Pe bancă e mai greu Ajuns antrenor, fostul mare jucător al Angliei se desparte de prima sa echipă  după doar 8 meciuri

Fostul internațional englez Ashley Cole (45 de ani) ar fi pe punctul de a părăsi funcția de antrenor al echipei Cesena, din Serie B, după doar 8 meciuri.

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Fostul fundaș stânga a preluat banca tehnică a celor de la Cesena la mijlocul lunii martie, fiind prima sa experiență ca antrenor principal.

Ashley Cole, aproape de despărțirea de Cesena după opt partide

Ashley Cole a agățat ghetele în cui în 2019, după o carieră în care a reprezentat naționala Angliei în peste 100 de partide.

Devenit antrenor, fostul fundaș stânga are parte de zile mult mai grele și ar urma să se despartă de Cesena.

Gazzetta dello Sport a dezvăluit că au existat câteva discuții privind prelungirea contractului acestuia, care va expira la finalul lunii iunie, dar acestea nu s-au concretizat, iar englezul este așteptat să părăsească banca italienilor.

1 victorie a obținut Ashley Cole ca antrenor al echipei Cesena. A mai înregistrat 3 remize și 4 înfrângeri

În luna martie, înainte de numirea lui Cole pe banca tehnică a formației din Serie B, suporterii s-au declarat nemulțumiți de faptul că fostul antrenor Michele Mignani a fost demis.

Presa italiană susține că nici directorul sportiv al clubului, Filippo Fusco, nu a fost de acord cu decizia de a-l îndepărta pe Mignani. În plus, unii jucători au fost foarte afectați de plecarea antrenorului.

Responsabil pentru numirea lui Cole ar fi coproprietarului clubului, Mike Melby, stabilit în California. Acesta se cunoaște cu fostul fotbalist din perioada când englezul evolua pentru LA Galaxy (2016-2019).

Ashley Cole, peste 700 de meciuri în carieră

Fostul fundaș stânga a evoluat de-a lungul carierei la Chelsea, Arsenal, Crystal Palace, AS Roma, LA Galaxy și Derby County.

Cele mai multe meciuri le-a jucat în tricoul lui Chelsea (337), echipă pentru care a evoluat în perioada 2006-2014. A marcat 7 goluri și a oferit 33 de pase decisive.

A impresionat și la Arsenal, acolo unde a bifat 228 de apariții, reușind să înscrie 9 goluri și să ofere 24 de assisturi.

Ashley Cole are în palmares 16 trofee:

1X Liga Campionilor

3X Premier League

1X Europa League

7X Cupa Angliei

1X Cupa Ligii Angliei

3X Supercupa Angliei

107 selecții a bifat Ashley Cole pentru naționala Angliei. A livrat 7 pase decisive

Câte meciuri a jucat Cole pentru celelalte echipe din cariera sa: 94 la LA Galaxy, 16 la AS Roma, 14 la Crystal Palace și 12 la Derby County.

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