Craiova, 5 transferuri dintr-un foc Anunțul lui Mihai Rotaru: „Totul ne costă 4 milioane € ” + titularul care îi părăsește pe olteni

Mihai Rotaru, patronul celor de la Universitatea Craiova , a confirmat că oltenii au ajuns la un acord cu Darius Fălcușan (19 ani), Oleksandr Romanchuk (25) și Assad Al-Hamlawi (24).

Fălcușan și Romanchuk, ambii stoperi, și atacantul Assad Al-Hamlawi sunt deja la Craiova, iar transferul lor va fi anunțat oficial imediat după efectuarea vizitei medicale.

Totul a fost confirmat chiar de Mihai Rotaru, finanțatorul celor de la Universitatea Craiova.

Mihai Rotaru: „Mai așteptăm vizita medicală și apoi anunțăm oficial”

„Dacă sunt toți în Craiova, [înseamnă că] toți sunt aproape. Mai așteptăm vizita medicală și apoi anunțăm oficial”, a afirmat Rotaru, potrivit gsp.ro.

Patronul oltenilor a dezvăluit că se mai află în negocieri cu alți doi fotbaliști, însă nu a dorit să le dea numele.

„Am făcut un calcul, campania din vara asta ne costă minimum 4 milioane de euro. Cu tot ce înseamnă sume de transfer, bani la semnătură și comisioane pentru agenți.

Ne așteptam să ajungem undeva spre suma aceasta. Suntem în discuții foarte avansate cu încă doi jucători. Nu vă spun pozițiile, dar sunt doi. Sperăm să închidem miercuri măcar cu unul dintre ei.

Noi am avut pe fiecare poziție 9-10 candidați. Cei pe care i-am adus sunt din primele două variante. Deci am cam adus ce am vrut.

Mirel Rădoi e pion activ. Toată campania a fost făcută de Mirel cu Mario (n.r. Felgueiras, directorul sportiv). Ei și-au stabilit țintele”, a adăugat Rotaru, pentru sursa citată.

Denil Maldonado pleacă de la Craiova

Mihai Rotaru a confirmat și plecarea stoperului din Honduras, ajuns în Bănie la jumătatea sezonului 2023/2024.

Vara trecută a fost transferat definitiv de olteni pentru suma de 500.000 de euro.

Maldonado ar urma să ajungă în Rusia, la Rubin Kazan:

„În funcție de ofertele care apar, vom lua decizia privind plecările. Sigur mai pleacă un jucător. Suntem înțeleși pentru Maldonado”.

Mutările Craiovei în mercato

Au plecat: Alexandru Mitriță, Takuto Oshima, Gojko Zajkov, Mihai Căpățînă, Alisson Safira și Jovo Lukic.

Alexandru Mitriță, Takuto Oshima, Gojko Zajkov, Mihai Căpățînă, Alisson Safira și Jovo Lukic. Au venit: Luca Băsceanu, Mihnea Rădulescu, David Matei, Alexandru Crețu, Samuel Teles, Tudor Băluță și Nikola Stevanovic.

