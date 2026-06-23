Pe bancă e mai greu Ajuns antrenor, fostul mare jucător al Angliei se desparte de prima sa echipă  după doar 8 meciuri
Foto: Imago
Campionate

Pe bancă e mai greu Ajuns antrenor, fostul mare jucător al Angliei se desparte de prima sa echipă după doar 8 meciuri

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 23.06.2026, ora 14:53
alt-text Actualizat: 23.06.2026, ora 14:53
  • Fostul internațional englez Ashley Cole (45 de ani) ar fi pe punctul de a părăsi funcția de antrenor al echipei Cesena, din Serie B, după doar 8 meciuri.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Fostul fundaș stânga a preluat banca tehnică a celor de la Cesena la mijlocul lunii martie, fiind prima sa experiență ca antrenor principal.

Gabi Ruse, victorie senzațională Românca a surclasat-o pe campioana de la Berlin, locul 10 WTA. E în optimi la Bad Homburg
Citește și
Gabi Ruse, victorie senzațională Românca a surclasat-o pe campioana de la Berlin, locul 10 WTA. E în optimi la Bad Homburg
Citește mai mult
Gabi Ruse, victorie senzațională Românca a surclasat-o pe campioana de la Berlin, locul 10 WTA. E în optimi la Bad Homburg

Ashley Cole, aproape de despărțirea de Cesena după opt partide

Ashley Cole a agățat ghetele în cui în 2019, după o carieră în care a reprezentat naționala Angliei în peste 100 de partide.

Devenit antrenor, fostul fundaș stânga are parte de zile mult mai grele și ar urma să se despartă de Cesena.

Gazzetta dello Sport a dezvăluit că au existat câteva discuții privind prelungirea contractului acestuia, care va expira la finalul lunii iunie, dar acestea nu s-au concretizat, iar englezul este așteptat să părăsească banca italienilor.

1 victorie
a obținut Ashley Cole ca antrenor al echipei Cesena. A mai înregistrat 3 remize și 4 înfrângeri

În luna martie, înainte de numirea lui Cole pe banca tehnică a formației din Serie B, suporterii s-au declarat nemulțumiți de faptul că fostul antrenor Michele Mignani a fost demis.

Presa italiană susține că nici directorul sportiv al clubului, Filippo Fusco, nu a fost de acord cu decizia de a-l îndepărta pe Mignani. În plus, unii jucători au fost foarte afectați de plecarea antrenorului.

Responsabil pentru numirea lui Cole ar fi coproprietarului clubului, Mike Melby, stabilit în California. Acesta se cunoaște cu fostul fotbalist din perioada când englezul evolua pentru LA Galaxy (2016-2019).

Ashley Cole, peste 700 de meciuri în carieră

Fostul fundaș stânga a evoluat de-a lungul carierei la Chelsea, Arsenal, Crystal Palace, AS Roma, LA Galaxy și Derby County.

Cele mai multe meciuri le-a jucat în tricoul lui Chelsea (337), echipă pentru care a evoluat în perioada 2006-2014. A marcat 7 goluri și a oferit 33 de pase decisive.

A impresionat și la Arsenal, acolo unde a bifat 228 de apariții, reușind să înscrie 9 goluri și să ofere 24 de assisturi.

Ashley Cole are în palmares 16 trofee:

  • 1X Liga Campionilor
  • 3X Premier League
  • 1X Europa League
  • 7X Cupa Angliei
  • 1X Cupa Ligii Angliei
  • 3X Supercupa Angliei
107 selecții
a bifat Ashley Cole pentru naționala Angliei. A livrat 7 pase decisive

Câte meciuri a jucat Cole pentru celelalte echipe din cariera sa: 94 la LA Galaxy, 16 la AS Roma, 14 la Crystal Palace și 12 la Derby County.

