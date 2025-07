U Craiova nu se oprește! Al nouălea transfer rezolvat de olteni! » Costul total al campaniei din această vară

Assad Al Hamlawi (24 de ani) este noul atacant al celor de la Universitatea Craiova.

Anunțul transferului lui Assad Al Hamlawi a fost făcut prin intermediul rețelelor de socializare.

Assad Al Hamlawi a semnat cu Universitatea Craiova

Oltenii l-au prezentat pe atacant printr-un videoclip, alături de descrierea: „Nu mai dați refresh pe pagină! Atacantul Assad Al Hamlawi este aici și pregătit să scrie istorie în alb-albastru”.

Assad Al Hamlawi a sosit în Bănie după ce sezonul trecut a evoluat la Slask Wroclaw, în Polonia, formație care a retrogradat în liga a doua. De la Wroclaw, Craiova l-a transferat în această vară și pe Tudor Băluță.

Sodra, Varbergs, Angelholms, Oddevold și Helsingborgs sunt echipele pentru care a mai evoluat Al Hamlawi de-a lungul carierei.

1.000.000 de euro este cota lui Assad Al Hamlawi , potrivit transfermarkt.ro

Mihai Rotaru: „Totul ne costă 4 milioane €”

Într-o declarație făcută recent, Mihai Rotaru, finanțatorul Universității Craiovei, a dat detalii despre suma cheltuită de olteni pe transferuri în această vară.

„Am făcut un calcul, campania din vara asta ne costă minimum 4 milioane de euro. Cu tot ce înseamnă sume de transfer, bani la semnătură și comisioane pentru agenți.

Ne așteptam să ajungem undeva spre suma aceasta. Suntem în discuții foarte avansate cu încă doi jucători. Nu vă spun pozițiile, dar sunt doi. Sperăm să închidem miercuri măcar cu unul dintre ei.

Noi am avut pe fiecare poziție 9-10 candidați. Cei pe care i-am adus sunt din primele două variante. Deci am cam adus ce am vrut.

Mirel Rădoi e pion activ. Toată campania a fost făcută de Mirel cu Mario (n.r. - Felgueiras, directorul sportiv). Ei și-au stabilit țintele”, a declarat Rotaru pentru gsp.ro.

Mutările Craiovei în mercato

Au plecat: Alexandru Mitriță, Takuto Oshima, Gojko Zajkov, Mihai Căpățînă, Alisson Safira și Jovo Lukic.

Alexandru Mitriță, Takuto Oshima, Gojko Zajkov, Mihai Căpățînă, Alisson Safira și Jovo Lukic. Au venit: Luca Băsceanu, Mihnea Rădulescu, David Matei, Alexandru Crețu, Samuel Teles, Tudor Băluță, Nikola Stevanovic, Oleksandr Romanchuk și Assad Al Hamlawi

