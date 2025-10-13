„Opriți cenzura și jignirile!” Mircea Lucescu și clubul Rapid, printre țintele unui comunicat al APS: „Alimentează ostilitatea și discursul urii”

Asociația Presei Sportive din România critică dur derapajele recente la adresa jurnaliștilor sportivi din țara noastră

APS a oferit și o serie de exemple de atacuri, jigniri și amenințări la adresa unor membri ai presei

Asociația Presei Sportive din România a publicat, luni, o scrisoare deschisă în care acuză cluburile din Liga 1 că „tratează presa sportivă ca pe un inamic”, oferind o serie de exemple în care jurnaliștii fost victimele unor jigniri, amenințări sau chiar tentative de cenzură.

APS a făcut și o serie de solicitări către federațiile, cluburile și oficialii din sport.

Scrisoarea deschisă transmisă de Asociația Presei Sportive

„Stimați reprezentanți ai sportului românesc,

Consiliul Director al Asociației Presei Sportive din România (APS) își exprimă public profundă îngrijorare și indignare față de o serie de derapaje recente care alterează relația dintre mediul sportiv și breasla jurnaliștilor.

În ultima perioadă am asistat la atacuri directe, jigniri și amenințări la adresa unor colegi din presă, precum și la tentative de cenzură din partea unor cluburi sau persoane influente din fotbalul românesc.

Enumerăm doar câteva exemple, devenite între timp cazuri de notorietate publică:

Selecționerul echipei naționale, Mircea Lucescu, a ales să răspundă cu jigniri repetate unei dispute cu jurnalistul Remus Răureanu.

Patronul clubului Universitatea Craiova, Mihai Rotaru, a recurs la amenințări și limbaj vulgar într-un dialog semnalat de Decebal Rădulescu.

Gigi Becali a lansat o acuzație falsă la adresa lui Dan Udrea, într-o încercare de discreditare.

Andrei Nicolescu l-a transformat pe jurnalistul Cristian Geambașu într-o țintă publică, printr-o serie de postări menite să-l expună în fața suporterilor dinamoviști, alimentând astfel ostilitatea și discursul urii.

Clubul FC Rapid a transmis, prin reprezentanți oficiali, un avertisment inacceptabil către fotoreporteri. După episodul scandărilor vulgare ale lui Alex Dobre la adresa rivalilor de la Dinamo, fotoreporterii au fost amenințați că își vor pierde acreditările dacă vor produce (și) înregistrări video după terminarea evenimentului sportiv. Așadar, în loc ca Rapidul să penalizeze derapajele din curtea proprie si să investească în educația fotbaliștilor săi, clubul găsește că o cenzurare punctuală a presei va rezolva problema.

APS consideră că aceste episoade nu sunt izolate, ci reflectă o tendință periculoasă de a trata presa sportivă ca pe un inamic, nu ca pe un partener indispensabil al fenomenului sportiv.

Jurnaliștii sportivi din România – departe de a fi infailibili sau lipsiți de greșeală – sunt, totuși, cei care, zi de zi, asigură informarea publicului, contribuind la vizibilitatea și popularitatea sportului românesc. Ei lucrează adesea în condiții dificile, între presiuni, restricții și pretenții nerealiste, dar continuă să o facă din pasiune și respect față de public.

În acest context, Asociația Presei Sportive solicită tuturor federațiilor, cluburilor și oficialilor din sport:

Să manifeste respect și responsabilitate în relația cu presa

Să sancționeze orice formă de agresiune verbală, amenințare sau încercare de intimidare la adresa jurnaliștilor

Să renunțe la practicile de cenzură și la măsurile abuzive privind accesul presei la evenimentele sportive.

Consiliul Director al APS

13.10.2025”

