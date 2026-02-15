Cu aproape o oră înainte de primul fluier al partidei Universitatea Craiova - FCSB, pe gazonul stadionului Ion Oblemenco și-a făcut apariția, la încălzire, brigada de arbitri delegată pentru acest duel.

La centru a fost Marian Barbu, ajutat la cele două linii de asistenții Florin Neacșu și Adrian Vornicu.

Prezența celor trei a fost întâmpinată cu fluierături copioase din partea publicului oltean, semn al unei tensiuni deja existente. Aceasta a fost amplificată de ultimele erori de arbitraj din Superligă considerate de mulți suporteri și oficiali ca fiind în favoarea FCSB, în detrimentul echipelor implicate în lupta pentru play-off.

Nemulțumirile au fost exprimate public și de Sorin Cârțu, care a acuzat dur campioana României. Acesta a susținut că FCSB ar fi fost în spatele suspendării lui Baiaram și, mai mult, a anticipat că unul dintre cele două meciuri directe, cel din Cupă, disputat cu trei zile înainte, sau cel din campionat, va fi arbitrat de Marian Barbu. Acest scenariu s-a și adeverit.

„E clar, au început jocurile. Ele începuseră deja de la faza asta cu Baiaram și să vedem ce ne așteaptă de acum înainte, în play-off.

Acum rămâne să ne dea și un arbitru… Pentru unul dintre cele două jocuri mai mult ca sigur îl vom avea pe Barbu. Ce pot să spun? Îți ia vorbele definitiv o astfel de decizie”, a declarat Sorin Cârțu.

20.000 de fani așteptați pe Oblemenco

Partida din Bănie a stârnit un interes major în rândul suporterilor craioveni. Conducerea clubului se așteaptă la aproximativ 20.000 de spectatori în tribunele stadionului Ion Oblemenco.

Până duminică dimineață se vânduseră deja 14.000 de bilete, la care se adaugă și cei aproximativ 4.000 de abonați, semn că atmosfera se anunță una incendiară pentru duelul cu FCSB.

