Craiova are vârf de titlu?! Palestinianul Al-Hamlawi, nu doar golgheter. Decisiv în meciurile importante
Deși tras de tricou, Al-Hamlawi a înscris cu capul împotriva Rapidului. Foto Sport Pictures
Superliga

Theodor Jumătate
Publicat: 21.04.2026, ora 17:54
Actualizat: 21.04.2026, ora 17:54
  • Assad Al-Hamlawi, 25 de ani, a înscris împotriva adversarelor din play-off, și contra celor din București, și a celor din Cluj. Plus FCSB. 
  • Atacantul palestinian a punctat în perioade clare: iulie-august, noiembrie-decembrie, februarie și aprilie. 

Transferat vara trecută cu un milion de euro, de la clubul polonez Slask Wroclaw, Assad Al-Hamlawi a demarat furtunos la Universitatea Craiova.

Al-Hamlawi, zece goluri în prima parte a sezonului

În primele șase meciuri jucate în Liga 1 și preliminariile Conference League, internaționalul palestinian a punctat de șase ori, toate reușitele concentrate în trei partide:

  • 28 iulie, „dublă” la 3-1 cu U Cluj (a, campionat). 
  • 31 iulie, hattrick la 4-0 cu FC Sarajevo (a, Conference). 
  • 7 august, gol la 3-0 cu Spartak Trnava (a, Conference). 

Apoi, a mai înscris doar de patru ori până la sfârșitul lui 2025:

Assad Al-Hamlawi, golgheterul alb-albaștrilor. Foto: Sport Pictures
Assad Al-Hamlawi, golgheterul alb-albaștrilor. Foto: Sport Pictures
  • 27 noiembrie, la 1-0 cu Mainz (a, grupele Conference).
  • 14 decembrie, la 2-0 cu Hermannstadt (d, campionat). 
  • 22 decembrie, „dublă” la 5-0 cu Csikszereda (a, campionat). 

Al-Hamlawi a înscris împotriva a cinci echipe importante

În 2026, a fost decisiv în confruntările cu adversare puternice.
Patru dueluri, numai în campionat, două în sezonul regulat, două în play-off:

  • 9 februarie, 1-1 cu Dinamo (d). 
  • 15 februarie, 1-0 cu FCSB (a). 
  • 6 aprilie, 2-0 cu CFR Cluj (a). 
  • 19 aprilie, 1-0 cu Rapid (a). 

Adăugând „dubla” cu U Cluj, la startul sezonului, concluzia e că Assad a lovit patru din cele cinci adversare din play-off. Plus FCSB.

14 goluri
a marcat Assad Al-Hamlawi în campionat (9) și Conference League (5), pe lângă cele patru pase decisive

A jucat în 43 de partide, având în total 2.406 minute, o medie de 56 de minute pe meci.

Al-Hamlawi, înaintea lui Baiaram și Nsimba

Al-Hamlawi este cel mai prolific jucător al Craiovei în actuala stagiune.

Palestinianul e urmat de Ștefan Baiaram (41 de întâlniri, 12 goluri, 7 assisturi în toate competițiile), șapte reușite în Liga 1.

În spatele lor, francezul Steven Nsimba (40 de meciuri, 12 goluri, 6 assisturi), și el cu nouă reușite în campionat, ca Assad.