Citește și

Elias Charalambous semnează!  Fostul antrenor de la FCSB a câștigat cursa cu ex-selecționerul României. Ce echipă va antrena
Campionate
16:15
Elias Charalambous semnează! Fostul antrenor de la FCSB a câștigat cursa cu ex-selecționerul României. Ce echipă va antrena
Citește mai mult
Elias Charalambous semnează!  Fostul antrenor de la FCSB a câștigat cursa cu ex-selecționerul României. Ce echipă va antrena
Gabi Ruse, victorie senzațională Românca a surclasat-o pe campioana de la Berlin, locul 10 WTA. E în optimi la Bad Homburg
Tenis
14:02
Gabi Ruse, victorie senzațională Românca a surclasat-o pe campioana de la Berlin, locul 10 WTA. E în optimi la Bad Homburg
Citește mai mult
Gabi Ruse, victorie senzațională Românca a surclasat-o pe campioana de la Berlin, locul 10 WTA. E în optimi la Bad Homburg

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Cum arată politicienii care îl pot înfrunta pe George Simion și pot concura cu „valul galben” al AUR
Cum arată politicienii care îl pot înfrunta pe George Simion și pot concura cu „valul galben” al AUR
Cum arată politicienii care îl pot înfrunta pe George Simion și pot concura cu „valul galben” al AUR
anglia antrenor cesena serie b Ashley Cole
Știrile zilei din sport
Collina râde de Istvan Kovacs FIFA, delegare șoc la Mondial: românul a fost trimis la un meci care nu mai are absolut nici o miză
Campionatul Mondial
16:13
Collina râde de Istvan Kovacs FIFA, delegare șoc la Mondial: românul a fost trimis la un meci care nu mai are absolut nici o miză
Citește mai mult
Collina râde de Istvan Kovacs FIFA, delegare șoc la Mondial: românul a fost trimis la un meci care nu mai are absolut nici o miză
COMPLET DISTRUS! Cum arată gazonul de pe Arena Națională după evenimentele din ultimele luni + Când s-ar putea juca iar acolo
Superliga
15:58
COMPLET DISTRUS! Cum arată gazonul de pe Arena Națională după evenimentele din ultimele luni + Când s-ar putea juca iar acolo
Citește mai mult
COMPLET DISTRUS! Cum arată gazonul de pe Arena Națională după evenimentele din ultimele luni + Când s-ar putea juca iar acolo
 Mondialul nu e Euro, Antena 1 nu e Pro TV ANALIZĂ.  Comparativ cu Euro 2020, la care România n-a fost, actualul turneu pierde până acum duelul audienței TV
Campionatul Mondial
15:07
Mondialul nu e Euro, Antena 1 nu e Pro TV ANALIZĂ. Comparativ cu Euro 2020, la care România n-a fost, actualul turneu pierde până acum duelul audienței TV
Citește mai mult
 Mondialul nu e Euro, Antena 1 nu e Pro TV ANALIZĂ.  Comparativ cu Euro 2020, la care România n-a fost, actualul turneu pierde până acum duelul audienței TV
Kader Keita, trimis în judecată Informațiile GOLAZO.ro, confirmate! Dosarul fotbalistului de la Rapid a ajuns într-o nouă etapă
Superliga
16:13
Kader Keita, trimis în judecată Informațiile GOLAZO.ro, confirmate! Dosarul fotbalistului de la Rapid a ajuns într-o nouă etapă
Citește mai mult
Kader Keita, trimis în judecată Informațiile GOLAZO.ro, confirmate! Dosarul fotbalistului de la Rapid a ajuns într-o nouă etapă
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
15:58
COMPLET DISTRUS! Cum arată gazonul de pe Arena Națională după evenimentele din ultimele luni + Când s-ar putea juca iar acolo
COMPLET DISTRUS! Cum arată gazonul de pe Arena Națională după evenimentele din ultimele luni + Când s-ar putea juca iar acolo
17:44
„Vreau să-mi realizez un vis” Ce planuri are Claudiu Niculescu după despărțirea de Unirea Slobozia: „Aveam nevoie de o pauză”
„Vreau să-mi realizez un vis” Ce planuri are  Claudiu Niculescu după despărțirea de Unirea Slobozia: „Aveam nevoie de o pauză”
16:13
Collina râde de Istvan Kovacs FIFA, delegare șoc la Mondial: românul a fost trimis la un meci care nu mai are absolut nici o miză
Collina râde de Istvan Kovacs FIFA, delegare șoc la Mondial: românul a fost trimis la un meci care nu mai are absolut nici o miză
16:17
Colțescu intră în CCA Schimbări importante în arbitrajul românesc » FRF a aprobat mai multe măsuri noi, în absența lui Vassaras
Colțescu intră în CCA Schimbări importante în arbitrajul românesc » FRF a aprobat mai multe măsuri noi, în absența lui Vassaras
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Dacă noi suntem zidul galben, ar fi trebuit să vedeți cum arată vijelia galbenă!

