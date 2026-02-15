„Vrem titlul! E vremea noastră” FOTO+VIDEO. Fanii Craiovei nu mai vor să aștepte. Cer victoria cu FCSB pe „Ion Oblemenco” și campionatul după 35 de ani

U CRAIOVA - FCSB. Atmosferă frumoasă pe stadionul care seamănă cu „Velodrome” din Marseille. Fanii alb-albaștri văd echipa lor pe primul loc și vor titlul în acest sezon.

„Craiova, Cetatea Băniei” așteaptă marea confruntare cu FCSB. Joi, la 2-2 în Cupă, a fost doar încălzirea. Acum e duelul-șoc în campionat.

E seară, plouă încet în fața frumoasei arene oltene, apoi se oprește, dar norii rămân amenințători. Nu e frig, sunt 9 grade. Umiditatea e mare, 91%.

Toți craiovenii, cu același gând la stadion: „Vrem să fim campioni, am așteptat destul”

Fanii FCSB, în jur de 600, sunt aduși în grupuri mici, flancați de jandarmi. Fac semnul victoriei și trec mai departe. Par încrezători.

Nu sunt mai optimiști decât suporterii alb-albaștri, care vin tot mai mulți, de toate vârstele. Foarte mulți copii.

Toți vor același lucru: „Vrem titlul, vrem să fim campioni, am așteptat destul, e vremea noastră”. Din 1991 nu a mai fost Universitatea Craiova campioană.

Mai vor ceva: „Să nu intre FCSB în play-off”. Au pregătit și o rimă: „5, 6, 7, 8, să scoatem FCSB din play-off”.

Strigă toți „Știința, Știința”. Și „Craiova, Craiova”.

„Oblemenco”, precum „Velodrome”. Copiii vor tricourile favoriților. Baiaram, în tribună

Înăuntru, „Oblemenco” ne face mereu să ne gândim la „Velodrome” din Marseille. Tribunele au aceeași formă. Sunt ondulate, nu drepte.

Doar că aici, la Craiova, sunt albastre, nu albe ca la Olympique.

Peste 22.000 de spectatori erau așteptați la această partidă. Cu o jumătate de oră înainte de start, puștii prinseseră deja pe garduri afișele lor, cererile de tricouri. Bancu, Romanchuk, Rus, Matei, Anzor, Isenko, fiecare cu favoritul lui.

În tribună, și Ștefan Baiaram. Extrema e suspendată după incidentul de la 1-1 cu Dinamo, pe Arena Națională, dar nu putea lipsi duminică seară.

Și el, și cei mai mulți spectatori veniți pe stadion vor victoria Craiovei. Mai puțin galeria FCSB, care ocupă un colț, chiar sub una dintre tabele.

Ștefan Baiaram, în tribune la U Craiova - FCSB FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro

„O iubire alb-albastră ”. Și „București, Steaua București”. Dar și înjurături

Momentul imnului Universității e superb. Cuprinde întreaga arenă. Toți spectatorii ridică fularele deasupra capului și cântă.

Atmosferă frumoasă: „O iubire alb-albastră”.

Jocul e gata să înceapă. Craiova speră, dar și FCSB speră. „București, Steaua București”, se aud și bucureștenii. Care încep să înjure. Recitalul obișnuit.

E un meci în care oricine poate câștiga.

