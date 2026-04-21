Soluție de urgență Universitatea Craiova a anunțat oficial transferul portarului Joao Goncalves

Joao Goncalves. Foto: Facebook, @Universitatea Craiova
Superliga

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 21.04.2026, ora 14:33
alt-text Actualizat: 21.04.2026, ora 14:33
  • Universitatea Craiova a anunțat oficial transferul portarului portughez Joao Goncalves (25 de ani).
  • Clubul din Bănie a apelat la această soluție după problemele apărute pe postul de portar.

Portarul de 1,88 metri a rămas liber de contract pe 29 ianuarie 2026, după despărțirea de AVS, formație din prima ligă a Portugaliei, iar acum s-a alăturat lotului Universității Craiova în ultimele meciuri ale sezonului.

Goncalves a fost format la Boavista, iar aceasta este prima sa experiență în afara Portugaliei.

În prima ligă portugheză, el a bifat 45 de meciuri, a păstrat poarta intactă în cinci dintre ele și a încasat 82 de goluri.

Transferul apare pe fondul problemelor din lotul Universității Craiova. Pavlo Isenko a suferit o accidentare gravă la genunchi și a fost operat. Silviu Lung Jr. are și el probleme medicale.

Astfel, Filipe Coelho a rămas cu un singur portar cu experiență, Laurențiu Popescu.

„Universitatea Craiova a ajuns la un acord cu goalkeeperul portughez Joao Goncalves, iar acesta a semnat un contract valabil până la finalul acestui sezon competițional.

Succes în familia alb-albastră!”, a notat clubul oltean, în comunicatul emis.

Goncalves a fost titular la Boavista în sezonul 2023–2024, când a bifat 37 de meciuri.

În stagiunea următoare a suferit o accidentare serioasă la ligamentele încrucișate și a lipsit aproape tot sezonul, episod care i-a întrerupt ascensiunea.

În 2025 a ajuns liber de contract la AVS, unde nu a reușit să se impună și a adunat doar opt apariții, în care a încasat 17 goluri.

600.000 de euro
este cota de piață a fotbalistului, conform transfermarkt.com

Ce urmează pentru Universitatea Craiova

Echipa antrenată de Filipe Coelho ocupă locul al doilea în Superliga, cu 39 de puncte.

Formația din Bănie a câștigat cu 1-0 meciul cu Rapid, disputat pe 19 aprilie, iar acum se pregătește pentru confruntarea din Cupă cu Dinamo, programată pe 23 aprilie.

FOTO. U Craiova - Rapid 1-0

Galerie foto (15 imagini)

U Craiova - Rapid FOTO Sportpictures (1).jpg U Craiova - Rapid FOTO Sportpictures (2).jpg U Craiova - Rapid FOTO Sportpictures (3).jpg U Craiova - Rapid FOTO Sportpictures (4).jpg U Craiova - Rapid FOTO Sportpictures (5).jpg
+15 Foto
labels.photo-gallery

portugalia Universitatea Craiova portar boavista joao goncalves
Top stiri
Primul antrenament fără Rădoi VIDEO: Cu cine s-au pregătit, miercuri, jucătorii celor de la FCSB, rămași din nou fără tehnician
Superliga
22.04
Primul antrenament fără Rădoi VIDEO: Cu cine s-au pregătit, miercuri, jucătorii celor de la FCSB, rămași din nou fără tehnician
Citește mai mult
Primul antrenament fără Rădoi VIDEO: Cu cine s-au pregătit, miercuri, jucătorii celor de la FCSB, rămași din nou fără tehnician
„La fel a fost și cu Politic” Zeljko Kopic, despre situația unui jucător important: „E vorba de ce faci în afara terenului”  
Superliga
22.04
„La fel a fost și cu Politic” Zeljko Kopic, despre situația unui jucător important: „E vorba de ce faci în afara terenului”
Citește mai mult
„La fel a fost și cu Politic” Zeljko Kopic, despre situația unui jucător important: „E vorba de ce faci în afara terenului”  
Hagi, prima decizie importantă  Ce va face „Regele” după instalarea pe banca naționalei: „Tot timpul îmi repetă asta”
Nationala
22.04
Hagi, prima decizie importantă Ce va face „Regele” după instalarea pe banca naționalei: „Tot timpul îmi repetă asta”
Citește mai mult
Hagi, prima decizie importantă  Ce va face „Regele” după instalarea pe banca naționalei: „Tot timpul îmi repetă asta”
Dl. Ciucu îi face cadou lui Nicușor Dan soluția pentru criza politică în care ne scăldăm. “Să îl ia deoparte pe Sorin Grindeanu și să-i bage mințile în cap”. Oare se ajunge și la nuia?
B365
22.04
Dl. Ciucu îi face cadou lui Nicușor Dan soluția pentru criza politică în care ne scăldăm. “Să îl ia deoparte pe Sorin Grindeanu și să-i bage mințile în cap”. Oare se ajunge și la nuia?
Citește mai mult
Dl. Ciucu îi face cadou lui Nicușor Dan soluția pentru criza politică în care ne scăldăm. “Să îl ia deoparte pe Sorin Grindeanu și să-i bage mințile în cap”. Oare se ajunge și la nuia?

Echipe/Competiții

fcsb 53 CFR Cluj 16 dinamo bucuresti 26 rapid 27 Universitatea Craiova 26 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi 1 uta arad 1 farul constanta 10

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
23.04

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share