Dan Udrea: Dacă noi suntem zidul galben, ar fi trebuit să vedeți cum arată vijelia galbenă!

Dan Udrea: Dacă noi suntem zidul galben, ar fi trebuit să vedeți cum arată vijelia galbenă!
Acum nu-l mai vreți plecat pe Ronaldo?

Theodor Jumătate: Acum nu-l mai vreți plecat pe Ronaldo?

Theodor Jumătate: Acum <span>nu-l</span> mai vreți plecat pe Ronaldo?
Cursa spre rai a lui Diego

Silviu Tudor Samuilă: Cursa spre rai a lui Diego

Silviu Tudor Samuilă: Cursa spre rai a lui Diego
Povești cu Messi și Ronaldo: elixirul tinereții sau doping?

Dan Udrea: Povești cu Messi și Ronaldo: elixirul tinereții sau doping?

Dan Udrea: Povești cu Messi și Ronaldo: elixirul tinereții sau doping?
Nu-l mai lăsați pe Messi să bată penaltyuri. D10S are tot fotbalul

Theodor Jumătate: Nu-l mai lăsați pe Messi să bată penaltyuri. D10S are tot fotbalul

Theodor Jumătate: <span>Nu-l</span> mai lăsați pe Messi să bată penaltyuri. D10S are tot fotbalul
FIFA și Infantino trebuie și aplaudați: cea mai bună dintre reguli

Dan Udrea: FIFA și Infantino trebuie și aplaudați: cea mai bună dintre reguli

Dan Udrea: FIFA și Infantino trebuie și aplaudați: cea mai bună dintre reguli
Șocanta Turcia: eliminată după 61 de șuturi și zero goluri!

Theodor Jumătate: Șocanta Turcia: eliminată după 61 de șuturi și zero goluri!

Theodor Jumătate: Șocanta Turcia: eliminată după 61 de șuturi și zero goluri!
Convertirea la Messianism

Convertirea la Messianism

: Convertirea la Messianism
Forza Kovacs, vinci per noi!

Dan Udrea: Forza Kovacs, vinci per noi!

Dan Udrea: Forza Kovacs, vinci per noi!
Messi a atins cerul. Mbappe se înalță spre el

Theodor Jumătate: Messi a atins cerul. Mbappe se înalță spre el

Theodor Jumătate: Messi a atins cerul. Mbappe se înalță spre el
Noaptea Argentinei: ajutat de husky siberieni, Dumnezeul fotbalului s-a întors!

Dan Udrea: Noaptea Argentinei: ajutat de husky siberieni, Dumnezeul fotbalului s-a întors!

Dan Udrea: Noaptea Argentinei: ajutat de husky siberieni, Dumnezeul fotbalului <span>s-a</span> întors!
Lumea te vrea ignorant!

Cristian Geambașu: Lumea te vrea ignorant!

