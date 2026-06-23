Gabi Ruse, victorie senzațională Românca a surclasat-o pe campioana de la Berlin, locul 10 WTA. E în optimi la Bad Homburg

Gabriela Ruse (28 de ani, #105 WTA) a obținut o victorie uriașă în runda inaugurală a turneului WTA 500 de la Bad Homburg.

Românca a învins-o pe Linda Noskova (21 de ani, #10 WTA), scor 6-1, 6-3.

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Gabi Ruse face spectacol pe iarba din Germania. După ce a învins două nume importante ale circuitului în calificări, Shuai Zhang și Taylor Townsend, românca a pornit ca din tun și pe tabloul principal de la Bad Homburg.

Gabriela Ruse a învins-o pe Linda Noskova la WTA Bad Homburg

Tragerea la sorți i-a scos-o Gabrielei în cale pe Linda Noskova, jucătoare care ocupă locul 10 în ierarhia WTA.

Campioană la Berlin cu doar două zile în urmă, după ce a trecut în finală de Jessica Pegula, Noskova nu a avut nicio șansă în fața româncei.

Ruse a servit perfect, i-a oferit doar două mingi de break adversarei pe toată durata partidei (ambele salvate, la 4-2 în setul secund) și a făcut trei break-uri.

Gabriela s-a impus după doar 60 de minute de joc în fața favoritei #5, scor 6-1, 6-3! Urcă 8 poziții în clasamentul WTA LIVE, până pe 97.

15.690 de euro este premiul pe care și l-a asigurat Gabriela Ruse prin calificarea în optimile turneului din Germania

Ruse va avea o misiune dificilă și în optimi, fază a competiției în care va da peste Anna Kalinskaya (27 de ani, #20 WTA). Jucătoarea din Rusia a învins-o pe austriaca Sinja Kraus (24 de ani, #93 WTA), scor 6-4, 6-1.

Cele două s-au mai întâlnit o singură dată, pe 12 ianuarie, iar rusoaica s-a impus fără emoții, 6-0, 6-3, în primul tur al competiției de la Adelaide (Australia).

România mai are o reprezentantă în optimile turneului de la Bad Homburg. Irina Begu (35 de ani, #211 WTA) a trecut de legendara Venus Williams (46 de ani) și o va întâlni pe Karolina Muchova (29 de ani, #11 WTA).

Primele ediții ale turneului de la Bad Homburg au fost câștigate de Angelique Kerber (2021), Caroline Garcia (2022), Katerina Siniakova (2023), Diana Shnaider (2024) și Jessica Pegula (2025).

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