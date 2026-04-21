Soluție de urgență Universitatea Craiova a anunțat oficial transferul portarului Joao Goncalves

Universitatea Craiova a anunțat oficial transferul portarului portughez Joao Goncalves (25 de ani).

Clubul din Bănie a apelat la această soluție după problemele apărute pe postul de portar.

Portarul de 1,88 metri a rămas liber de contract pe 29 ianuarie 2026, după despărțirea de AVS, formație din prima ligă a Portugaliei, iar acum s-a alăturat lotului Universității Craiova în ultimele meciuri ale sezonului.

Goncalves a fost format la Boavista, iar aceasta este prima sa experiență în afara Portugaliei.

În prima ligă portugheză, el a bifat 45 de meciuri, a păstrat poarta intactă în cinci dintre ele și a încasat 82 de goluri.

Transferul apare pe fondul problemelor din lotul Universității Craiova. Pavlo Isenko a suferit o accidentare gravă la genunchi și a fost operat. Silviu Lung Jr. are și el probleme medicale.

Astfel, Filipe Coelho a rămas cu un singur portar cu experiență, Laurențiu Popescu.

„Universitatea Craiova a ajuns la un acord cu goalkeeperul portughez Joao Goncalves, iar acesta a semnat un contract valabil până la finalul acestui sezon competițional.

Succes în familia alb-albastră!”, a notat clubul oltean, în comunicatul emis.

Goncalves a fost titular la Boavista în sezonul 2023–2024, când a bifat 37 de meciuri.

În stagiunea următoare a suferit o accidentare serioasă la ligamentele încrucișate și a lipsit aproape tot sezonul, episod care i-a întrerupt ascensiunea.

În 2025 a ajuns liber de contract la AVS, unde nu a reușit să se impună și a adunat doar opt apariții, în care a încasat 17 goluri.

600.000 de euro este cota de piață a fotbalistului, conform transfermarkt.com

Ce urmează pentru Universitatea Craiova

Echipa antrenată de Filipe Coelho ocupă locul al doilea în Superliga, cu 39 de puncte.

Formația din Bănie a câștigat cu 1-0 meciul cu Rapid, disputat pe 19 aprilie, iar acum se pregătește pentru confruntarea din Cupă cu Dinamo, programată pe 23 aprilie.