Cristian Geambașu: Lumea te vrea ignorant!
Mondialul în care nimeni nu mai are nimic garantat

Theodor Jumătate: Mondialul în care nimeni nu mai are nimic garantat

Theodor Jumătate: Mondialul în care nimeni nu mai are nimic garantat
Un diamant: Yan, copy paste Yamal!

Dan Udrea: Un diamant: Yan, copy paste Yamal!

Dan Udrea: Un diamant: Yan, copy paste Yamal!
Hagi, Ancelotti și frica de Suedia

Theodor Jumătate: Hagi, Ancelotti și frica de Suedia

Theodor Jumătate: Hagi, Ancelotti și frica de Suedia
Gianni fără Claudia

Cristian Geambașu: Gianni fără Claudia

Cristian Geambașu: Gianni fără Claudia
Strâmba do Brasil: De la Pele, Ronaldo și Romario la Igor Thiago?!

Dan Udrea: Strâmba do Brasil: De la Pele, Ronaldo și Romario la Igor Thiago?!

Dan Udrea: Strâmba do Brasil: De la Pele, Ronaldo și Romario la Igor Thiago?!
Mondialul din cazarmă

Silviu Tudor Samuilă: Mondialul din cazarmă

Silviu Tudor Samuilă: Mondialul din cazarmă
SUA au învățat și fotbal

Dan Udrea: SUA au învățat și fotbal

Dan Udrea: SUA au învățat și fotbal
Mondialul discriminării. Și al ipocriziei

Theodor Jumătate: Mondialul discriminării. Și al ipocriziei

Theodor Jumătate: Mondialul discriminării. Și al ipocriziei
Top stiri
Și-a acoperit gura și nu a luat roșu De ce Jude Bellingham nu a fost eliminat în Anglia - Ghana
Campionatul Mondial
14:53
Și-a acoperit gura și nu a luat roșu De ce Jude Bellingham nu a fost eliminat în Anglia - Ghana
Citește mai mult
Și-a acoperit gura și nu a luat roșu De ce Jude Bellingham nu a fost eliminat în Anglia - Ghana
Record nebun la CM 2026 Messi și Ronaldo se întrec pentru aceeași bornă istorică » Un nou gol poate rupe egalitatea dintre cei doi rivali
Campionatul Mondial
13:33
Record nebun la CM 2026 Messi și Ronaldo se întrec pentru aceeași bornă istorică » Un nou gol poate rupe egalitatea dintre cei doi rivali
Citește mai mult
Record nebun la CM 2026 Messi și Ronaldo se întrec pentru aceeași bornă istorică » Un nou gol poate rupe egalitatea dintre cei doi rivali
„Nu-mi pasă”  VIDEO. Cristiano Ronaldo, reacție sfidătoare față de un jurnalist care l-a întrebat de Messi » Cum a trecut peste critici
Campionatul Mondial
09:46
„Nu-mi pasă” VIDEO. Cristiano Ronaldo, reacție sfidătoare față de un jurnalist care l-a întrebat de Messi » Cum a trecut peste critici
Citește mai mult
„Nu-mi pasă”  VIDEO. Cristiano Ronaldo, reacție sfidătoare față de un jurnalist care l-a întrebat de Messi » Cum a trecut peste critici
UPDATE | Focuri de armă trase dimineață în stradă, în București, după ce un tânăr și-a atacat tatăl cu un cuțit. Apoi, a amenințat și polițiștii
B365
23.06
UPDATE | Focuri de armă trase dimineață în stradă, în București, după ce un tânăr și-a atacat tatăl cu un cuțit. Apoi, a amenințat și polițiștii
Citește mai mult
UPDATE | Focuri de armă trase dimineață în stradă, în București, după ce un tânăr și-a atacat tatăl cu un cuțit. Apoi, a amenințat și polițiștii

Echipe/Competiții

fcsb 39 CFR Cluj 7 dinamo bucuresti 15 rapid 6 Universitatea Craiova 7 petrolul ploiesti 5 Poli Iasi 1 uta arad 1 farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share