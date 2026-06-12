Suporterii au ratat acțiunea! Pauzele de hidratare de la Mondial, folosite de televiziuni pentru reclame. Ce i s-a cerut arbitrului la primul meci

FIFA a anunțat pauze de hidratare la mijlocul fiecărei reprize, dar unele televiziuni extind întreruperea pe care o folosesc pentru publicitate. Uneori, și după reluarea jocului.

Ce s-a întâmplat cu o televiziune în timpul meciului de deschidere, Mexic - Africa de Sud 2-0. Cerere specială pentru arbitru.

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Când s-a luat această decizie, în decembrie, FIFA susținea că o face pentru jucători.

Într-o vară călduroasă, forul internațional le-a oferit pauze de hidratare în timpul Campionatului Mondial. Una la mijlocul fiecărei reprize, în toate meciurile.

104 partide se vor disputa la CM 2026, cu 40 mai multe decât la precedentul turneu final

FIFA nu ajută doar jucătorii, ci și televiziunile cu pauzele de hidratare

Numai că FIFA voia să le ofere și televiziunilor un sprijin în plus. Să folosească acele întreruperi pentru a da reclame.

Să fie și la Mondialul jucat în mare parte în Statele Unite ca în momentele de time-out la sporturile americane.

Fotbalul cu două reprize are 4 „sferturi” la CM 2026, după modelul NBA, potrivit The Athletic.

Pauzele sunt de trei minute, dar deținătorii de drepturi nu pot lansa spoturile publicitare decât la 20 de secunde după ce arbitrul anunță „stop-joc” și sunt obligați să revină live la stadion cu 30 de secunde înaintea reluării meciului. Acestea sunt regulile.

Fox a întârziat cu publicitatea. Arbitrul le-a cerut jucătorilor să aștepte 40 de secunde

Unele televiziuni nu respectă aceste reguli. Și au făcut-o încă de la deschiderea CM, de la prima întâlnire, Mexic - Africa de Sud 2-0.

Același The Athletic susține că postul TV american Fox a întârziat peste limita impusă la jumătatea reprizei secunde și a influențat partida.

Perhaps the only stain on Thursday’s curtain-raiser were FIFA’s newly-mandated “hydration breaks.”



When FIFA announced the change, it said the breaks were for “player welfare,” but many fans saw through the spin and assumed the breaks would be used by broadcasters to show… pic.twitter.com/49LikfIVor — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) June 12, 2026

Arbitrul brazilian Wilton Sampaio ar fi fost informat prin cască să nu reia jocul imediat, acesta le-a spus jucătorilor să mai aștepte 40 de secunde. Sud-africanii urmau să repornească duelul.

Fox a revenit după reluarea jocului. Cum procedează Antena 1

Atunci a fluierat din nou Sampaio, după acele 40 de secunde. Și, totuși, Fox a continuat reclama la Adidas cu Lamine Yamal până la sfârșit.

A revenit în transmisiune live de la stadion când se juca deja!

The Athletic scrie că unele televiziuni nu întrerup deloc transmisia de la arene pentru publicitate, altele o fac, în timp ce o a treia categorie împart ecranul păstrând și terenul în direct!

În România, Antena 1 folosește pauza de hidratare a jucătorilor pentru a difuza reclame.

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