru pe teren și să lupt pentru fiecare punct, indiferent de situație. Trebuia doar să mă concentrez pe mine și pe ceea ce trebuia să fac pentru a câștiga meciul. Am învățat lecția și sper că nu se va mai întâmpla dacă voi juca o altă finală, astfel încât să am mai mult control. Aryna Sabalenka, dublă campioană la Australian Open și US Open

Amanda Anisimova, o nouă finală de Grand Slam pierdută. A plâns din nou

Susținută de public pe toată durata partidei, Amanda nu a mai fost surclasată ca în finala de la Wimbledon, însă nu a reușit nici de această dată să-și treacă în palmares primul titlu major.

„Am fost foarte motivată și am vrut să dau tot ce am mai bun în finală. Sper să continui să muncesc din greu pentru a avea mai multe oportunități de a ajunge în mai multe finale.

Am simțit că nu am jucat cel mai bun tenis al meu pe tot parcursul meciului. Nu știu ce să zic. Simt că devin foarte nervoasă în finale, și e ceva la care încerc să lucrez, dar mi-aș fi dorit să joc mai agresiv. Ea a jucat extraordinar, a făcut totul bine, așa că mi-a îngreunat foarte mult situația astăzi.

Asta e realitatea, iar eu trebuie să o accept. Simt că dacă aș fi luptat mai mult, poate aș fi avut mai multe șanse, dar astăzi am fost un pic în fundal.

Am încercat să rămân în meci și să mă gândesc cum să îi îngreunez jocul, dar raliurile nu erau foarte lungi. A fost foarte greu și nu mi-am dat seama că reușeam mai multe lovituri câștigătoare decât ea”, a spus Anisimova.

Eram grăbită și m-am chinuit să mențin ritmul. Știam că trebuie să fiu cea mai agresivă jucătoare dacă vreau să câștig, și tot va fi foarte greu. Amanda Anisimova, despre înfrângerea din finala US Open

În timpul partidei, Anisimova s-a plâns de mai multe ori de lumina care pătrundea pe arena „Arthur Ashe” și o incomoda.

„Nu mai jucasem pe acest teren în timpul zilei, cu acoperișul închis, și era foarte luminos, nu puteam vedea mingea când serveam. De la încălzire, m-am gândit: «Asta va fi o problemă». Nu știam ce să fac.

Nu aveam cum să mă adaptez pentru că nu vedeam mingea când serveam, iar asta a fost un șoc uriaș pentru mine, pentru că știam că, dacă nu-mi pot ține serviciul, va fi foarte greu să rămân în meci”.

Amanda Anisimova, în lacrimi după finala pierdută la US Open 2025 (Foto: IMAGO)

