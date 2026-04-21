Craiova are vârf de titlu?! Palestinianul Al-Hamlawi, nu doar golgheter. Decisiv în meciurile importante

- Assad Al-Hamlawi, 25 de ani, a înscris împotriva adversarelor din play-off, și contra celor din București, și a celor din Cluj. Plus FCSB.
- Atacantul palestinian a punctat în perioade clare: iulie-august, noiembrie-decembrie, februarie și aprilie.
Transferat vara trecută cu un milion de euro, de la clubul polonez Slask Wroclaw, Assad Al-Hamlawi a demarat furtunos la Universitatea Craiova.
Al-Hamlawi, zece goluri în prima parte a sezonului
În primele șase meciuri jucate în Liga 1 și preliminariile Conference League, internaționalul palestinian a punctat de șase ori, toate reușitele concentrate în trei partide:
- 28 iulie, „dublă” la 3-1 cu U Cluj (a, campionat).
- 31 iulie, hattrick la 4-0 cu FC Sarajevo (a, Conference).
- 7 august, gol la 3-0 cu Spartak Trnava (a, Conference).
Apoi, a mai înscris doar de patru ori până la sfârșitul lui 2025:
- 27 noiembrie, la 1-0 cu Mainz (a, grupele Conference).
- 14 decembrie, la 2-0 cu Hermannstadt (d, campionat).
- 22 decembrie, „dublă” la 5-0 cu Csikszereda (a, campionat).
Al-Hamlawi a înscris împotriva a cinci echipe importante
În 2026, a fost decisiv în confruntările cu adversare puternice.
Patru dueluri, numai în campionat, două în sezonul regulat, două în play-off:
- 9 februarie, 1-1 cu Dinamo (d).
- 15 februarie, 1-0 cu FCSB (a).
- 6 aprilie, 2-0 cu CFR Cluj (a).
- 19 aprilie, 1-0 cu Rapid (a).
Adăugând „dubla” cu U Cluj, la startul sezonului, concluzia e că Assad a lovit patru din cele cinci adversare din play-off. Plus FCSB.
A jucat în 43 de partide, având în total 2.406 minute, o medie de 56 de minute pe meci.
Al-Hamlawi, înaintea lui Baiaram și Nsimba
Al-Hamlawi este cel mai prolific jucător al Craiovei în actuala stagiune.
Palestinianul e urmat de Ștefan Baiaram (41 de întâlniri, 12 goluri, 7 assisturi în toate competițiile), șapte reușite în Liga 1.
În spatele lor, francezul Steven Nsimba (40 de meciuri, 12 goluri, 6 assisturi), și el cu nouă reușite în campionat, ca Assad.