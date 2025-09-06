Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație al celor de la FCSB, a vorbit despre greșeala lui Horațiu Moldovan (27 de ani) din meciul România - Canada, scor 0-3.

Oficialul de la FCSB a comentat și prestațiile lui Andrei Rațiu (27 de ani) și Denis Drăguș (26 de ani).

România a pierdut meciul amical cu Canada, după o evoluție extrem de modestă a trupei lui Mircea Lucescu.

Pentru „tricolori” urmează partida cu Cipru, din preliminariile Campionatului Mondial, care se va juca marți, 9 septembrie, de la 21:45. Va fi liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct la Prima TV.

Mihai Stoica, despre greșeala lui Horațiu Moldovan: „Nu e normal să te comporți așa”

Conducătorul de la FCSB este de părere că echipa națională ar avea nevoie de un portar cu talie. De asemenea, acesta a declarat că nu este normal modul în care Moldovan s-a comportat la faza imensei greșeli, în care a pierdut mingea în fața lui Ali Ahmed.

„Horațiu Moldovan este un portar fără talie, care a făcut niște greșeli foarte mari când era la Rapid, țin minte cu Farul, cu Petrolul.

E un portar care nu s-a putut impune la UTA, la Sepsi, la CFR și care a ajuns conjunctural la națională, făcând un joc excelent în Kosovo și un meci bun în Elveția.

Să vorbim de el ca titularul inamovibil al echipei naționale nu mi se pare normal. Ce nu mi se pare normal? N-o sa vorbesc niciodată de erori tehnice ale jucătorilor, de erori tactice ale antrenorilor, pentru că nu sunt antrenor și am o doză, nu foarte mare, de bun simț.

Îl venerez pe Lucescu pentru că rămâne cel mai mare antrenor român dacă luăm toată cariera, mai ales la echipe de club, e top 5 în Champions League. Niciodată n-o sa contest alegerile selecționerului, mă mir la unele, dar nu asta e problema.

Cu Cipru poate ai nevoie de Moldovan și nu ai nevoie de un portar cu talie. Doar că suntem, alături de Elveția, cam singura țară care are portar fără talie. Toată lumea caută portar cu talie.

Un portar cu talie trebuie să aibă minimum 1,90m, cum sunt Sava și Târnovanu”, a declarat Mihai Stoica, la Prima Sport.

Problema e că la echipa națională cred eu că nu e normal să te comporți cum s-a comportat Moldovan, chit că e un meci amical. Să vrei sa driblezi acolo, niciun portar care driblează nu are sens să facă asta. Nimeni nu câștigă nimic. Mihai Stoica, președinte CA al FCSB

De la debutul la națională, Moldovan a jucat 15 meciuri sub „tricolor”.

Mihai Stoica, critici pentru Rațiu și Drăguș: „Băi, ești la echipa națională...”

„Nu mi se pare normal, și o spun de foarte multă vreme, eram voce singulară, acum văd că s-au alăturat și alții, ca Rațiu să se comporte la modul ăsta, să facă chestii pe care nu le face un fundaș, pe care nu e normal să le facă un fundaș.

Rațiu trebuie să-și pună calitățile în slujba echipei și nu mi se pare că face asta. Tot timpul a avut probleme defensive, mari carențe. Eu l-am văzut acolo unde toată lumea spune că e cel mai bun.

Am spus clar că nu se duce la o echipă mare. Era Barcelona, era... Pentru că oamenii ăia iau pachetul complet. Nu poți să fii foarte bun ofensiv, dar foarte slab defensiv”, a mai adăugat Mihai Stoica.

29 de meciuri a jucat Andrei Rațiu, la echipa națională

Mihai Stoica l-a luat la țintă și pe Denis Drăguș. Acesta este de părere că modul în care poartă echipamentul naționalei este unul lipsit de respect.

„Nu mi se pare normal să i se tolereze lui Drăguș comportamentul ăsta. Drăguș joacă, am spus-o, o repet, cu un crac la șort ridicat, că așa vrea el.

Băi, ești la echipa națională, ți se cântă imnul, stai cu mâna la inimă, reprezinți o țară cu 18 milioane de oameni, plus ăia de afară!

Nu e normal să vii cu atitudinea asta, eu stau cu un crac ridicat că așa vreau eu. Băi, echipamentul ăla e făcut ca să stai cu cracii jos!”, a conchis Mihai Stoica.

Mircea Lucescu și Denis Drăguș FOTO: Sport Pictures

