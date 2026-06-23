Elias Charalambous semnează!  Fostul antrenor de la FCSB a câștigat cursa cu ex-selecționerul României. Ce echipă va antrena
Fotomontaj: GOLAZO.ro
Campionate

Elias Charalambous semnează! Fostul antrenor de la FCSB a câștigat cursa cu ex-selecționerul României. Ce echipă va antrena

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 23.06.2026, ora 16:15
alt-text Actualizat: 24.06.2026, ora 20:46
  • Elias Charalambous (45 de ani), fostul antrenor de la FCSB, ar fi ajuns la un acord cu Levadiakos, formație care a încheiat sezonul precedent pe locul 6 în Grecia.
  • Clubul și-ar fi manifestat interesul în această vară și pentru Edi Iordănescu, fostul selecționer al României.
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Rămas fără echipă din luna martie a acestui an, după plecarea de la FCSB, Elias Charalambous a fost aproape de o revenire la „roș-albaștri”.

Mutarea nu s-a concretizat, iar FCSB l-a numit antrenor pe Marius Baciu.

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16:10 Elias Charalambous ar fi ajuns la un acord cu Levadiakos

Publicația gazzetta.gr anunță că Elias Charalambous ar fi ajuns la un acord cu formația greacă Levadiakos.

Astfel, tehnicianul cipriot îl va înlocui pe banca tehnică a echipei pe Nikolaos Papadopoulos, care a plecat la Apoel Nicosia.

Știrea inițială

Elias Charalambous, dorit de Levadiakos

Elias Charalambous și-ar putea găsi acum un nou angajament, după trei luni de pauză. Cipriotul ar fi dorit de Levadiakos, formație care a încheiat sezonul precedent pe locul 6 în Grecia.

Levadiakos și-ar fi manifestat recent interesul și față de Edi Iordănescu, fostul selecționer al României, rămas fără echipă în octombrie 2025, când s-a despărțit de Legia Varșovia.

„După parcursul său de la FCSB, tehnicianul în vârstă de 45 de ani (n.r. Charalambous) are în față mai multe oferte pentru următorul pas din cariera sa.

Conform informațiilor noastre, nu este exclus ca următoarea sa echipă să fie din Grecia, mai exact Levadiakos. Numele său a fost pus pe masă în ultimele ore pentru formația din Super Ligă”, au scris jurnaliștii ciprioți de la kerkida.net.

Levadiakos este în căutarea unui nou antrenor, după despărțirea de Nikolaos Papadopoulos, care a plecat la Apoel Nicosia.

În cariera de jucător, Elias Charalambous a evoluat pentru Levadiakos timp de câteva luni, în perioada ianuarie - august 2014.

Elias Charalambous în momentul în care devenea jucător la Levadiakos (FOTO: kerkida.net) Elias Charalambous în momentul în care devenea jucător la Levadiakos (FOTO: kerkida.net)
Elias Charalambous în momentul în care devenea jucător la Levadiakos (FOTO: kerkida.net)

La sfârșitul lunii mai, s-a vorbit despre interesul celor de la AEK Larnaca pentru Charalambous, formație care a ajuns până în optimile Conference League în sezonul trecut.

Elias Charalambous, aproape trei ani pe banca celor de la FCSB

Elias Charalambous a devenit antrenorul celor de la FCSB în martie 2023 și a rezistat aproape trei ani pe banca formației roș-albastre.

170 de meciuri
a pregătit-o Elias Charalambous pe FCSB. Sub comanda sa, echipa a înregistrat 88 de victorii, 41 de remize și 41 de înfrângeri (1,79 puncte/meci)

Sub comanda cipriotului, FCSB a cucerit două titluri în România (2024 și 2025) și două Supercupe (2025, 2026), și a reușit calificarea în optimile Europa League în sezonul trecut, atunci când a fost eliminată de Olympique Lyon, scor 1-7 la general.

În cariera sa de antrenor, Charalambous le-a mai pregătit pe:

  • AEK Larnaca (Cipru) - antrenor secund (iulie 2017 - decembrie 2019) și interimar (decembrie 2019 - februarie 2020) - 13 meciuri
  • Hatta Club (Emiratele Arabe Unite) - antrenor secund (iulie 2020 - noiembrie 2020)
  • Ethnikos (Cipru) - antrenor principal (decembrie 2020 - noiembrie 2021) - 41 de meciuri
  • Doxa Katokopias (Cipru) - antrenor principal (decembrie 2021 - mai 2022) - 19 meciuri

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